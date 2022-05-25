https://ria.ru/20220525/evakuatsiya-1790739249.html
В Россию из Донбасса и с Украины эвакуировали около 19 тысяч человек
В Россию из Донбасса и с Украины эвакуировали около 19 тысяч человек - РИА Новости, 25.05.2022
В Россию из Донбасса и с Украины эвакуировали около 19 тысяч человек
Около 19 тысяч человек эвакуированы в Россию за сутки из опасных районов ДНР, ЛНР и Украины, сообщил в среду глава Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T21:53
2022-05-25T21:53
2022-05-25T21:53
специальная военная операция на украине
украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Около 19 тысяч человек эвакуированы в Россию за сутки из опасных районов ДНР, ЛНР и Украины, сообщил в среду глава Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на все трудности, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей из опасных районов Донецкой, Луганской Народных Республик и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 18 927 человек, в том числе 2058 детей, а всего с начала специальной военной операции – уже 1 463 492 человека, из которых 242 633 ребенка", - сказал он.По его словам, границу России пересекли 201 708 единиц личного автотранспорта, в том числе 2286 за прошедшие сутки.По словам Мизинцева, в российских регионах продолжают работу более 9,5 тысяч пунктов временного размещения. Он отметил, что специалисты ведут с прибывающими беженцами индивидуальную работу и оперативно помогают решить насущные вопросы дальнейшего размещения, трудоустройства, распределения детей в детские сады и школы, а также предоставления социальных выплат.
https://ria.ru/20220523/gumpomosch-1790274532.html
украина
луганская народная республика
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украина, луганская народная республика, донецкая народная республика
В Россию из Донбасса и с Украины эвакуировали около 19 тысяч человек
В Россию за сутки из Донбасса и с Украины эвакуировали около 19 тысяч человек