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Уникальный центр микрохирургии глаза появился в Химках
Уникальный центр микрохирургии глаза появился в Химках - РИА Новости, 25.05.2022
Уникальный центр микрохирургии глаза появился в Химках
Центр офтальмологии и микрохирургии глаза открылся в Химках. Это уникальный центр для Московской области, а близость к аэропорту Шереметьево позволит ему... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T22:20
2022-05-25T22:20
2022-05-25T22:20
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Центр офтальмологии и микрохирургии глаза открылся в Химках. Это уникальный центр для Московской области, а близость к аэропорту Шереметьево позволит ему принимать пациентов со всей России, сообщил телеканал "360".Центр оборудован современной техникой и предоставляет все виды профильных услуг: можно сделать коррекцию зрения, замену хрусталика, вылечить катаракту и глаукому.В центре также откроются образовательные курсы. Слушатели смогут узнать все о новейших технологиях коррекции зрения."Здесь мы собрали оборудование экспертного уровня самых лучших производителей. По сути, для Подмосковья клиника является действительно уникальным учреждением, в котором есть те технологии, которых, кроме как у нас, нигде в регионе нет", — рассказала руководитель федерального центра медицинской компании Наталия Майчук.В клинике предусмотрены льготы для пенсионеров, ветеранов, инвалидов и многодетных семей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Центр офтальмологии и микрохирургии глаза открылся в Химках. Это уникальный центр для Московской области, а близость к аэропорту Шереметьево позволит ему принимать пациентов со всей России, сообщил телеканал "360".
Центр оборудован современной техникой и предоставляет все виды профильных услуг: можно сделать коррекцию зрения, замену хрусталика, вылечить катаракту и глаукому.
"Почему мы выбрали эту точку? Для удобства пациентов, ведь можно наземным транспортом добираться, воздушным. Мы рассчитываем на то, чтобы пациенты могли приехать со всей России и со всего мира, — у нас рядом здесь международный аэропорт Шереметьево", — рассказал генеральный директор сети медицинских центров, открывшей это учреждение, Назир Сархадов.
В центре также откроются образовательные курсы. Слушатели смогут узнать все о новейших технологиях коррекции зрения.
"Здесь мы собрали оборудование экспертного уровня самых лучших производителей. По сути, для Подмосковья клиника является действительно уникальным учреждением, в котором есть те технологии, которых, кроме как у нас, нигде в регионе нет", — рассказала руководитель федерального центра медицинской компании Наталия Майчук.
В клинике предусмотрены льготы для пенсионеров, ветеранов, инвалидов и многодетных семей.