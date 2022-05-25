https://ria.ru/20220525/ka-52-1790541070.html
Российские Ка-52 сровняли с землей украинский пункт управления
Российские Ка-52 сровняли с землей украинский пункт управления - РИА Новости, 25.05.2022
Российские Ка-52 сровняли с землей украинский пункт управления
Минобороны РФ показало на видео, как российские ударные вертолеты Ка-52 разрушают пункт управления украинских войск. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T09:33
2022-05-25T09:33
2022-05-25T10:49
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
украина
россия
ка-52 "аллигатор"
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Минобороны РФ показало на видео, как российские ударные вертолеты Ка-52 разрушают пункт управления украинских войск.В опубликованном ролике сначала демонстрируется подготовка вертолетов к вылету - блоки подвески заряжают неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) калибра 80 миллиметров.Затем показана атака цели - вертолёт с кабрирования, задрав нос, наносит удар НАРами по позициям противника. На месте командного пункта в небо взлетают земля и чёрный дым в результате попадания боеприпасов."В ходе выполнения боевых вылетов летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ. Авиационные удары наносили с дистанции более 5 километров. В результате боевого применения были уничтожены пункт управления и бронетехника подразделений ВСУ", - сказали в ведомстве.Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений.
https://ria.ru/20220524/msta-b-1790308303.html
https://ria.ru/20220518/gaubitsy-1789199038.html
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Уничтожение пункта управления ВСУ российскими ударными вертолетами Ка-52
Минобороны показало, как российские ударные вертолеты Ка-52 разрушают пункт управления украинских войск
2022-05-25T09:33
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PT1M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, в мире, украина, россия, ка-52 "аллигатор", министерство обороны рф (минобороны рф)
09:33 25.05.2022 (обновлено: 10:49 25.05.2022)
Российские Ка-52 сровняли с землей украинский пункт управления
Минобороны показало видео, как вертолеты Ка-52 разрушают пункт управления украинских войск