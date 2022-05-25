https://ria.ru/20220525/kadyrov-1790718986.html

Кадыров потребовал у Польши извинений за ситуацию с российским послом

Кадыров потребовал у Польши извинений за ситуацию с российским послом - РИА Новости, 26.05.2022

Кадыров потребовал у Польши извинений за ситуацию с российским послом

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал у Польши извинений за ситуацию с послом России, предупредив, что это "просто так не оставят". РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-25T19:38

2022-05-25T19:38

2022-05-26T00:02

польша

россия

рамзан кадыров

сергей андреев (дипломат)

украина

в мире

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ГРОЗНЫЙ, 25 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал у Польши извинений за ситуацию с послом России, предупредив, что это "просто так не оставят"."Польша чего добивается? После Украины, если будет команда, мы за шесть секунд покажем вам, на что вы способны. Лучше заберите свое оружие, своих наемников и попросите официально извинения за нашего посла. Мы это просто не оставим, имейте в виду. У чеченцев есть хорошая практика: все, что сделано, возвращается домой. Вы в очень нехорошие игры начали с нашим государством играть… Не играйте под дудку Запада и Америки. Это к хорошему не приведет", — сказал он в видеообращении в Telegram-канале.Посла России в Польше Сергея Андреева 9 мая облили красной краской, когда он хотел возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве. Агрессивно настроенные поляки и украинцы преградили путь дипломату, выкрикивая оскорбления. После инцидента Андреев вынужденно покинул мероприятие в сопровождении полицейских. На самом мемориале неизвестные нанесли нецензурные надписи.

https://ria.ru/20220515/rusofobiya-1788567679.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

польша, россия, рамзан кадыров, сергей андреев (дипломат), украина, в мире