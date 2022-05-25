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В МИД прокомментировали санкции против CBC - РИА Новости, 25.05.2022
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В МИД прокомментировали санкции против CBC
В МИД прокомментировали санкции против CBC - РИА Новости, 25.05.2022
В МИД прокомментировали санкции против CBC
Канаде не стоит делать вид, что санкции против московского корпункта канадской гостелерадиовещательной компании CBC были неожиданными, заявила, отвечая на... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T15:28
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Канаде не стоит делать вид, что санкции против московского корпункта канадской гостелерадиовещательной компании CBC были неожиданными, заявила, отвечая на вопрос РИА Новости в ходе брифинга в Москве, официальный представитель МИД России Мария Захарова.Недавно было объявлено о закрытии корпункта компании в Москве как ответные меры на запрет вещания RT, и RT France в Канаде."Предпринимаемые сейчас попытки представить в публичной сфере наши сугубо ответные меры в отношении CBC как атаку на свободу слова, категорически неприемлемы", - сказала Захарова.Захарова напомнила, что представители компании покинули Россию по собственному желанию еще в начале марта текущего года.
https://ria.ru/20220518/cbc-1789283832.html
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в мире, канада, москва, россия
15:28 25.05.2022 (обновлено: 15:34 25.05.2022)
 
В МИД прокомментировали санкции против CBC

В МИД заявили, что Канаде не стоит делать вид, что санкции против CBC были неожиданными

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Канаде не стоит делать вид, что санкции против московского корпункта канадской гостелерадиовещательной компании CBC были неожиданными, заявила, отвечая на вопрос РИА Новости в ходе брифинга в Москве, официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Недавно было объявлено о закрытии корпункта компании в Москве как ответные меры на запрет вещания RT, и RT France в Канаде.
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"Предпринимаемые сейчас попытки представить в публичной сфере наши сугубо ответные меры в отношении CBC как атаку на свободу слова, категорически неприемлемы", - сказала Захарова.
"Канадской стороне не следует делать вид, что это решение стало для нее полной неожиданностью, мы предупреждали, в том числе и публично", - добавила она.
Захарова напомнила, что представители компании покинули Россию по собственному желанию еще в начале марта текущего года.
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