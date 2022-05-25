https://ria.ru/20220525/donbass-1790649608.html
Россия проверит информацию о прекращении поставок лекарств в ЛНР и ДНР
Россия проверит информацию о прекращении поставок лекарств в ЛНР и ДНР - РИА Новости, 25.05.2022
Россия проверит информацию о прекращении поставок лекарств в ЛНР и ДНР
Россия проверяет информацию о том, что МККК и ВОЗ перестали поставлять в ДНР и ЛНР жизненно важные лекарства, в том числе для больных диабетом, заявила... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T15:54
2022-05-25T15:54
2022-05-25T15:54
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Россия проверяет информацию о том, что МККК и ВОЗ перестали поставлять в ДНР и ЛНР жизненно важные лекарства, в том числе для больных диабетом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Я видела эти сообщения. Сейчас наши специалисты перепроверяют, как обстоят дела на самом деле", - сказала Захарова на брифинге.Ранее стало известно, что ВОЗ и МККК перестали поставлять ДНР и ЛНР жизненно важные препараты для больных диабетом, СПИД и туберкулезом, соответствующие документы есть в распоряжении РИА Новости. Как заявила агентству министр здравоохранения ЛНР Наталья Пащенко, упомянутые структуры перестали поставлять жизненно важные лекарства в Донбасс с марта, объяснив это "нестабильной ситуацией в сфере безопасности".
https://ria.ru/20220525/donbass-1790598871.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, донбасс, воз
Россия проверит информацию о прекращении поставок лекарств в ЛНР и ДНР
МИД: Россия проверит информацию о прекращении ВОЗ и МККК поставок лекарств в ЛНР и ДНР