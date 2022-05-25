06:14 25.05.2022 (обновлено: 06:15 25.05.2022)
СМИ: правительство планирует повысить пенсии и МРОТ на 10 процентов
"Ведомости": правительство согласовало индексацию МРОТ и страховых пенсий на 10 процентов
Пенсионное удостоверение. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Правительство России согласовало индексацию МРОТ, прожиточного минимума и страховых пенсий на 10 процентов, сообщают "Ведомости" со ссылкой на два источника, близких к кабмину.
По информации издания, окончательное решение по данном вопросу примет президент Владимир Путин, так как в ходе обсуждения об уровне индексации высказывались разные мнения.
Как ранее сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сегодня глава государства примет участие в президиуме Госсовета по социальным вопросам, на заседании в том числе будет обсуждаться индексация социальных выплат.
В середине апреля помощник президента Максим Орешкин анонсировал внеплановую индексацию МРОТ и всех социальных выплат. По его словам, опубликованные Минфином данные за первый квартал показали рекордный профицит бюджета. Как указал Орешкин, это говорит о достаточном запасе финансовой прочности страны, поэтому социальные расходы не будут сокращаться на фоне санкционного давления, а напротив — увеличатся.
В середине апреля помощник президента Максим Орешкин анонсировал внеплановую индексацию МРОТ и всех социальных выплат. По его словам, опубликованные Минфином данные за первый квартал показали рекордный профицит бюджета. Как указал Орешкин, это говорит о достаточном запасе финансовой прочности страны, поэтому социальные расходы не будут сокращаться на фоне санкционного давления, а напротив — увеличатся.