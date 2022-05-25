15:10 25.05.2022 (обновлено: 19:41 25.05.2022)
ФАС возбудила дело против СГК о манипулировании ценами на энергорынке
ФАС возбудила дело против Сибирской генерирующей компании о манипулировании ценами
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Федеральной антимонопольной службы России
Здание Федеральной антимонопольной службы России. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело в отношении Сибирской генерирующей компании (СГК) по подозрению в манипулировании ценами на оптовом рынке электроэнергии, сообщила служба.
"ФАС возбудила дело в отношении Сибирской генерирующей компании. Организация подозревается в манипулировании ценами на оптовом рынке электроэнергии", - говорится в сообщении.
Там же добавляется, что служба проверила причины формирования высокого уровня цен на РСВ (рынок на сутки вперед) во второй ценовой зоне (Сибирь). В период января-марта 2022 года СГК подавала ценовые заявки, значение которых превышает цену, установленную на этом товарном рынке ранее для аналогичных часов предшествующих суток, предыдущей недели, месяца и квартала.
"Установлены признаки завышения ценовых заявок и манипулирования цен на оптовом рынке электроэнергии", - отмечает ФАС.
Согласно службе, СГК занимает доминирующее положение во второй ценовой зоне. Кроме того, СГК входит в одну группу лиц с крупнейшим поставщиком топлива - СУЭК. ФАС отмечает, что, учитывая это, действия СГК оказывают существенное влияние на формирование и изменение энергоцен на оптовом рынке электроэнергии и мощности.
"По результатам рассмотрения имеющихся материалов ФАС России приняла решение о возбуждении дела в отношении СГК по признакам нарушения закона о защите конкуренции", - отмечается в сообщении.
В СГК РИА Новости сообщили, что компания работает по правилам и регламентам. "В этом разбирательстве отвечаем на все запросы ФАС и будем продолжать давать разъяснения. У нас нет оснований сомневаться в корректности наших ценовых заявок", - заявили в СГК.