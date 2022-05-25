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Кудрин заявил, что у России есть все ресурсы для оплаты госдолга - РИА Новости, 25.05.2022
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Кудрин заявил, что у России есть все ресурсы для оплаты госдолга
Кудрин заявил, что у России есть все ресурсы для оплаты госдолга - РИА Новости, 25.05.2022
Кудрин заявил, что у России есть все ресурсы для оплаты госдолга
Российская Федерация обладает достаточными ресурсами для исполнения государственных долговых обязательства, заявил журналистам глава Счетной палаты России... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T17:31
2022-05-25T18:04
экономика
россия
министерство финансов сша
счетная палата рф
алексей кудрин
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Российская Федерация обладает достаточными ресурсами для исполнения государственных долговых обязательства, заявил журналистам глава Счетной палаты России Алексей Кудрин."У Российской Федерации есть все ресурсы для оплаты государственного долга, в том смысле, что все заемщики, которые работают с РФ, могли бы быть уверены, что Россия желала бы, готова расплачиваться", - сказал Кудрин."Ресурсы есть, желание есть, реализация блокируется", - уточнил он."Формально, это не дефолт", - заключил глава Счетной палаты.Министерство финансов США заявило во вторник, что не продлит лицензию, которая позволяет России обслуживать внешний долг в условиях санкций, после 25 мая. Минфин России в свою очередь сообщил, что несмотря на ужесточение внешних ограничений, продолжит исполнение государственных долговых обязательств, выплаты будут осуществляться в рублях.
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экономика, россия, министерство финансов сша, счетная палата рф, алексей кудрин
17:31 25.05.2022 (обновлено: 18:04 25.05.2022)
 
Кудрин заявил, что у России есть все ресурсы для оплаты госдолга

Кудрин: Россия обладает достаточными ресурсами для исполнения долговых гособязательств

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Российская Федерация обладает достаточными ресурсами для исполнения государственных долговых обязательства, заявил журналистам глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.
"У Российской Федерации есть все ресурсы для оплаты государственного долга, в том смысле, что все заемщики, которые работают с РФ, могли бы быть уверены, что Россия желала бы, готова расплачиваться", - сказал Кудрин.
"Ресурсы есть, желание есть, реализация блокируется", - уточнил он.
"Формально, это не дефолт", - заключил глава Счетной палаты.
Министерство финансов США заявило во вторник, что не продлит лицензию, которая позволяет России обслуживать внешний долг в условиях санкций, после 25 мая. Минфин России в свою очередь сообщил, что несмотря на ужесточение внешних ограничений, продолжит исполнение государственных долговых обязательств, выплаты будут осуществляться в рублях.
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
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Счетная палата не видит способов избежать спада экономики, заявил Кудрин
 
ЭкономикаРоссияМинистерство финансов СШАСчетная палата РФАлексей Кудрин
 
 
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