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СМИ: российский бизнес начал закупать гаджеты по параллельному импорту - РИА Новости, 25.05.2022
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СМИ: российский бизнес начал закупать гаджеты по параллельному импорту
СМИ: российский бизнес начал закупать гаджеты по параллельному импорту - РИА Новости, 25.05.2022
СМИ: российский бизнес начал закупать гаджеты по параллельному импорту
Российские ритейлеры начали первые закупки техники по параллельному импорту, при этом в первых партиях нет гаджетов компании Apple, пишут "Известия" со ссылкой... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T13:11
2022-05-25T14:09
экономика
денис мантуров
россия
иран
apple
м.видео
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Российские ритейлеры начали первые закупки техники по параллельному импорту, при этом в первых партиях нет гаджетов компании Apple, пишут "Известия" со ссылкой на источники."М.Видео" начала тестовые закупки и продажи товаров без согласия правообладателей, заявил представитель компании на одном из отраслевых мероприятий для ритейлеров и торговых центров", — говорится в материале.В то же время это не касается электроники Apple; здесь руководство "М.Видео-Эльдорадо" "видит серьезные риски". Источник газеты в российской компании утверждает, что спрос в его нынешнем виде возможно удовлетворить за счет поставок, сделанных до февраля этого года. Собеседник издания также отметил, что продавцы сейчас ведут консультации с Ираном. Из-за санкций Apple не разрешила реализовать там свою продукцию, но гаджеты все равно доступны, отметил источник в российском офисе.Ранее сообщалось, что один из крупнейших продавцов — re:Store — закрыл несколько точек из-за проблем с пополнением товарных запасов.В конце марта российское правительство легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым Минпромторг наполняет перечень — прекращение поставок на российский рынок. При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, утверждают в ведомстве.
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экономика, денис мантуров, россия, иран, apple, м.видео, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
13:11 25.05.2022 (обновлено: 14:09 25.05.2022)
 
СМИ: российский бизнес начал закупать гаджеты по параллельному импорту

"Известия": ретейлеры начали завозить в Россию электронику в рамках параллельного импорта

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПокупатель возле стенда с мобильными устройствами
Покупатель возле стенда с мобильными устройствами - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Покупатель возле стенда с мобильными устройствами. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Российские ритейлеры начали первые закупки техники по параллельному импорту, при этом в первых партиях нет гаджетов компании Apple, пишут "Известия" со ссылкой на источники.
"М.Видео" начала тестовые закупки и продажи товаров без согласия правообладателей, заявил представитель компании на одном из отраслевых мероприятий для ритейлеров и торговых центров", — говорится в материале.
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В то же время это не касается электроники Apple; здесь руководство "М.Видео-Эльдорадо" "видит серьезные риски". Источник газеты в российской компании утверждает, что спрос в его нынешнем виде возможно удовлетворить за счет поставок, сделанных до февраля этого года.
Собеседник издания также отметил, что продавцы сейчас ведут консультации с Ираном. Из-за санкций Apple не разрешила реализовать там свою продукцию, но гаджеты все равно доступны, отметил источник в российском офисе.
Ранее сообщалось, что один из крупнейших продавцов — re:Store — закрыл несколько точек из-за проблем с пополнением товарных запасов.
В конце марта российское правительство легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым Минпромторг наполняет перечень — прекращение поставок на российский рынок. При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, утверждают в ведомстве.
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ЭкономикаДенис МантуровРоссияИранAppleМ.ВидеоМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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