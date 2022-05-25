https://ria.ru/20220525/draka-1790597703.html
Житель Ростова-на-Дону после драки пытался переехать знакомого машиной
Житель Ростова-на-Дону после драки пытался переехать знакомого машиной - РИА Новости, 25.05.2022
Житель Ростова-на-Дону после драки пытался переехать знакомого машиной
Трое мужчин устроили драку во дворе многоэтажки в Ростове-на-Дону, один из них уже задержан, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Ростовской... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T12:40
2022-05-25T12:40
2022-05-25T12:43
происшествия
россия
авто
ростовская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мая – РИА Новости, Юлия Насулина. Трое мужчин устроили драку во дворе многоэтажки в Ростове-на-Дону, один из них уже задержан, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Ростовской области.На видео, опубликованном в Telegram-каналах, между мужчинами на улице произошла драка. Затем один из них сел в автомобиль и несколько раз попытался задавить другого, после чего врезался в другой автомобиль и забор."Утром 24 мая между жителем одного из домов на улице Еременко произошел переросший в драку конфликт с двумя его знакомыми. Данный гражданин опрошен полицейскими, в отношении него составлен протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство)", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что остальные участники конфликта также установлены, но еще не задержаны. "Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшествия и привлечение остальных участников конфликта к установленной ответственности", - отметил представитель ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, авто, ростовская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
12:40 25.05.2022 (обновлено: 12:43 25.05.2022)
Житель Ростова-на-Дону после драки пытался переехать знакомого машиной
В Ростове-на-Дону задержали мужчину, подравшегося со знакомым и пытавшегося его переехать
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мая – РИА Новости, Юлия Насулина. Трое мужчин устроили драку во дворе многоэтажки в Ростове-на-Дону, один из них уже задержан, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Ростовской области.
На видео, опубликованном в Telegram-каналах, между мужчинами на улице произошла драка. Затем один из них сел в автомобиль и несколько раз попытался задавить другого, после чего врезался в другой автомобиль и забор.
"Утром 24 мая между жителем одного из домов на улице Еременко произошел переросший в драку конфликт с двумя его знакомыми. Данный гражданин опрошен полицейскими, в отношении него составлен протокол по статье 20.1 КоАП РФ
(мелкое хулиганство)", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что остальные участники конфликта также установлены, но еще не задержаны. "Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшествия и привлечение остальных участников конфликта к установленной ответственности", - отметил представитель ведомства.