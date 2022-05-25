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Мишустин разрешил 90 дней поставлять газ с "Ямал СПГ" в адрес Gazprom M&T - РИА Новости, 25.05.2022
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Мишустин разрешил 90 дней поставлять газ с "Ямал СПГ" в адрес Gazprom M&T
Мишустин разрешил 90 дней поставлять газ с "Ямал СПГ" в адрес Gazprom M&T - РИА Новости, 25.05.2022
Мишустин разрешил 90 дней поставлять газ с "Ямал СПГ" в адрес Gazprom M&T
Правительство России разрешило поставлять газ с "Ямала СПГ" попавшей под санкции Москвы бывшей дочерней компании "Газпрома" — Gazprom Marketing & Trading в... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T21:08
2022-05-25T22:04
экономика
россия
сингапур
польша
газпром
ямал спг
новатэк
total
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Правительство России разрешило поставлять газ с "Ямала СПГ" попавшей под санкции Москвы бывшей дочерней компании "Газпрома" — Gazprom Marketing &amp; Trading в течение 90 дней, следует из распоряжения, опубликованного на портале правовой информации.Таким образом, временно отменяется действие пункта два указа президента России от 3 мая и постановления кабинета министров от 11 мая.Документ должен вступить в силу со дня его подписания.Ранее правительство утвердило ответные санкции, под которые попала 31 компания. В списке оказалась Gazprom Germania GmbH (перестала быть структурой "Газпрома" 31 марта) и входившие в ее группу фирмы, включая Gazprom Marketing &amp; Trading. Также ограничения коснулись оператора польской части газопровода "Ямал-Европа" EuroPol GAZ, доля "Газпрома" в котором оказалась заблокирована польскими властями."Газпром" перестал владеть Gazprom Germania в конце марта после сообщений в СМИ о прошедших обысках. А уже 4 апреля Берлин взял местную компанию под временное управление, сочтя недействительным ее приобретение новыми покупателями без разрешения властей."Ямал СПГ" — проект сжижения природного газа на базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционеры — "Новатэк" (50,1 процента), Total (20 процента), CNPC (20 процента) и Фонд Шелкового пути (9,9 процента).В 2015 году "Газпром" заключил долгосрочный контракт на приобретение газа с "Ямала СПГ". Он предполагал поставку компанией Yamal Trade фирме Gazprom Marketing &amp; Trading Singapore 2,9 миллиона тонн сжиженного природного газа в год. Стороны сообщали, что СПГ по данному договору будет поставляться на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, преимущественно в Индию.
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экономика, россия, сингапур, польша, газпром, ямал спг, новатэк, total , германия
21:08 25.05.2022 (обновлено: 22:04 25.05.2022)
 
Мишустин разрешил 90 дней поставлять газ с "Ямал СПГ" в адрес Gazprom M&T

Кабмин временно разрешил поставки газа с "Ямал СПГ" в адрес Gazprom Marketing & Trading

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗавод по производству сжиженного природного газа "Ямал СПГ"
Завод по производству сжиженного природного газа Ямал СПГ - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Завод по производству сжиженного природного газа "Ямал СПГ". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Правительство России разрешило поставлять газ с "Ямала СПГ" попавшей под санкции Москвы бывшей дочерней компании "Газпрома" — Gazprom Marketing & Trading в течение 90 дней, следует из распоряжения, опубликованного на портале правовой информации.
Таким образом, временно отменяется действие пункта два указа президента России от 3 мая и постановления кабинета министров от 11 мая.
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Документ должен вступить в силу со дня его подписания.
Ранее правительство утвердило ответные санкции, под которые попала 31 компания. В списке оказалась Gazprom Germania GmbH (перестала быть структурой "Газпрома" 31 марта) и входившие в ее группу фирмы, включая Gazprom Marketing & Trading. Также ограничения коснулись оператора польской части газопровода "Ямал-Европа" EuroPol GAZ, доля "Газпрома" в котором оказалась заблокирована польскими властями.
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"Газпром" перестал владеть Gazprom Germania в конце марта после сообщений в СМИ о прошедших обысках. А уже 4 апреля Берлин взял местную компанию под временное управление, сочтя недействительным ее приобретение новыми покупателями без разрешения властей.
"Ямал СПГ" — проект сжижения природного газа на базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционеры — "Новатэк" (50,1 процента), Total (20 процента), CNPC (20 процента) и Фонд Шелкового пути (9,9 процента).
В 2015 году "Газпром" заключил долгосрочный контракт на приобретение газа с "Ямала СПГ". Он предполагал поставку компанией Yamal Trade фирме Gazprom Marketing & Trading Singapore 2,9 миллиона тонн сжиженного природного газа в год. Стороны сообщали, что СПГ по данному договору будет поставляться на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, преимущественно в Индию.
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