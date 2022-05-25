https://ria.ru/20220525/grazhdanstvo-1790665668.html

Херсонские власти оценили указ об упрощенном получении гражданства России

Херсонские власти оценили указ об упрощенном получении гражданства России - РИА Новости, 25.05.2022

Херсонские власти оценили указ об упрощенном получении гражданства России

Получения российского гражданства даст жителям Херсонской области защиту и четкое понимание, что Россия пришла навсегда, заявил РИА Новости заместитель главы... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T16:32

2022-05-25T16:32

2022-05-25T16:32

в мире

украина

херсонская область

россия

кирилл стремоусов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Получения российского гражданства даст жителям Херсонской области защиту и четкое понимание, что Россия пришла навсегда, заявил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство РФ жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. Документ в среду опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Мы очень благодарны президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за все, что он делает для нас, за защиту русских людей на исконно русских территориях, на данный момент освобожденных. Упрощенная система позволит всем нам четко понимать, что Россия здесь непросто надолго, а навсегда", - сказал Стремоусов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.

https://ria.ru/20220524/pvo-1790413068.html

украина

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, херсонская область , россия, кирилл стремоусов