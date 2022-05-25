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Кадыров потребовал у Польши извинений за ситуацию с российским послом - РИА Новости, 26.05.2022
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Кадыров потребовал у Польши извинений за ситуацию с российским послом
Кадыров потребовал у Польши извинений за ситуацию с российским послом - РИА Новости, 26.05.2022
Кадыров потребовал у Польши извинений за ситуацию с российским послом
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал у Польши извинений за ситуацию с послом России, предупредив, что это "просто так не оставят". РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-25T19:38
2022-05-26T00:02
польша
россия
рамзан кадыров
сергей андреев (дипломат)
украина
в мире
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ГРОЗНЫЙ, 25 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал у Польши извинений за ситуацию с послом России, предупредив, что это "просто так не оставят"."Польша чего добивается? После Украины, если будет команда, мы за шесть секунд покажем вам, на что вы способны. Лучше заберите свое оружие, своих наемников и попросите официально извинения за нашего посла. Мы это просто не оставим, имейте в виду. У чеченцев есть хорошая практика: все, что сделано, возвращается домой. Вы в очень нехорошие игры начали с нашим государством играть… Не играйте под дудку Запада и Америки. Это к хорошему не приведет", — сказал он в видеообращении в Telegram-канале.Посла России в Польше Сергея Андреева 9 мая облили красной краской, когда он хотел возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве. Агрессивно настроенные поляки и украинцы преградили путь дипломату, выкрикивая оскорбления. После инцидента Андреев вынужденно покинул мероприятие в сопровождении полицейских. На самом мемориале неизвестные нанесли нецензурные надписи.
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польша, россия, рамзан кадыров, сергей андреев (дипломат), украина, в мире
19:38 25.05.2022 (обновлено: 00:02 26.05.2022)
 
Кадыров потребовал у Польши извинений за ситуацию с российским послом

Кадыров потребовал извинений у Польши за ситуацию с послом России: мы это так не оставим

© AP Photo / Maciek LuczniewskiНападение на посла России в Польше Сергея Андреева в Варшаве
Нападение на посла России в Польше Сергея Андреева в Варшаве - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© AP Photo / Maciek Luczniewski
Нападение на посла России в Польше Сергея Андреева в Варшаве. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 25 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал у Польши извинений за ситуацию с послом России, предупредив, что это "просто так не оставят".
"Польша чего добивается? После Украины, если будет команда, мы за шесть секунд покажем вам, на что вы способны. Лучше заберите свое оружие, своих наемников и попросите официально извинения за нашего посла. Мы это просто не оставим, имейте в виду. У чеченцев есть хорошая практика: все, что сделано, возвращается домой. Вы в очень нехорошие игры начали с нашим государством играть… Не играйте под дудку Запада и Америки. Это к хорошему не приведет", — сказал он в видеообращении в Telegram-канале.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с лидерами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
15 мая, 08:00
Не пора ли России разрывать дипотношения с русофобами?
Посла России в Польше Сергея Андреева 9 мая облили красной краской, когда он хотел возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве. Агрессивно настроенные поляки и украинцы преградили путь дипломату, выкрикивая оскорбления. После инцидента Андреев вынужденно покинул мероприятие в сопровождении полицейских. На самом мемориале неизвестные нанесли нецензурные надписи.
 
ПольшаРоссияРамзан КадыровСергей Андреев (дипломат)УкраинаВ мире
 
 
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