https://ria.ru/20220525/energorynok-1790633030.html

ФАС возбудила дело против СГК о манипулировании ценами на энергорынке

ФАС возбудила дело против СГК о манипулировании ценами на энергорынке - РИА Новости, 25.05.2022

ФАС возбудила дело против СГК о манипулировании ценами на энергорынке

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело в отношении Сибирской генерирующей компании (СГК) по подозрению в манипулировании ценами на оптовом... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T15:10

2022-05-25T15:10

2022-05-25T19:41

экономика

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

сибирская генерирующая компания

сибирская угольная энергетическая компания

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело в отношении Сибирской генерирующей компании (СГК) по подозрению в манипулировании ценами на оптовом рынке электроэнергии, сообщила служба."ФАС возбудила дело в отношении Сибирской генерирующей компании. Организация подозревается в манипулировании ценами на оптовом рынке электроэнергии", - говорится в сообщении.Там же добавляется, что служба проверила причины формирования высокого уровня цен на РСВ (рынок на сутки вперед) во второй ценовой зоне (Сибирь). В период января-марта 2022 года СГК подавала ценовые заявки, значение которых превышает цену, установленную на этом товарном рынке ранее для аналогичных часов предшествующих суток, предыдущей недели, месяца и квартала.Согласно службе, СГК занимает доминирующее положение во второй ценовой зоне. Кроме того, СГК входит в одну группу лиц с крупнейшим поставщиком топлива - СУЭК. ФАС отмечает, что, учитывая это, действия СГК оказывают существенное влияние на формирование и изменение энергоцен на оптовом рынке электроэнергии и мощности."По результатам рассмотрения имеющихся материалов ФАС России приняла решение о возбуждении дела в отношении СГК по признакам нарушения закона о защите конкуренции", - отмечается в сообщении.В СГК РИА Новости сообщили, что компания работает по правилам и регламентам. "В этом разбирательстве отвечаем на все запросы ФАС и будем продолжать давать разъяснения. У нас нет оснований сомневаться в корректности наших ценовых заявок", - заявили в СГК.

https://ria.ru/20220520/gaz-1789653270.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, федеральная антимонопольная служба (фас россии), сибирская генерирующая компания, сибирская угольная энергетическая компания