https://ria.ru/20220525/draka-1790597703.html

Житель Ростова-на-Дону после драки пытался переехать знакомого машиной

Житель Ростова-на-Дону после драки пытался переехать знакомого машиной - РИА Новости, 25.05.2022

Житель Ростова-на-Дону после драки пытался переехать знакомого машиной

Трое мужчин устроили драку во дворе многоэтажки в Ростове-на-Дону, один из них уже задержан, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Ростовской... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T12:40

2022-05-25T12:40

2022-05-25T12:43

происшествия

россия

авто

ростовская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мая – РИА Новости, Юлия Насулина. Трое мужчин устроили драку во дворе многоэтажки в Ростове-на-Дону, один из них уже задержан, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Ростовской области.На видео, опубликованном в Telegram-каналах, между мужчинами на улице произошла драка. Затем один из них сел в автомобиль и несколько раз попытался задавить другого, после чего врезался в другой автомобиль и забор."Утром 24 мая между жителем одного из домов на улице Еременко произошел переросший в драку конфликт с двумя его знакомыми. Данный гражданин опрошен полицейскими, в отношении него составлен протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство)", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что остальные участники конфликта также установлены, но еще не задержаны. "Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшествия и привлечение остальных участников конфликта к установленной ответственности", - отметил представитель ведомства.

https://ria.ru/20211111/ubiystvo-1758559421.html

россия

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, авто, ростовская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)