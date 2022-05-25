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Херсонские власти оценили указ об упрощенном получении гражданства России - РИА Новости, 25.05.2022
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Херсонские власти оценили указ об упрощенном получении гражданства России
Херсонские власти оценили указ об упрощенном получении гражданства России - РИА Новости, 25.05.2022
Херсонские власти оценили указ об упрощенном получении гражданства России
Получения российского гражданства даст жителям Херсонской области защиту и четкое понимание, что Россия пришла навсегда, заявил РИА Новости заместитель главы... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T16:32
2022-05-25T16:32
в мире
украина
херсонская область
россия
кирилл стремоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Получения российского гражданства даст жителям Херсонской области защиту и четкое понимание, что Россия пришла навсегда, заявил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство РФ жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. Документ в среду опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Мы очень благодарны президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за все, что он делает для нас, за защиту русских людей на исконно русских территориях, на данный момент освобожденных. Упрощенная система позволит всем нам четко понимать, что Россия здесь непросто надолго, а навсегда", - сказал Стремоусов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
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в мире, украина, херсонская область , россия, кирилл стремоусов
16:32 25.05.2022
 
Херсонские власти оценили указ об упрощенном получении гражданства России

Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов поблагодарил за указ о получении гражданства России

© AP PhotoВоеннослужащий и местные жители в Херсоне
Военнослужащий и местные жители в Херсоне - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© AP Photo
Военнослужащий и местные жители в Херсоне
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Получения российского гражданства даст жителям Херсонской области защиту и четкое понимание, что Россия пришла навсегда, заявил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство РФ жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. Документ в среду опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Мы очень благодарны президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за все, что он делает для нас, за защиту русских людей на исконно русских территориях, на данный момент освобожденных. Упрощенная система позволит всем нам четко понимать, что Россия здесь непросто надолго, а навсегда", - сказал Стремоусов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Стела на въезде в Херсон - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
24 мая, 15:02Специальная военная операция на Украине
В Херсоне сработала система ПВО
 
В миреУкраинаХерсонская областьРоссияКирилл Стремоусов
 
 
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