https://ria.ru/20220525/inflyatsiya-1790541226.html
Инфляционные ожидания россиян снижаются второй месяц подряд
Инфляционные ожидания россиян снижаются второй месяц подряд - РИА Новости, 25.05.2022
Инфляционные ожидания россиян снижаются второй месяц подряд
Инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев в мае продолжили снижение, уменьшившись на 1 процентный пункт - до 11,5% и вернувшись к уровню мая 2021... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T09:34
2022-05-25T09:34
2022-05-25T09:34
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев в мае продолжили снижение, уменьшившись на 1 процентный пункт - до 11,5% и вернувшись к уровню мая 2021 года, это подтверждает наличие пространства для снижения ключевой ставки, говорится в материалах ЦБ.Банк России в марте сообщал, что инфляционные ожидания россиян на следующие 12 месяцев подскочили на 4,8 процентного пункта - до 18,3%, что стало максимумом с декабря 2010 года. Однако уже в апреле они упали на 5,8 процентного пункта - до минимальных с сентября 2021 года 12,5% годовых."Медианная оценка инфляционных ожиданий составила 11,5% (-1 процентный пункт к апрелю), вернувшись к значениям мая предыдущего года", - сказано в материалах ЦБ.Отмечается, что снижение инфляционных ожиданий населения происходило второй месяц подряд на фоне укрепления рубля и сохранения позитивных ожиданий респондентов относительно экономических перспектив страны."Снижение инфляционных ожиданий является необходимой предпосылкой для уменьшения устойчивого инфляционного давления и подтверждает наличие пространства для снижения ключевой ставки", - подчеркнул регулятор.По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 18-23% в 2022 году, снизится до 5-7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.ЦБ РФ в конце февраля на фоне антироссийских санкций и возросшей волатильности на финансовом рынке экстренно поднял ставку сразу на 10,5 процентного пункта - до 20% годовых. Однако уже к концу апреля ставка была снижена до 14% годовых. Банк России также заявил, что видит пространство для снижения ставки в текущем году.
https://ria.ru/20220523/stavka-1790121318.html
https://ria.ru/20220521/rubl-1789900282.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Инфляционные ожидания россиян снижаются второй месяц подряд
ЦБ: инфляционные ожидания россиян на год вперед снижаются второй месяц подряд
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости.
Инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев в мае продолжили снижение, уменьшившись на 1 процентный пункт - до 11,5% и вернувшись к уровню мая 2021 года, это подтверждает наличие пространства для снижения ключевой ставки, говорится
в материалах ЦБ.
Банк России в марте сообщал, что инфляционные ожидания россиян на следующие 12 месяцев подскочили на 4,8 процентного пункта - до 18,3%, что стало максимумом с декабря 2010 года. Однако уже в апреле они упали на 5,8 процентного пункта - до минимальных с сентября 2021 года 12,5% годовых.
"Медианная оценка инфляционных ожиданий составила 11,5% (-1 процентный пункт к апрелю), вернувшись к значениям мая предыдущего года", - сказано в материалах ЦБ.
Отмечается, что снижение инфляционных ожиданий населения происходило второй месяц подряд на фоне укрепления рубля и сохранения позитивных ожиданий респондентов относительно экономических перспектив страны.
"Снижение инфляционных ожиданий является необходимой предпосылкой для уменьшения устойчивого инфляционного давления и подтверждает наличие пространства для снижения ключевой ставки", - подчеркнул регулятор.
По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 18-23% в 2022 году, снизится до 5-7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.
ЦБ РФ в конце февраля на фоне антироссийских санкций и возросшей волатильности на финансовом рынке экстренно поднял ставку сразу на 10,5 процентного пункта - до 20% годовых. Однако уже к концу апреля ставка была снижена до 14% годовых. Банк России также заявил, что видит пространство для снижения ставки в текущем году.