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Силы ДНР и ЛНР взяли под контроль 219 населенных пунктов - РИА Новости, 25.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220525/donbass-1790559530.html
Силы ДНР и ЛНР взяли под контроль 219 населенных пунктов
Силы ДНР и ЛНР взяли под контроль 219 населенных пунктов - РИА Новости, 25.05.2022
Силы ДНР и ЛНР взяли под контроль 219 населенных пунктов
Группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 219 населенными пунктами на территории Донецкой народной... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T10:48
2022-05-25T10:51
специальная военная операция на украине
владимир путин
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 25 мая - РИА Новости. Группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 219 населенными пунктами на территории Донецкой народной республики, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."По состоянию на 25 мая 2022 г. на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 219 населенными пунктами, включая Луганское (Артемовский район) и Светлодарск", - сообщается в Telegram-канале штаба.Во вторник ведомство сообщало, что силы республик освободили 217 населенных пунктов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220525/donbass-1790547813.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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владимир путин, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
10:48 25.05.2022 (обновлено: 10:51 25.05.2022)
 
Силы ДНР и ЛНР взяли под контроль 219 населенных пунктов

В ДНР заявили об освобождении и взятии под контроль 219 населенных пунктов

© РИА Новости / Андрей КоцСнайпер 3-го батальона 107-го полка армии ДНР со своей винтовкой Мосина
Снайпер 3-го батальона 107-го полка армии ДНР со своей винтовкой Мосина - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Андрей Коц
Снайпер 3-го батальона 107-го полка армии ДНР со своей винтовкой Мосина. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 мая - РИА Новости. Группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 219 населенными пунктами на территории Донецкой народной республики, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"По состоянию на 25 мая 2022 г. на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 219 населенными пунктами, включая Луганское (Артемовский район) и Светлодарск", - сообщается в Telegram-канале штаба.
Во вторник ведомство сообщало, что силы республик освободили 217 населенных пунктов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Вчера, 10:09Специальная военная операция на Украине
Силы ЛНР освободили Луганское
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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