https://ria.ru/20220525/evakuatsiya-1790738940.html
Россия получила еще более 90 просьб от украинцев и иностранцев об эвакуации
Россия получила еще более 90 просьб от украинцев и иностранцев об эвакуации - РИА Новости, 25.05.2022
Россия получила еще более 90 просьб от украинцев и иностранцев об эвакуации
Более 90 обращений об эвакуации в Россию, ДНР, ЛНР и освобожденные территории Украины поступило от украинцев и иностранцев на "горячую линию", сообщил в среду... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T21:51
2022-05-25T21:51
2022-05-25T21:51
специальная военная операция на украине
в мире
россия
луганская народная республика
херсонская область
украина
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Более 90 обращений об эвакуации в Россию, ДНР, ЛНР и освобожденные территории Украины поступило от украинцев и иностранцев на "горячую линию", сообщил в среду руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."За прошедшие сутки на "горячую линию" Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты Российской Федерации и различные общественные организации от иностранных и украинских граждан поступило 95 обращений с просьбами об эвакуации на территорию России, Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным Силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. Всего в базе данных 2756697 таких обращений из 2136 населенных пунктов Украины", - сообщил он.
https://ria.ru/20220524/spetsoperatsiya-1790372591.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, луганская народная республика, херсонская область , украина, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия получила еще более 90 просьб от украинцев и иностранцев об эвакуации
Минобороны: за сутки от украинцев и иностранцев получено более 90 обращений об эвакуации