https://ria.ru/20220525/erevan-1790531174.html

Участники протестов в Ереване окружили здание администрации президента

Участники протестов в Ереване окружили здание администрации президента - РИА Новости, 25.05.2022

Участники протестов в Ереване окружили здание администрации президента

Участники утренней протестной акции в Ереване окружили здание администрации президента, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T08:08

2022-05-25T08:08

2022-05-25T09:58

в мире

армения

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ЕРЕВАН, 25 мая — РИА Новости. Участники утренней протестной акции в Ереване окружили здание администрации президента, передает корреспондент РИА Новости с места событий.У каждого из входов стоит небольшая группа из примерно 300 человек. К зданию не могут подъехать машины и в него не могут зайти на работу госслужащие. Рядом стоят машины с колонками, из которых играет музыка, выступают политики.Силовики стоят у одного из входов, не давая протестующим прорваться внутрь, хотя те пока и не пытались. В отдалении стоят спецназовцы в шлемах и со щитами, они контролируют подходы к зданию правительства, также оцеплено здание Совета национальной безопасности, где в начале акции произошло несколько локальных стычек.Находящийся на месте событий депутат Гегам Манукян заявил, что президент Ваагн Хачатурян не исполняет свои полномочия.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении с требованием отставки премьера Никола Пашиняна. Их участники убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

https://ria.ru/20220525/erevan-1790529905.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, армения