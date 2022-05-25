https://ria.ru/20220525/erevan-1790529905.html

В Ереване начался утренний протестный марш

В Ереване начался утренний протестный марш - РИА Новости, 25.05.2022

В Ереване начался утренний протестный марш

Утреннее шествие оппозиции началось в Ереване в районе 8 часов утра (7.00 мск), люди идут в сторону зданий парламента и администрации президента, передает... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T07:52

2022-05-25T07:52

2022-05-25T08:07

в мире

армения

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 25 мая - РИА Новости. Утреннее шествие оппозиции началось в Ереване в районе 8 часов утра (7.00 мск), люди идут в сторону зданий парламента и администрации президента, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Шествие оппозиции, как и обычно, сопровождается машинами, из колонок которых играет музыка, а также полицией, предоставляющей для участников акции коридор по проезжей части. Участники акции требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.На пути шествия стоят бойцы спецназа в щитах и шлемах, но активных действий не предпринимают.Силовики в серьезном обмундировании, нетипичном для акций в Ереване, "приветствовали" протестующих ударами по щитам, в ответ им раздавались гул и "улюлюканье".

https://ria.ru/20220525/granitsa-1790524274.html

https://ria.ru/20220524/protesty-1790471730.html

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, армения, никол пашинян