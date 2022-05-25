https://ria.ru/20220525/izmena-1790698852.html

Суд в Ростове-на-Дону дал российскому военному 13 лет за госизмену

Суд в Ростове-на-Дону дал российскому военному 13 лет за госизмену - РИА Новости, 25.05.2022

Суд в Ростове-на-Дону дал российскому военному 13 лет за госизмену

Южный окружной военный суд приговорил российского военнослужащего Руслана Артыкова к тринадцати годам колонии строго режима за государственную измену, сообщил... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T18:17

2022-05-25T18:17

2022-05-25T19:56

ростов-на-дону

происшествия

россия

вооруженные силы рф

украина

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мая — РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил российского военнослужащего Руслана Артыкова к тринадцати годам колонии строго режима за государственную измену, сообщил представитель суда.Уточняется, что обвиняемого также лишили воинского звания "старший лейтенант".Федеральная служба безопасности задержала Артыкова в феврале 2020 года в городе Аксай Ростовской области. Он проходил службу в Южном военном округе. По информации ведомства, мужчина целенаправленно собирал секретные данные, касающиеся российских вооруженных сил, по заданию Главного управления разведки минобороны Украины.В феврале прошлого года член столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева также рассказала, что Артыков напал на сотрудника СИЗО "Лефортово". После этого его поместили в карцер.

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ростов-на-дону

россия

украина

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Кирилл Волков

ростов-на-дону, происшествия, россия, вооруженные силы рф, украина