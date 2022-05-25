https://ria.ru/20220525/erevan-1790531174.html
Участники протестов в Ереване окружили здание администрации президента
Участники протестов в Ереване окружили здание администрации президента - РИА Новости, 25.05.2022
Участники протестов в Ереване окружили здание администрации президента
Участники утренней протестной акции в Ереване окружили здание администрации президента, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T08:08
2022-05-25T08:08
2022-05-25T09:58
в мире
армения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789018250_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_21f555b290bc45a59391eab7505b8041.jpg
ЕРЕВАН, 25 мая — РИА Новости. Участники утренней протестной акции в Ереване окружили здание администрации президента, передает корреспондент РИА Новости с места событий.У каждого из входов стоит небольшая группа из примерно 300 человек. К зданию не могут подъехать машины и в него не могут зайти на работу госслужащие. Рядом стоят машины с колонками, из которых играет музыка, выступают политики.Силовики стоят у одного из входов, не давая протестующим прорваться внутрь, хотя те пока и не пытались. В отдалении стоят спецназовцы в шлемах и со щитами, они контролируют подходы к зданию правительства, также оцеплено здание Совета национальной безопасности, где в начале акции произошло несколько локальных стычек.Находящийся на месте событий депутат Гегам Манукян заявил, что президент Ваагн Хачатурян не исполняет свои полномочия.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении с требованием отставки премьера Никола Пашиняна. Их участники убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
https://ria.ru/20220525/erevan-1790529905.html
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789018250_8:0:2739:2048_1920x0_80_0_0_c8f81fcd4d485943837e94e9a06ce038.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения
08:08 25.05.2022 (обновлено: 09:58 25.05.2022)
Участники протестов в Ереване окружили здание администрации президента
Участники утреннего шествия в Ереване окружили здание администрации президента
ЕРЕВАН, 25 мая — РИА Новости. Участники утренней протестной акции в Ереване окружили здание администрации президента, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
У каждого из входов стоит небольшая группа из примерно 300 человек. К зданию не могут подъехать машины и в него не могут зайти на работу госслужащие. Рядом стоят машины с колонками, из которых играет музыка, выступают политики.
Силовики стоят у одного из входов, не давая протестующим прорваться внутрь, хотя те пока и не пытались. В отдалении стоят спецназовцы в шлемах и со щитами, они контролируют подходы к зданию правительства, также оцеплено здание Совета национальной безопасности, где в начале акции произошло несколько локальных стычек.
Находящийся на месте событий депутат Гегам Манукян заявил, что президент Ваагн Хачатурян не исполняет свои полномочия.
С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении
с требованием отставки премьера Никола Пашиняна
. Их участники убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики
.