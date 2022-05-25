19:31 25.05.2022 (обновлено: 00:31 26.05.2022)
Российские военные зашли в Лисичанск, заявил Кадыров
Глава Чечни Кадыров сообщил о заходе российских военных в город Лисичанск в ЛНР
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкТанк Т-80 производит выстрел по позициям ВСУ у села Тошковка неподалеку от Лисичанска
Танк Т-80 производит выстрел по позициям ВСУ у села Тошковка неподалеку от Лисичанска. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Вооруженные силы России зашли в Лисичанск и почти зашли в Северодонецк.
"В Луганске и Донецке проводят очень хорошие специальные мероприятия, там участвуют очень подготовленные лучшие бойцы Минобороны, Росгвардии и ополчения. Так и должно быть", — рассказал он в видеообращении в телеграм-канале.
По его словам, украинские боевики несут потери, у них паника. Кадыров также добавил, что "если человек не прав или государство не право, так бывает всегда".
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.