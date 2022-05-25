https://ria.ru/20220525/donetsk-1790696461.html

Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка

Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка - РИА Новости, 25.05.2022

Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка

Украинские войска за пять минут обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T18:07

2022-05-25T18:07

2022-05-25T18:07

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780827634_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6f2e24b7baf49cb01643a59fdff51916.jpg

ДОНЕЦК, 25 мая - РИА Новости. Украинские войска за пять минут обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Водяное – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра; 17.25 - населенный пункт Водяное – город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.По данным ведомства, ранее в среду украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка пять ракет из БМ-21 "Град".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220525/dnr-1790659299.html

донецк (днр)

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк (днр), украина