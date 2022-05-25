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СМИ: правительство планирует повысить пенсии и МРОТ на 10 процентов - РИА Новости, 25.05.2022
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СМИ: правительство планирует повысить пенсии и МРОТ на 10 процентов
СМИ: правительство планирует повысить пенсии и МРОТ на 10 процентов - РИА Новости, 25.05.2022
СМИ: правительство планирует повысить пенсии и МРОТ на 10 процентов
Правительство России согласовало индексацию МРОТ, прожиточного минимума и страховых пенсий на 10 процентов, сообщают "Ведомости" со ссылкой на два источника,... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T06:14
2022-05-25T06:15
экономика
общество
министерство финансов рф (минфин россии)
максим орешкин
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
владимир путин
россия
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Правительство России согласовало индексацию МРОТ, прожиточного минимума и страховых пенсий на 10 процентов, сообщают "Ведомости" со ссылкой на два источника, близких к кабмину.По информации издания, окончательное решение по данном вопросу примет президент Владимир Путин, так как в ходе обсуждения об уровне индексации высказывались разные мнения.Как ранее сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сегодня глава государства примет участие в президиуме Госсовета по социальным вопросам, на заседании в том числе будет обсуждаться индексация социальных выплат.В середине апреля помощник президента Максим Орешкин анонсировал внеплановую индексацию МРОТ и всех социальных выплат. По его словам, опубликованные Минфином данные за первый квартал показали рекордный профицит бюджета. Как указал Орешкин, это говорит о достаточном запасе финансовой прочности страны, поэтому социальные расходы не будут сокращаться на фоне санкционного давления, а напротив — увеличатся.
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экономика, общество, министерство финансов рф (минфин россии), максим орешкин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, россия
06:14 25.05.2022 (обновлено: 06:15 25.05.2022)
 
СМИ: правительство планирует повысить пенсии и МРОТ на 10 процентов

"Ведомости": правительство согласовало индексацию МРОТ и страховых пенсий на 10 процентов

© РИА Новости / Павел ЛисицынПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Пенсионное удостоверение. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Правительство России согласовало индексацию МРОТ, прожиточного минимума и страховых пенсий на 10 процентов, сообщают "Ведомости" со ссылкой на два источника, близких к кабмину.
По информации издания, окончательное решение по данном вопросу примет президент Владимир Путин, так как в ходе обсуждения об уровне индексации высказывались разные мнения.
Как ранее сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сегодня глава государства примет участие в президиуме Госсовета по социальным вопросам, на заседании в том числе будет обсуждаться индексация социальных выплат.

В середине апреля помощник президента Максим Орешкин анонсировал внеплановую индексацию МРОТ и всех социальных выплат. По его словам, опубликованные Минфином данные за первый квартал показали рекордный профицит бюджета. Как указал Орешкин, это говорит о достаточном запасе финансовой прочности страны, поэтому социальные расходы не будут сокращаться на фоне санкционного давления, а напротив — увеличатся.
Сотрудница в отделении Сбера помогает женщине у банкомата - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
11 мая, 14:04
Песков: тема индексации соцвыплат и пенсий находится на повестке Кремля
 
ЭкономикаОбществоМинистерство финансов РФ (Минфин России)Максим ОрешкинДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Владимир ПутинРоссия
 
 
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