https://ria.ru/20220525/kanada-1790639476.html

В МИД прокомментировали санкции против CBC

В МИД прокомментировали санкции против CBC - РИА Новости, 25.05.2022

В МИД прокомментировали санкции против CBC

Канаде не стоит делать вид, что санкции против московского корпункта канадской гостелерадиовещательной компании CBC были неожиданными, заявила, отвечая на... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T15:28

2022-05-25T15:28

2022-05-25T15:34

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Канаде не стоит делать вид, что санкции против московского корпункта канадской гостелерадиовещательной компании CBC были неожиданными, заявила, отвечая на вопрос РИА Новости в ходе брифинга в Москве, официальный представитель МИД России Мария Захарова.Недавно было объявлено о закрытии корпункта компании в Москве как ответные меры на запрет вещания RT, и RT France в Канаде."Предпринимаемые сейчас попытки представить в публичной сфере наши сугубо ответные меры в отношении CBC как атаку на свободу слова, категорически неприемлемы", - сказала Захарова.Захарова напомнила, что представители компании покинули Россию по собственному желанию еще в начале марта текущего года.

https://ria.ru/20220518/cbc-1789283832.html

https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786817660.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, канада, москва, россия