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В Запорожье оценили указ об упрощенном получении российского гражданства - РИА Новости, 25.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В Запорожье оценили указ об упрощенном получении российского гражданства
В Запорожье оценили указ об упрощенном получении российского гражданства - РИА Новости, 25.05.2022
В Запорожье оценили указ об упрощенном получении российского гражданства
Упрощение получения российского гражданства ускорит интеграцию Запорожской области в состав России, заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T15:12
2022-05-25T15:12
специальная военная операция на украине
в мире
украина
запорожская область
россия
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Упрощение получения российского гражданства ускорит интеграцию Запорожской области в состав России, заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство РФ жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. Документ в среду опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Это позволит ускорить интеграцию, ускорить наше возвращение домой обратно в состав России. Это праздник со слезами на глазах, так как большинство жителей области ждали возвращения в родную гавань более 30 лет. Раньше люди боялись только одного, что Россия уйдет. Но теперь, когда подписан указ президента, однозначно есть четкий сигнал, что никто никуда уходить не будет. Последние сомнения у людей с этим указом развеяны", - сказал Рогов.По его словам, никакой границы между освобожденными регионами юга Украины и Россией быть не должно."У жителей Запорожской и Херсонской областей очень много родственников в России, мы - один народ, поэтому разные гражданства и граница между нами – это куда хуже и преступнее, чем Берлинская стена для немецкого народа", - сказал Рогов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
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в мире, украина, запорожская область, россия, херсонская область
15:12 25.05.2022
 
В Запорожье оценили указ об упрощенном получении российского гражданства

Власти Запорожской области: упрощение получения гражданства ускорит интеграцию в Россию

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкДевушка на Площади Победы в Мелитополе
Девушка на Площади Победы в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Упрощение получения российского гражданства ускорит интеграцию Запорожской области в состав России, заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство РФ жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. Документ в среду опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Это позволит ускорить интеграцию, ускорить наше возвращение домой обратно в состав России. Это праздник со слезами на глазах, так как большинство жителей области ждали возвращения в родную гавань более 30 лет. Раньше люди боялись только одного, что Россия уйдет. Но теперь, когда подписан указ президента, однозначно есть четкий сигнал, что никто никуда уходить не будет. Последние сомнения у людей с этим указом развеяны", - сказал Рогов.
По его словам, никакой границы между освобожденными регионами юга Украины и Россией быть не должно.
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"У жителей Запорожской и Херсонской областей очень много родственников в России, мы - один народ, поэтому разные гражданства и граница между нами – это куда хуже и преступнее, чем Берлинская стена для немецкого народа", - сказал Рогов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
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