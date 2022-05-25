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Россия проверит информацию о прекращении поставок лекарств в ЛНР и ДНР - РИА Новости, 25.05.2022
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Россия проверит информацию о прекращении поставок лекарств в ЛНР и ДНР
Россия проверит информацию о прекращении поставок лекарств в ЛНР и ДНР - РИА Новости, 25.05.2022
Россия проверит информацию о прекращении поставок лекарств в ЛНР и ДНР
Россия проверяет информацию о том, что МККК и ВОЗ перестали поставлять в ДНР и ЛНР жизненно важные лекарства, в том числе для больных диабетом, заявила... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T15:54
2022-05-25T15:54
в мире
луганская народная республика
донбасс
воз
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Россия проверяет информацию о том, что МККК и ВОЗ перестали поставлять в ДНР и ЛНР жизненно важные лекарства, в том числе для больных диабетом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Я видела эти сообщения. Сейчас наши специалисты перепроверяют, как обстоят дела на самом деле", - сказала Захарова на брифинге.Ранее стало известно, что ВОЗ и МККК перестали поставлять ДНР и ЛНР жизненно важные препараты для больных диабетом, СПИД и туберкулезом, соответствующие документы есть в распоряжении РИА Новости. Как заявила агентству министр здравоохранения ЛНР Наталья Пащенко, упомянутые структуры перестали поставлять жизненно важные лекарства в Донбасс с марта, объяснив это "нестабильной ситуацией в сфере безопасности".
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луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика, донбасс, воз
15:54 25.05.2022
 
Россия проверит информацию о прекращении поставок лекарств в ЛНР и ДНР

МИД: Россия проверит информацию о прекращении ВОЗ и МККК поставок лекарств в ЛНР и ДНР

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖители освобожденного села Первомайское получают гуманитарную помощь
Жители освобожденного села Первомайское получают гуманитарную помощь - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Жители освобожденного села Первомайское получают гуманитарную помощь. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Россия проверяет информацию о том, что МККК и ВОЗ перестали поставлять в ДНР и ЛНР жизненно важные лекарства, в том числе для больных диабетом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Я видела эти сообщения. Сейчас наши специалисты перепроверяют, как обстоят дела на самом деле", - сказала Захарова на брифинге.
Ранее стало известно, что ВОЗ и МККК перестали поставлять ДНР и ЛНР жизненно важные препараты для больных диабетом, СПИД и туберкулезом, соответствующие документы есть в распоряжении РИА Новости. Как заявила агентству министр здравоохранения ЛНР Наталья Пащенко, упомянутые структуры перестали поставлять жизненно важные лекарства в Донбасс с марта, объяснив это "нестабильной ситуацией в сфере безопасности".
Луганская многопрофильная больница №4 - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
Вчера, 12:46
ВОЗ игнорирует проблемы с медпомощью жителям ЛНР, заявили в республике
 
В миреЛуганская Народная РеспубликаДонбассВОЗ
 
 
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