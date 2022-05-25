https://ria.ru/20220525/gaz-1790537241.html

"Молдовагаз" попросил повысить тариф на газ

"Молдовагаз" попросил повысить тариф на газ - РИА Новости, 25.05.2022

"Молдовагаз" попросил повысить тариф на газ

"Молдовагаз" обратился к Национальному агентству по регулированию энергетики (НАРЭ) с запросом о пересмотре тарифа на газ для бытовых потребителей, сообщил... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T09:07

2022-05-25T09:07

2022-05-25T09:07

экономика

молдовагаз

молдавия

газпром

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КИШИНЕВ, 25 мая — РИА Новости. "Молдовагаз" обратился к Национальному агентству по регулированию энергетики (НАРЭ) с запросом о пересмотре тарифа на газ для бытовых потребителей, сообщил глава компании Вадим Чебан.К маю годовой уровень инфляции в Молдавии достиг рекордной отметки в 27%. Глава центробанка Октавиан Армашу предупредил, что жителей страны ждет повышение тарифа на газ. При этом с 1 января в стране тариф на газ вырос с 569 до 785 долларов за тысячу кубометров."В связи с ростом закупочной цены природного газа и увеличением суммы тарифных отклонений АО "Молдовагаз", в соответствии с действующим законодательством, обратилось в НАРЭ с запросом о пересмотре тарифов", - написал Чебан в мессенджере Telegram.Ранее Чебан объяснял, что в тариф включена закупочная цена в 620 долларов, но в апреле газ покупался по 1194 доллара за тысячу кубометром, а в мае — по 920 долларов. Глава "Молдовагаза" выдвигал идею введения двух формул расчета — отдельно для летнего и зимнего периода, в этом случае летом тариф на газ может вырасти примерно на 30% до 1,11 доллара за кубометр."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на пять лет начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.

https://ria.ru/20220524/tseny-1790427647.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, молдовагаз, молдавия, газпром