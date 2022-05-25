https://ria.ru/20220525/grazhdanstvo-1790612394.html

Путин упростил получение гражданства для Херсонской и Запорожской областей

Путин упростил получение гражданства для Херсонской и Запорожской областей - РИА Новости, 25.05.2022

Путин упростил получение гражданства для Херсонской и Запорожской областей

Владимир Путин подписал указ, упрощающий процедуру получения российского гражданства для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. Документ опубликован РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T13:51

2022-05-25T13:51

2022-05-25T15:38

специальная военная операция на украине

владимир путин

в мире

россия

донецкая народная республика

запорожская область

херсонская область

украина

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ, упрощающий процедуру получения российского гражданства для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. Документ опубликован на портале правовой информации.Поправки вносятся в указ от 20 апреля 2019 года № 183 "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". "В пункте 1 слова "на территории Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики" заменить словами "на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области Украины либо Херсонской области Украины", — говорится в документе.Дополняется также второй подпункт "б" пункта 2.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, армия уже выполнила основную задачу первого этапа — снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Российские войска и силы ДНР уже взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформировали военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.

https://ria.ru/20220525/gerb-1790527949.html

россия

донецкая народная республика

запорожская область

херсонская область

украина

луганская народная республика

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

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