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Социальные выплаты будут проиндексированы уже в июне - РИА Новости, 25.05.2022
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Социальные выплаты будут проиндексированы уже в июне
Социальные выплаты будут проиндексированы уже в июне - РИА Новости, 25.05.2022
Социальные выплаты будут проиндексированы уже в июне
Социальные выплаты россиянам будут проиндексированы уже в июне, сообщил глава Минтруда Антон Котяков. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T18:04
2022-05-25T19:17
антон котяков
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Социальные выплаты россиянам будут проиндексированы уже в июне, сообщил глава Минтруда Антон Котяков."Ещё раз отмечу, что мы подготовим все необходимые документы. Уже в июне выплаты будут соответствующим образом проиндексированы", - сказал Котяков.Ранее Путин заявил, что с 1 июня на 10% будут увеличены прожиточный минимум и пенсии неработающим пенсионерам, а с 1 июля - МРОТ.
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антон котяков, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество
18:04 25.05.2022 (обновлено: 19:17 25.05.2022)
 
Социальные выплаты будут проиндексированы уже в июне

Глава Минтруда Котяков: социальные выплаты будут проиндексированы уже в июне

© РИА Новости / Тарас ЛитвиненкоСотрудница почтового отделения выдает пенсии
Сотрудница почтового отделения выдает пенсии - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Сотрудница почтового отделения выдает пенсии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Социальные выплаты россиянам будут проиндексированы уже в июне, сообщил глава Минтруда Антон Котяков.
"Ещё раз отмечу, что мы подготовим все необходимые документы. Уже в июне выплаты будут соответствующим образом проиндексированы", - сказал Котяков.
Ранее Путин заявил, что с 1 июня на 10% будут увеличены прожиточный минимум и пенсии неработающим пенсионерам, а с 1 июля - МРОТ.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
Вчера, 18:13
Котяков назвал средний размер пенсии после индексации
 
Антон КотяковРоссияМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Общество
 
 
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