https://ria.ru/20220525/evakuatsiya-1790739249.html

В Россию из Донбасса и с Украины эвакуировали около 19 тысяч человек

В Россию из Донбасса и с Украины эвакуировали около 19 тысяч человек - РИА Новости, 25.05.2022

В Россию из Донбасса и с Украины эвакуировали около 19 тысяч человек

Около 19 тысяч человек эвакуированы в Россию за сутки из опасных районов ДНР, ЛНР и Украины, сообщил в среду глава Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T21:53

2022-05-25T21:53

2022-05-25T21:53

специальная военная операция на украине

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Около 19 тысяч человек эвакуированы в Россию за сутки из опасных районов ДНР, ЛНР и Украины, сообщил в среду глава Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на все трудности, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей из опасных районов Донецкой, Луганской Народных Республик и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 18 927 человек, в том числе 2058 детей, а всего с начала специальной военной операции – уже 1 463 492 человека, из которых 242 633 ребенка", - сказал он.По его словам, границу России пересекли 201 708 единиц личного автотранспорта, в том числе 2286 за прошедшие сутки.По словам Мизинцева, в российских регионах продолжают работу более 9,5 тысяч пунктов временного размещения. Он отметил, что специалисты ведут с прибывающими беженцами индивидуальную работу и оперативно помогают решить насущные вопросы дальнейшего размещения, трудоустройства, распределения детей в детские сады и школы, а также предоставления социальных выплат.

https://ria.ru/20220523/gumpomosch-1790274532.html

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

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украина, луганская народная республика, донецкая народная республика