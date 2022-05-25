https://ria.ru/20220525/indeksatsiya-1790695076.html
Социальные выплаты будут проиндексированы уже в июне
Социальные выплаты будут проиндексированы уже в июне - РИА Новости, 25.05.2022
Социальные выплаты будут проиндексированы уже в июне
Социальные выплаты россиянам будут проиндексированы уже в июне, сообщил глава Минтруда Антон Котяков. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T18:04
2022-05-25T18:04
2022-05-25T19:17
антон котяков
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Социальные выплаты россиянам будут проиндексированы уже в июне, сообщил глава Минтруда Антон Котяков."Ещё раз отмечу, что мы подготовим все необходимые документы. Уже в июне выплаты будут соответствующим образом проиндексированы", - сказал Котяков.Ранее Путин заявил, что с 1 июня на 10% будут увеличены прожиточный минимум и пенсии неработающим пенсионерам, а с 1 июля - МРОТ.
https://ria.ru/20220525/pensii-1790698138.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
антон котяков, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество
18:04 25.05.2022 (обновлено: 19:17 25.05.2022)
Социальные выплаты будут проиндексированы уже в июне
Глава Минтруда Котяков: социальные выплаты будут проиндексированы уже в июне