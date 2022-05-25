https://ria.ru/20220525/donbass-1790591537.html

ЛНР и Россия решат вопрос поставок лекарств в Донбасс

ЛНР и Россия решат вопрос поставок лекарств в Донбасс - РИА Новости, 25.05.2022

ЛНР и Россия решат вопрос поставок лекарств в Донбасс

Вопрос поставок в Луганскую народную республику инсулина и препаратов для людей с туберкулезом, ВИЧ/СПИД обсуждают с Российской Федерацией, заявила журналистам... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T12:19

2022-05-25T12:19

2022-05-25T12:30

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ЛУГАНСК, 25 мая - РИА Новости. Вопрос поставок в Луганскую народную республику инсулина и препаратов для людей с туберкулезом, ВИЧ/СПИД обсуждают с Российской Федерацией, заявила журналистам министр здравоохранения республики Наталия Пащенко.Ранее стало известно, что ВОЗ и МККК перестали поставлять ДНР и ЛНР жизненно важные препараты для больных диабетом, СПИД и туберкулезом, соответствующие документы есть в распоряжении РИА Новости. Как заявила агентству Пащенко, упомянутые структуры перестали поставлять жизненно важные лекарства в Донбасс с марта, объяснив это "нестабильной ситуацией в сфере безопасности"."В данной ситуации Российская Федерация как обычно пришла на помощь Луганской народной республике, на сегодняшний момент решается вопрос о поставках инсулина на территорию республики, так как страдают жители не только Луганской народной республики, на территории которая существовала ранее, а также и жители, которые сегодня проживаю на освобожденных территориях", - рассказала Пащенко.Она уточнила, что обсуждается с Российской Федерацией возможность замены тех препаратов при лечении сахарного диабета, которые получались населением ранее."Помимо этого министерство здравоохранения Луганской народной республики совместно с министерством здравоохранения РФ сегодня решает вопрос о поставках противотуберкулезных препаратов и антиретровирусных препаратов (ВИЧ/СПИД)", - пояснила министр.

https://ria.ru/20220524/lekarstva-1790495550.html

https://ria.ru/20220524/lekarstva-1790419900.html

луганская народная республика

россия

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика, россия, здоровье - общество, донбасс