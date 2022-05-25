https://ria.ru/20220525/ka-52-1790541070.html

Российские Ка-52 сровняли с землей украинский пункт управления

Российские Ка-52 сровняли с землей украинский пункт управления - РИА Новости, 25.05.2022

Российские Ка-52 сровняли с землей украинский пункт управления

Минобороны РФ показало на видео, как российские ударные вертолеты Ка-52 разрушают пункт управления украинских войск. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T09:33

2022-05-25T09:33

2022-05-25T10:49

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

в мире

украина

россия

ка-52 "аллигатор"

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Минобороны РФ показало на видео, как российские ударные вертолеты Ка-52 разрушают пункт управления украинских войск.В опубликованном ролике сначала демонстрируется подготовка вертолетов к вылету - блоки подвески заряжают неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) калибра 80 миллиметров.Затем показана атака цели - вертолёт с кабрирования, задрав нос, наносит удар НАРами по позициям противника. На месте командного пункта в небо взлетают земля и чёрный дым в результате попадания боеприпасов."В ходе выполнения боевых вылетов летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ. Авиационные удары наносили с дистанции более 5 километров. В результате боевого применения были уничтожены пункт управления и бронетехника подразделений ВСУ", - сказали в ведомстве.Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений.

https://ria.ru/20220524/msta-b-1790308303.html

https://ria.ru/20220518/gaubitsy-1789199038.html

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Уничтожение пункта управления ВСУ российскими ударными вертолетами Ка-52 Минобороны показало, как российские ударные вертолеты Ка-52 разрушают пункт управления украинских войск 2022-05-25T09:33 true PT1M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

вооруженные силы украины, в мире, украина, россия, ка-52 "аллигатор", министерство обороны рф (минобороны рф)