https://ria.ru/20220525/indeksatsiya-1790695076.html

Социальные выплаты будут проиндексированы уже в июне

Социальные выплаты будут проиндексированы уже в июне - РИА Новости, 25.05.2022

Социальные выплаты будут проиндексированы уже в июне

Социальные выплаты россиянам будут проиндексированы уже в июне, сообщил глава Минтруда Антон Котяков. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T18:04

2022-05-25T18:04

2022-05-25T19:17

антон котяков

россия

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

общество

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Социальные выплаты россиянам будут проиндексированы уже в июне, сообщил глава Минтруда Антон Котяков."Ещё раз отмечу, что мы подготовим все необходимые документы. Уже в июне выплаты будут соответствующим образом проиндексированы", - сказал Котяков.Ранее Путин заявил, что с 1 июня на 10% будут увеличены прожиточный минимум и пенсии неработающим пенсионерам, а с 1 июля - МРОТ.

https://ria.ru/20220525/pensii-1790698138.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

антон котяков, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество