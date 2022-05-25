12:19 25.05.2022 (обновлено: 12:30 25.05.2022)
ЛНР и Россия решат вопрос поставок лекарств в Донбасс
ЛНР и Россия решат вопрос поставок в Донбасс инсулина и лекарств для больных туберкулезом
Лекарства. Архивное фото
ЛУГАНСК, 25 мая - РИА Новости. Вопрос поставок в Луганскую народную республику инсулина и препаратов для людей с туберкулезом, ВИЧ/СПИД обсуждают с Российской Федерацией, заявила журналистам министр здравоохранения республики Наталия Пащенко.
Ранее стало известно, что ВОЗ и МККК перестали поставлять ДНР и ЛНР жизненно важные препараты для больных диабетом, СПИД и туберкулезом, соответствующие документы есть в распоряжении РИА Новости. Как заявила агентству Пащенко, упомянутые структуры перестали поставлять жизненно важные лекарства в Донбасс с марта, объяснив это "нестабильной ситуацией в сфере безопасности".
"В данной ситуации Российская Федерация как обычно пришла на помощь Луганской народной республике, на сегодняшний момент решается вопрос о поставках инсулина на территорию республики, так как страдают жители не только Луганской народной республики, на территории которая существовала ранее, а также и жители, которые сегодня проживаю на освобожденных территориях", - рассказала Пащенко.
Она уточнила, что обсуждается с Российской Федерацией возможность замены тех препаратов при лечении сахарного диабета, которые получались населением ранее.
"Помимо этого министерство здравоохранения Луганской народной республики совместно с министерством здравоохранения РФ сегодня решает вопрос о поставках противотуберкулезных препаратов и антиретровирусных препаратов (ВИЧ/СПИД)", - пояснила министр.