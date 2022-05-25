https://ria.ru/20220525/gosdolg-1790684018.html

Кудрин заявил, что у России есть все ресурсы для оплаты госдолга

Кудрин заявил, что у России есть все ресурсы для оплаты госдолга - РИА Новости, 25.05.2022

Кудрин заявил, что у России есть все ресурсы для оплаты госдолга

Российская Федерация обладает достаточными ресурсами для исполнения государственных долговых обязательства, заявил журналистам глава Счетной палаты России... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T17:31

2022-05-25T17:31

2022-05-25T18:04

экономика

россия

министерство финансов сша

счетная палата рф

алексей кудрин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568135423_0:54:2390:1398_1920x0_80_0_0_6f81085b9abab4265e7a48cee48bc524.jpg

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Российская Федерация обладает достаточными ресурсами для исполнения государственных долговых обязательства, заявил журналистам глава Счетной палаты России Алексей Кудрин."У Российской Федерации есть все ресурсы для оплаты государственного долга, в том смысле, что все заемщики, которые работают с РФ, могли бы быть уверены, что Россия желала бы, готова расплачиваться", - сказал Кудрин."Ресурсы есть, желание есть, реализация блокируется", - уточнил он."Формально, это не дефолт", - заключил глава Счетной палаты.Министерство финансов США заявило во вторник, что не продлит лицензию, которая позволяет России обслуживать внешний долг в условиях санкций, после 25 мая. Минфин России в свою очередь сообщил, что несмотря на ужесточение внешних ограничений, продолжит исполнение государственных долговых обязательств, выплаты будут осуществляться в рублях.

https://ria.ru/20220525/ekonomika-1790636067.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, министерство финансов сша, счетная палата рф, алексей кудрин