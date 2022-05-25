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Глава Всемирного банка допускает рецессию мировой экономики из-за Украины - РИА Новости, 25.05.2022
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Глава Всемирного банка допускает рецессию мировой экономики из-за Украины
Глава Всемирного банка допускает рецессию мировой экономики из-за Украины - РИА Новости, 25.05.2022
Глава Всемирного банка допускает рецессию мировой экономики из-за Украины
Президент Всемирного банка Дэвид Малпас не исключает рецессии мировой экономики из-за ситуации на Украине, которая негативно повлияет на мировой ВВП. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T23:49
2022-05-25T23:49
экономика
сша
всемирный банк
евросоюз
украина
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ВАШИНГТОН, 25 мая - РИА Новости. Президент Всемирного банка Дэвид Малпас не исключает рецессии мировой экономики из-за ситуации на Украине, которая негативно повлияет на мировой ВВП.По его замечанию, влияние будет "очень негативным". Он указал, что ситуация будет "плохой" для жителей России и Украины, но влияние выйдет за пределы этих двух стран. Так, указал он, перебои поставок зерновых ударят по Ливану, у которого нет собственных запасов зерна, замедление сельхоз секторов уже, по его словам, ощущают и другие страны.Другой аспект, по замечанию главы ВБ, - сокращение поставок российских энергоносителей в Европу - ведет к "существенному замедлению" экономики в странах ЕС.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против РФ, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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экономика, сша, всемирный банк, евросоюз, украина
23:49 25.05.2022
 
Глава Всемирного банка допускает рецессию мировой экономики из-за Украины

Дэвид Малпас допускает рецессию мировой экономики из-за ситуации на Украине

© Фото : World Bank Photo CollectionЗдание Всемирного банка в Вашингтоне
Здание Всемирного банка в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© Фото : World Bank Photo Collection
Здание Всемирного банка в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 мая - РИА Новости. Президент Всемирного банка Дэвид Малпас не исключает рецессии мировой экономики из-за ситуации на Украине, которая негативно повлияет на мировой ВВП.
"По мере того, как мы смотрим на мировой ВВП, сейчас не удается увидеть, как мы можем избежать рецессии", - сказал глава Всемирного банка, выступая в фонде торговой палаты США, отвечая на вопрос о том, как "ситуация на Украине может повлиять на мировой ВВП".
По его замечанию, влияние будет "очень негативным". Он указал, что ситуация будет "плохой" для жителей России и Украины, но влияние выйдет за пределы этих двух стран. Так, указал он, перебои поставок зерновых ударят по Ливану, у которого нет собственных запасов зерна, замедление сельхоз секторов уже, по его словам, ощущают и другие страны.
Другой аспект, по замечанию главы ВБ, - сокращение поставок российских энергоносителей в Европу - ведет к "существенному замедлению" экономики в странах ЕС.
Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против РФ, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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