https://ria.ru/20220525/donbass-1790649608.html

Россия проверит информацию о прекращении поставок лекарств в ЛНР и ДНР

Россия проверит информацию о прекращении поставок лекарств в ЛНР и ДНР - РИА Новости, 25.05.2022

Россия проверит информацию о прекращении поставок лекарств в ЛНР и ДНР

Россия проверяет информацию о том, что МККК и ВОЗ перестали поставлять в ДНР и ЛНР жизненно важные лекарства, в том числе для больных диабетом, заявила... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T15:54

2022-05-25T15:54

2022-05-25T15:54

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Россия проверяет информацию о том, что МККК и ВОЗ перестали поставлять в ДНР и ЛНР жизненно важные лекарства, в том числе для больных диабетом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Я видела эти сообщения. Сейчас наши специалисты перепроверяют, как обстоят дела на самом деле", - сказала Захарова на брифинге.Ранее стало известно, что ВОЗ и МККК перестали поставлять ДНР и ЛНР жизненно важные препараты для больных диабетом, СПИД и туберкулезом, соответствующие документы есть в распоряжении РИА Новости. Как заявила агентству министр здравоохранения ЛНР Наталья Пащенко, упомянутые структуры перестали поставлять жизненно важные лекарства в Донбасс с марта, объяснив это "нестабильной ситуацией в сфере безопасности".

https://ria.ru/20220525/donbass-1790598871.html

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донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика, донбасс, воз