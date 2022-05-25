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Путин освободил Гуровича от должности замглавы МЧС - РИА Новости, 25.05.2022
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Путин освободил Гуровича от должности замглавы МЧС
Путин освободил Гуровича от должности замглавы МЧС - РИА Новости, 25.05.2022
Путин освободил Гуровича от должности замглавы МЧС
Владимир Путин освободил Андрея Гуровича от должности замглавы МЧС, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T14:24
2022-05-25T15:22
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
политика
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Владимир Путин освободил Андрея Гуровича от должности замглавы МЧС, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Освободить Гуровича Андрея Михайловича от должности заместителя министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", - говорится в документе.Указ вступает в силу со дня его подписания, 25 мая.Ранее ряд СМИ сообщили, что обстановка в МЧС, которое сейчас решает важнейшие гуманитарные задачи на Донбассе и Украине, непростая: некоторые руководители из числа заместителей министра и центрального аппарата не могут поделить между собой самые важные функции. В связи с этим один из замов главы министерства сегодня будет освобожден от занимаемой должности.Андрей Гурович с июня 2018 года в качестве заместителя министра курировал деятельность Финансово-экономического департамента, Департамента имущественных отношений, а также Управления стратегического планирования и организационной работы МЧС России.Согласно информации на сайте МЧС России, Гурович родился 4 сентября 1973 года в поселке Лопатинский Воскресенского района Московской области. В 1995 году окончил Московский государственный горный университет по специальности "Экономика и планирование", в 2009 году - Современную гуманитарную академию по специальности "Юриспруденция".С 1992 по 2006 год работал в различных коммерческих организациях и прошел путь от грузчика до генерального директора. В 2006 году перешел на работу в Федеральную миграционную службу, пройдя путь от советника директора по экономическим вопросам до начальника Управления тылового обеспечения ФМС России.В январе 2010 года перешел в Федеральное казначейство на должность заместителя начальника Административного управления, а 12 мая 2015 года был назначен на должность руководителя Управления Федерального казначейства по городу Москве.Указом президента РФ от 4 июня 2018 года назначен заместителем министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.Награжден Орденом Почёта, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, почетной грамотой Президента Российской Федерации, нагрудным знаком "Отличник финансовой работы" и знаком отличия "За заслуги перед Москвой". Кандидат экономических наук. Старший преподаватель кафедры "Государственные и муниципальные финансы" Финансового университета при правительстве РФ.
https://ria.ru/20220525/mchs-1790606497.html
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владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), политика
14:24 25.05.2022 (обновлено: 15:22 25.05.2022)
 
Путин освободил Гуровича от должности замглавы МЧС

Президент Путин освободил Андрея Гуровича от должности замглавы МЧС России

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Владимир Путин освободил Андрея Гуровича от должности замглавы МЧС, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Освободить Гуровича Андрея Михайловича от должности заместителя министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", - говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня его подписания, 25 мая.
Ранее ряд СМИ сообщили, что обстановка в МЧС, которое сейчас решает важнейшие гуманитарные задачи на Донбассе и Украине, непростая: некоторые руководители из числа заместителей министра и центрального аппарата не могут поделить между собой самые важные функции. В связи с этим один из замов главы министерства сегодня будет освобожден от занимаемой должности.
Новый глава МЧС Александр Куренков - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
Вчера, 13:24
Путин назначил генерал-майора Куренкова главой МЧС
Андрей Гурович с июня 2018 года в качестве заместителя министра курировал деятельность Финансово-экономического департамента, Департамента имущественных отношений, а также Управления стратегического планирования и организационной работы МЧС России.
Согласно информации на сайте МЧС России, Гурович родился 4 сентября 1973 года в поселке Лопатинский Воскресенского района Московской области. В 1995 году окончил Московский государственный горный университет по специальности "Экономика и планирование", в 2009 году - Современную гуманитарную академию по специальности "Юриспруденция".
С 1992 по 2006 год работал в различных коммерческих организациях и прошел путь от грузчика до генерального директора. В 2006 году перешел на работу в Федеральную миграционную службу, пройдя путь от советника директора по экономическим вопросам до начальника Управления тылового обеспечения ФМС России.
В январе 2010 года перешел в Федеральное казначейство на должность заместителя начальника Административного управления, а 12 мая 2015 года был назначен на должность руководителя Управления Федерального казначейства по городу Москве.
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24 мая, 13:52
Куренков назвал сохранение кадрового потенциала МЧС главной задачей
Указом президента РФ от 4 июня 2018 года назначен заместителем министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Награжден Орденом Почёта, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, почетной грамотой Президента Российской Федерации, нагрудным знаком "Отличник финансовой работы" и знаком отличия "За заслуги перед Москвой". Кандидат экономических наук. Старший преподаватель кафедры "Государственные и муниципальные финансы" Финансового университета при правительстве РФ.
 
Владимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Политика
 
 
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