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ЛНР и Россия решат вопрос поставок лекарств в Донбасс - РИА Новости, 25.05.2022
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ЛНР и Россия решат вопрос поставок лекарств в Донбасс
ЛНР и Россия решат вопрос поставок лекарств в Донбасс - РИА Новости, 25.05.2022
ЛНР и Россия решат вопрос поставок лекарств в Донбасс
Вопрос поставок в Луганскую народную республику инсулина и препаратов для людей с туберкулезом, ВИЧ/СПИД обсуждают с Российской Федерацией, заявила журналистам... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T12:19
2022-05-25T12:30
в мире
луганская народная республика
россия
здоровье - общество
донбасс
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ЛУГАНСК, 25 мая - РИА Новости. Вопрос поставок в Луганскую народную республику инсулина и препаратов для людей с туберкулезом, ВИЧ/СПИД обсуждают с Российской Федерацией, заявила журналистам министр здравоохранения республики Наталия Пащенко.Ранее стало известно, что ВОЗ и МККК перестали поставлять ДНР и ЛНР жизненно важные препараты для больных диабетом, СПИД и туберкулезом, соответствующие документы есть в распоряжении РИА Новости. Как заявила агентству Пащенко, упомянутые структуры перестали поставлять жизненно важные лекарства в Донбасс с марта, объяснив это "нестабильной ситуацией в сфере безопасности"."В данной ситуации Российская Федерация как обычно пришла на помощь Луганской народной республике, на сегодняшний момент решается вопрос о поставках инсулина на территорию республики, так как страдают жители не только Луганской народной республики, на территории которая существовала ранее, а также и жители, которые сегодня проживаю на освобожденных территориях", - рассказала Пащенко.Она уточнила, что обсуждается с Российской Федерацией возможность замены тех препаратов при лечении сахарного диабета, которые получались населением ранее."Помимо этого министерство здравоохранения Луганской народной республики совместно с министерством здравоохранения РФ сегодня решает вопрос о поставках противотуберкулезных препаратов и антиретровирусных препаратов (ВИЧ/СПИД)", - пояснила министр.
https://ria.ru/20220524/lekarstva-1790495550.html
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в мире, луганская народная республика, россия, здоровье - общество, донбасс
12:19 25.05.2022 (обновлено: 12:30 25.05.2022)
 
ЛНР и Россия решат вопрос поставок лекарств в Донбасс

ЛНР и Россия решат вопрос поставок в Донбасс инсулина и лекарств для больных туберкулезом

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЛекарства
Лекарства - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ЛУГАНСК, 25 мая - РИА Новости. Вопрос поставок в Луганскую народную республику инсулина и препаратов для людей с туберкулезом, ВИЧ/СПИД обсуждают с Российской Федерацией, заявила журналистам министр здравоохранения республики Наталия Пащенко.
Ранее стало известно, что ВОЗ и МККК перестали поставлять ДНР и ЛНР жизненно важные препараты для больных диабетом, СПИД и туберкулезом, соответствующие документы есть в распоряжении РИА Новости. Как заявила агентству Пащенко, упомянутые структуры перестали поставлять жизненно важные лекарства в Донбасс с марта, объяснив это "нестабильной ситуацией в сфере безопасности".
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"В данной ситуации Российская Федерация как обычно пришла на помощь Луганской народной республике, на сегодняшний момент решается вопрос о поставках инсулина на территорию республики, так как страдают жители не только Луганской народной республики, на территории которая существовала ранее, а также и жители, которые сегодня проживаю на освобожденных территориях", - рассказала Пащенко.
Она уточнила, что обсуждается с Российской Федерацией возможность замены тех препаратов при лечении сахарного диабета, которые получались населением ранее.
"Помимо этого министерство здравоохранения Луганской народной республики совместно с министерством здравоохранения РФ сегодня решает вопрос о поставках противотуберкулезных препаратов и антиретровирусных препаратов (ВИЧ/СПИД)", - пояснила министр.
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