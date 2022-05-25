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Россия получила еще более 90 просьб от украинцев и иностранцев об эвакуации - РИА Новости, 25.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220525/evakuatsiya-1790738940.html
Россия получила еще более 90 просьб от украинцев и иностранцев об эвакуации
Россия получила еще более 90 просьб от украинцев и иностранцев об эвакуации - РИА Новости, 25.05.2022
Россия получила еще более 90 просьб от украинцев и иностранцев об эвакуации
Более 90 обращений об эвакуации в Россию, ДНР, ЛНР и освобожденные территории Украины поступило от украинцев и иностранцев на "горячую линию", сообщил в среду... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T21:51
2022-05-25T21:51
специальная военная операция на украине
в мире
россия
луганская народная республика
херсонская область
украина
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Более 90 обращений об эвакуации в Россию, ДНР, ЛНР и освобожденные территории Украины поступило от украинцев и иностранцев на "горячую линию", сообщил в среду руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."За прошедшие сутки на "горячую линию" Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты Российской Федерации и различные общественные организации от иностранных и украинских граждан поступило 95 обращений с просьбами об эвакуации на территорию России, Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным Силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. Всего в базе данных 2756697 таких обращений из 2136 населенных пунктов Украины", - сообщил он.
https://ria.ru/20220524/spetsoperatsiya-1790372591.html
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луганская народная республика
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в мире, россия, луганская народная республика, херсонская область , украина, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
21:51 25.05.2022
 
Россия получила еще более 90 просьб от украинцев и иностранцев об эвакуации

Минобороны: за сутки от украинцев и иностранцев получено более 90 обращений об эвакуации

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАвтобусы с беженцами стоят в очереди на проверку в фильтрационном пункте в селе Безыменное
Автобусы с беженцами стоят в очереди на проверку в фильтрационном пункте в селе Безыменное - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Автобусы с беженцами стоят в очереди на проверку в фильтрационном пункте в селе Безыменное. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Более 90 обращений об эвакуации в Россию, ДНР, ЛНР и освобожденные территории Украины поступило от украинцев и иностранцев на "горячую линию", сообщил в среду руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"За прошедшие сутки на "горячую линию" Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты Российской Федерации и различные общественные организации от иностранных и украинских граждан поступило 95 обращений с просьбами об эвакуации на территорию России, Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным Силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. Всего в базе данных 2756697 таких обращений из 2136 населенных пунктов Украины", - сообщил он.
Министр обороны Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
24 мая, 13:06Специальная военная операция на Украине
Россия замедляет темп спецоперации ради эвакуации населения, заявил Шойгу
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьУкраинаМихаил МизинцевНациональный центр управления обороной РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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