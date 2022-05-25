https://ria.ru/20220525/gosdolg-1790684018.html
Кудрин заявил, что у России есть все ресурсы для оплаты госдолга
Кудрин заявил, что у России есть все ресурсы для оплаты госдолга - РИА Новости, 25.05.2022
Кудрин заявил, что у России есть все ресурсы для оплаты госдолга
Российская Федерация обладает достаточными ресурсами для исполнения государственных долговых обязательства, заявил журналистам глава Счетной палаты России... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T17:31
2022-05-25T17:31
2022-05-25T18:04
экономика
россия
министерство финансов сша
счетная палата рф
алексей кудрин
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Российская Федерация обладает достаточными ресурсами для исполнения государственных долговых обязательства, заявил журналистам глава Счетной палаты России Алексей Кудрин."У Российской Федерации есть все ресурсы для оплаты государственного долга, в том смысле, что все заемщики, которые работают с РФ, могли бы быть уверены, что Россия желала бы, готова расплачиваться", - сказал Кудрин."Ресурсы есть, желание есть, реализация блокируется", - уточнил он."Формально, это не дефолт", - заключил глава Счетной палаты.Министерство финансов США заявило во вторник, что не продлит лицензию, которая позволяет России обслуживать внешний долг в условиях санкций, после 25 мая. Минфин России в свою очередь сообщил, что несмотря на ужесточение внешних ограничений, продолжит исполнение государственных долговых обязательств, выплаты будут осуществляться в рублях.
https://ria.ru/20220525/ekonomika-1790636067.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство финансов сша, счетная палата рф, алексей кудрин
17:31 25.05.2022 (обновлено: 18:04 25.05.2022)
Кудрин заявил, что у России есть все ресурсы для оплаты госдолга
Кудрин: Россия обладает достаточными ресурсами для исполнения долговых гособязательств