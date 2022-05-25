https://ria.ru/20220525/gaz-1790733384.html

Мишустин разрешил 90 дней поставлять газ с "Ямал СПГ" в адрес Gazprom M&T

Мишустин разрешил 90 дней поставлять газ с "Ямал СПГ" в адрес Gazprom M&T - РИА Новости, 25.05.2022

Мишустин разрешил 90 дней поставлять газ с "Ямал СПГ" в адрес Gazprom M&T

Правительство России разрешило поставлять газ с "Ямала СПГ" попавшей под санкции Москвы бывшей дочерней компании "Газпрома" — Gazprom Marketing & Trading в... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T21:08

2022-05-25T21:08

2022-05-25T22:04

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Правительство России разрешило поставлять газ с "Ямала СПГ" попавшей под санкции Москвы бывшей дочерней компании "Газпрома" — Gazprom Marketing & Trading в течение 90 дней, следует из распоряжения, опубликованного на портале правовой информации.Таким образом, временно отменяется действие пункта два указа президента России от 3 мая и постановления кабинета министров от 11 мая.Документ должен вступить в силу со дня его подписания.Ранее правительство утвердило ответные санкции, под которые попала 31 компания. В списке оказалась Gazprom Germania GmbH (перестала быть структурой "Газпрома" 31 марта) и входившие в ее группу фирмы, включая Gazprom Marketing & Trading. Также ограничения коснулись оператора польской части газопровода "Ямал-Европа" EuroPol GAZ, доля "Газпрома" в котором оказалась заблокирована польскими властями."Газпром" перестал владеть Gazprom Germania в конце марта после сообщений в СМИ о прошедших обысках. А уже 4 апреля Берлин взял местную компанию под временное управление, сочтя недействительным ее приобретение новыми покупателями без разрешения властей."Ямал СПГ" — проект сжижения природного газа на базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционеры — "Новатэк" (50,1 процента), Total (20 процента), CNPC (20 процента) и Фонд Шелкового пути (9,9 процента).В 2015 году "Газпром" заключил долгосрочный контракт на приобретение газа с "Ямала СПГ". Он предполагал поставку компанией Yamal Trade фирме Gazprom Marketing & Trading Singapore 2,9 миллиона тонн сжиженного природного газа в год. Стороны сообщали, что СПГ по данному договору будет поставляться на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, преимущественно в Индию.

https://ria.ru/20220512/belgiya-1788009859.html

https://ria.ru/20220502/resursy-1786461336.html

https://ria.ru/20220504/finlyandiya-1786710391.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, сингапур, польша, газпром, ямал спг, новатэк, total , германия