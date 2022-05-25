https://ria.ru/20220525/kadyrov-1790717961.html

Российские военные зашли в Лисичанск, заявил Кадыров

Российские военные зашли в Лисичанск, заявил Кадыров - РИА Новости, 26.05.2022

Российские военные зашли в Лисичанск, заявил Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Вооруженные силы России зашли в Лисичанск и почти зашли в Северодонецк. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-25T19:31

2022-05-25T19:31

2022-05-26T00:31

специальная военная операция на украине

рамзан кадыров

лисичанск

в мире

владимир путин

украина

россия

донбасс

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Вооруженные силы России зашли в Лисичанск и почти зашли в Северодонецк.По его словам, украинские боевики несут потери, у них паника. Кадыров также добавил, что "если человек не прав или государство не право, так бывает всегда".Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220525/liman-1790707768.html

лисичанск

украина

россия

донбасс

луганск

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