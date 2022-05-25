Рейтинг@Mail.ru
Российские Ка-52 сровняли с землей украинский пункт управления - РИА Новости, 25.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220525/ka-52-1790541070.html
Российские Ка-52 сровняли с землей украинский пункт управления
Российские Ка-52 сровняли с землей украинский пункт управления - РИА Новости, 25.05.2022
Российские Ка-52 сровняли с землей украинский пункт управления
Минобороны РФ показало на видео, как российские ударные вертолеты Ка-52 разрушают пункт управления украинских войск. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T09:33
2022-05-25T10:49
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
украина
россия
ка-52 "аллигатор"
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790554389_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8c4fa9f4778b1d9270b7ff6951d899d7.jpg
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Минобороны РФ показало на видео, как российские ударные вертолеты Ка-52 разрушают пункт управления украинских войск.В опубликованном ролике сначала демонстрируется подготовка вертолетов к вылету - блоки подвески заряжают неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) калибра 80 миллиметров.Затем показана атака цели - вертолёт с кабрирования, задрав нос, наносит удар НАРами по позициям противника. На месте командного пункта в небо взлетают земля и чёрный дым в результате попадания боеприпасов."В ходе выполнения боевых вылетов летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ. Авиационные удары наносили с дистанции более 5 километров. В результате боевого применения были уничтожены пункт управления и бронетехника подразделений ВСУ", - сказали в ведомстве.Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений.
https://ria.ru/20220524/msta-b-1790308303.html
https://ria.ru/20220518/gaubitsy-1789199038.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Уничтожение пункта управления ВСУ российскими ударными вертолетами Ка-52
Минобороны показало, как российские ударные вертолеты Ка-52 разрушают пункт управления украинских войск
2022-05-25T09:33
true
PT1M16S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790554389_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ef9688bdca31163d49a6f1221340ee85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, в мире, украина, россия, ка-52 "аллигатор", министерство обороны рф (минобороны рф)
09:33 25.05.2022 (обновлено: 10:49 25.05.2022)
 
Российские Ка-52 сровняли с землей украинский пункт управления

Минобороны показало видео, как вертолеты Ка-52 разрушают пункт управления украинских войск

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Минобороны РФ показало на видео, как российские ударные вертолеты Ка-52 разрушают пункт управления украинских войск.
В опубликованном ролике сначала демонстрируется подготовка вертолетов к вылету - блоки подвески заряжают неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) калибра 80 миллиметров.
Поражение военных объектов Украины гаубицами Мста-Б - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
24 мая, 09:27Специальная военная операция на Украине
Минобороны показало уничтожение объектов на Украине гаубицами "Мста-Б"
Затем показана атака цели - вертолёт с кабрирования, задрав нос, наносит удар НАРами по позициям противника. На месте командного пункта в небо взлетают земля и чёрный дым в результате попадания боеприпасов.
"В ходе выполнения боевых вылетов летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ. Авиационные удары наносили с дистанции более 5 километров. В результате боевого применения были уничтожены пункт управления и бронетехника подразделений ВСУ", - сказали в ведомстве.
Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений.
Кадр видео российского удара по украинской батарее 155-миллиметровых гаубиц М777 производства США
18 мая, 12:09Специальная военная операция на Украине
Минобороны показало кадры уничтожения американских гаубиц на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВ миреУкраинаРоссияКа-52 "Аллигатор"Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала