10:48 25.05.2022 (обновлено: 10:51 25.05.2022)
Силы ДНР и ЛНР взяли под контроль 219 населенных пунктов
В ДНР заявили об освобождении и взятии под контроль 219 населенных пунктов
© РИА Новости / Андрей КоцСнайпер 3-го батальона 107-го полка армии ДНР со своей винтовкой Мосина
Снайпер 3-го батальона 107-го полка армии ДНР со своей винтовкой Мосина. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 мая - РИА Новости. Группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 219 населенными пунктами на территории Донецкой народной республики, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"По состоянию на 25 мая 2022 г. на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 219 населенными пунктами, включая Луганское (Артемовский район) и Светлодарск", - сообщается в Telegram-канале штаба.
Во вторник ведомство сообщало, что силы республик освободили 217 населенных пунктов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.