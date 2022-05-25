https://ria.ru/20220525/gadzhety-1790603971.html

СМИ: российский бизнес начал закупать гаджеты по параллельному импорту

СМИ: российский бизнес начал закупать гаджеты по параллельному импорту - РИА Новости, 25.05.2022

СМИ: российский бизнес начал закупать гаджеты по параллельному импорту

Российские ритейлеры начали первые закупки техники по параллельному импорту, при этом в первых партиях нет гаджетов компании Apple, пишут "Известия" со ссылкой... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T13:11

2022-05-25T13:11

2022-05-25T14:09

экономика

денис мантуров

россия

иран

apple

м.видео

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Российские ритейлеры начали первые закупки техники по параллельному импорту, при этом в первых партиях нет гаджетов компании Apple, пишут "Известия" со ссылкой на источники."М.Видео" начала тестовые закупки и продажи товаров без согласия правообладателей, заявил представитель компании на одном из отраслевых мероприятий для ритейлеров и торговых центров", — говорится в материале.В то же время это не касается электроники Apple; здесь руководство "М.Видео-Эльдорадо" "видит серьезные риски". Источник газеты в российской компании утверждает, что спрос в его нынешнем виде возможно удовлетворить за счет поставок, сделанных до февраля этого года. Собеседник издания также отметил, что продавцы сейчас ведут консультации с Ираном. Из-за санкций Apple не разрешила реализовать там свою продукцию, но гаджеты все равно доступны, отметил источник в российском офисе.Ранее сообщалось, что один из крупнейших продавцов — re:Store — закрыл несколько точек из-за проблем с пополнением товарных запасов.В конце марта российское правительство легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым Минпромторг наполняет перечень — прекращение поставок на российский рынок. При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, утверждают в ведомстве.

https://ria.ru/20220514/import-1788470699.html

https://ria.ru/20220506/osago-1787275176.html

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, денис мантуров, россия, иран, apple, м.видео, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)