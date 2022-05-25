https://ria.ru/20220525/khimki-1790741748.html

Уникальный центр микрохирургии глаза появился в Химках

Уникальный центр микрохирургии глаза появился в Химках - РИА Новости, 25.05.2022

Уникальный центр микрохирургии глаза появился в Химках

Центр офтальмологии и микрохирургии глаза открылся в Химках. Это уникальный центр для Московской области, а близость к аэропорту Шереметьево позволит ему... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T22:20

2022-05-25T22:20

2022-05-25T22:20

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Центр офтальмологии и микрохирургии глаза открылся в Химках. Это уникальный центр для Московской области, а близость к аэропорту Шереметьево позволит ему принимать пациентов со всей России, сообщил телеканал "360".Центр оборудован современной техникой и предоставляет все виды профильных услуг: можно сделать коррекцию зрения, замену хрусталика, вылечить катаракту и глаукому.В центре также откроются образовательные курсы. Слушатели смогут узнать все о новейших технологиях коррекции зрения."Здесь мы собрали оборудование экспертного уровня самых лучших производителей. По сути, для Подмосковья клиника является действительно уникальным учреждением, в котором есть те технологии, которых, кроме как у нас, нигде в регионе нет", — рассказала руководитель федерального центра медицинской компании Наталия Майчук.В клинике предусмотрены льготы для пенсионеров, ветеранов, инвалидов и многодетных семей.

московская область (подмосковье)

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)