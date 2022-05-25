https://ria.ru/20220525/evakuatsiya-1790738940.html

Россия получила еще более 90 просьб от украинцев и иностранцев об эвакуации

Россия получила еще более 90 просьб от украинцев и иностранцев об эвакуации - РИА Новости, 25.05.2022

Россия получила еще более 90 просьб от украинцев и иностранцев об эвакуации

Более 90 обращений об эвакуации в Россию, ДНР, ЛНР и освобожденные территории Украины поступило от украинцев и иностранцев на "горячую линию", сообщил в среду... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T21:51

2022-05-25T21:51

2022-05-25T21:51

специальная военная операция на украине

в мире

россия

луганская народная республика

херсонская область

украина

михаил мизинцев

национальный центр управления обороной рф

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Более 90 обращений об эвакуации в Россию, ДНР, ЛНР и освобожденные территории Украины поступило от украинцев и иностранцев на "горячую линию", сообщил в среду руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."За прошедшие сутки на "горячую линию" Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты Российской Федерации и различные общественные организации от иностранных и украинских граждан поступило 95 обращений с просьбами об эвакуации на территорию России, Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным Силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. Всего в базе данных 2756697 таких обращений из 2136 населенных пунктов Украины", - сообщил он.

https://ria.ru/20220524/spetsoperatsiya-1790372591.html

россия

луганская народная республика

херсонская область

украина

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, россия, луганская народная республика, херсонская область , украина, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, министерство обороны рф (минобороны рф)