https://ria.ru/20220525/donbass-1790542082.html
Силы ЛНР освободили Тошковку
Силы ЛНР освободили Тошковку - РИА Новости, 25.05.2022
Силы ЛНР освободили Тошковку
Силы Луганской Народной Республики освободили поселок Тошковка, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T09:36
2022-05-25T09:36
2022-05-25T10:52
специальная военная операция на украине
в мире
иван филипоненко
владимир путин
луганская народная республика
россия
украина
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ЛУГАНСК, 25 мая — РИА Новости. Силы Луганской Народной Республики освободили поселок Тошковка, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко."Народная милиция противника из Тошковки выбила и продолжает освобождение", — говорит он на видео, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Филипоненко подчеркнул, что украинские войска, оставляя территорию, "тотально уничтожают" всю гражданскую инфраструктуру и дома мирных жителей.Он также продемонстрировал пустые ящики от боеприпасов, оставшиеся на позициях ВСУ, указав на их иностранную маркировку.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220525/donbass-1790547813.html
https://ria.ru/20220525/svetlodarsk-1790542667.html
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Освобожденная Тошковка после отступления украинских войск
Народная милиция ЛНР заявляет, что освободила Тошковку, отступающие украинские войска сровняли поселок с землей
2022-05-25T09:36
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PT1M06S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, иван филипоненко, владимир путин, луганская народная республика, россия, украина
09:36 25.05.2022 (обновлено: 10:52 25.05.2022)
Силы ЛНР освободили Тошковку
Народная милиция ЛНР заявила об освобождении Тошковки