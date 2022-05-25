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Российские военные зашли в Лисичанск, заявил Кадыров - РИА Новости, 26.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220525/kadyrov-1790717961.html
Российские военные зашли в Лисичанск, заявил Кадыров
Российские военные зашли в Лисичанск, заявил Кадыров - РИА Новости, 26.05.2022
Российские военные зашли в Лисичанск, заявил Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Вооруженные силы России зашли в Лисичанск и почти зашли в Северодонецк. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-25T19:31
2022-05-26T00:31
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
лисичанск
в мире
владимир путин
украина
россия
донбасс
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Вооруженные силы России зашли в Лисичанск и почти зашли в Северодонецк.По его словам, украинские боевики несут потери, у них паника. Кадыров также добавил, что "если человек не прав или государство не право, так бывает всегда".Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220525/liman-1790707768.html
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рамзан кадыров, лисичанск, в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, луганск, донецк (днр), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
19:31 25.05.2022 (обновлено: 00:31 26.05.2022)
 
Российские военные зашли в Лисичанск, заявил Кадыров

Глава Чечни Кадыров сообщил о заходе российских военных в город Лисичанск в ЛНР

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкТанк Т-80 производит выстрел по позициям ВСУ у села Тошковка неподалеку от Лисичанска
Танк Т-80 производит выстрел по позициям ВСУ у села Тошковка неподалеку от Лисичанска - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Танк Т-80 производит выстрел по позициям ВСУ у села Тошковка неподалеку от Лисичанска. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Вооруженные силы России зашли в Лисичанск и почти зашли в Северодонецк.

"В Луганске и Донецке проводят очень хорошие специальные мероприятия, там участвуют очень подготовленные лучшие бойцы Минобороны, Росгвардии и ополчения. Так и должно быть", — рассказал он в видеообращении в телеграм-канале.

По его словам, украинские боевики несут потери, у них паника. Кадыров также добавил, что "если человек не прав или государство не право, так бывает всегда".
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
Вчера, 18:43Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРамзан КадыровЛисичанскВ миреВладимир ПутинУкраинаРоссияДонбассЛуганскДонецк (ДНР)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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