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В Ереване начался утренний протестный марш - РИА Новости, 25.05.2022
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В Ереване начался утренний протестный марш
В Ереване начался утренний протестный марш - РИА Новости, 25.05.2022
В Ереване начался утренний протестный марш
Утреннее шествие оппозиции началось в Ереване в районе 8 часов утра (7.00 мск), люди идут в сторону зданий парламента и администрации президента, передает... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T07:52
2022-05-25T08:07
в мире
армения
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 25 мая - РИА Новости. Утреннее шествие оппозиции началось в Ереване в районе 8 часов утра (7.00 мск), люди идут в сторону зданий парламента и администрации президента, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Шествие оппозиции, как и обычно, сопровождается машинами, из колонок которых играет музыка, а также полицией, предоставляющей для участников акции коридор по проезжей части. Участники акции требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.На пути шествия стоят бойцы спецназа в щитах и шлемах, но активных действий не предпринимают.Силовики в серьезном обмундировании, нетипичном для акций в Ереване, "приветствовали" протестующих ударами по щитам, в ответ им раздавались гул и "улюлюканье".
https://ria.ru/20220525/granitsa-1790524274.html
https://ria.ru/20220524/protesty-1790471730.html
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в мире, армения, никол пашинян
07:52 25.05.2022 (обновлено: 08:07 25.05.2022)
 
В Ереване начался утренний протестный марш

В Ереване началось утреннее шествие оппозиции

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкУчастники шествия оппозиции в Ереване
Участники шествия оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Участники шествия оппозиции в Ереване. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 25 мая - РИА Новости. Утреннее шествие оппозиции началось в Ереване в районе 8 часов утра (7.00 мск), люди идут в сторону зданий парламента и администрации президента, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Шествие оппозиции, как и обычно, сопровождается машинами, из колонок которых играет музыка, а также полицией, предоставляющей для участников акции коридор по проезжей части. Участники акции требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
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На пути шествия стоят бойцы спецназа в щитах и шлемах, но активных действий не предпринимают.
Силовики в серьезном обмундировании, нетипичном для акций в Ереване, "приветствовали" протестующих ударами по щитам, в ответ им раздавались гул и "улюлюканье".
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В миреАрменияНикол Пашинян
 
 
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