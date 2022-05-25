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СМИ: правительство планирует повысить пенсии и МРОТ на 10 процентов

СМИ: правительство планирует повысить пенсии и МРОТ на 10 процентов - РИА Новости, 25.05.2022

СМИ: правительство планирует повысить пенсии и МРОТ на 10 процентов

Правительство России согласовало индексацию МРОТ, прожиточного минимума и страховых пенсий на 10 процентов, сообщают "Ведомости" со ссылкой на два источника,... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T06:14

2022-05-25T06:14

2022-05-25T06:15

экономика

общество

министерство финансов рф (минфин россии)

максим орешкин

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

владимир путин

россия

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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Правительство России согласовало индексацию МРОТ, прожиточного минимума и страховых пенсий на 10 процентов, сообщают "Ведомости" со ссылкой на два источника, близких к кабмину.По информации издания, окончательное решение по данном вопросу примет президент Владимир Путин, так как в ходе обсуждения об уровне индексации высказывались разные мнения.Как ранее сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сегодня глава государства примет участие в президиуме Госсовета по социальным вопросам, на заседании в том числе будет обсуждаться индексация социальных выплат.В середине апреля помощник президента Максим Орешкин анонсировал внеплановую индексацию МРОТ и всех социальных выплат. По его словам, опубликованные Минфином данные за первый квартал показали рекордный профицит бюджета. Как указал Орешкин, это говорит о достаточном запасе финансовой прочности страны, поэтому социальные расходы не будут сокращаться на фоне санкционного давления, а напротив — увеличатся.

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экономика, общество, министерство финансов рф (минфин россии), максим орешкин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, россия