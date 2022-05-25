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Силы ЛНР освободили Тошковку - РИА Новости, 25.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220525/donbass-1790542082.html
Силы ЛНР освободили Тошковку
Силы ЛНР освободили Тошковку - РИА Новости, 25.05.2022
Силы ЛНР освободили Тошковку
Силы Луганской Народной Республики освободили поселок Тошковка, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T09:36
2022-05-25T10:52
специальная военная операция на украине
в мире
иван филипоненко
владимир путин
луганская народная республика
россия
украина
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ЛУГАНСК, 25 мая — РИА Новости. Силы Луганской Народной Республики освободили поселок Тошковка, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко."Народная милиция противника из Тошковки выбила и продолжает освобождение", — говорит он на видео, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Филипоненко подчеркнул, что украинские войска, оставляя территорию, "тотально уничтожают" всю гражданскую инфраструктуру и дома мирных жителей.Он также продемонстрировал пустые ящики от боеприпасов, оставшиеся на позициях ВСУ, указав на их иностранную маркировку.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220525/donbass-1790547813.html
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луганская народная республика
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Освобожденная Тошковка после отступления украинских войск
Народная милиция ЛНР заявляет, что освободила Тошковку, отступающие украинские войска сровняли поселок с землей
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в мире, иван филипоненко, владимир путин, луганская народная республика, россия, украина
09:36 25.05.2022 (обновлено: 10:52 25.05.2022)
 
Силы ЛНР освободили Тошковку

Народная милиция ЛНР заявила об освобождении Тошковки

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 25 мая — РИА Новости. Силы Луганской Народной Республики освободили поселок Тошковка, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
"Народная милиция противника из Тошковки выбила и продолжает освобождение", — говорит он на видео, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
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Филипоненко подчеркнул, что украинские войска, оставляя территорию, "тотально уничтожают" всю гражданскую инфраструктуру и дома мирных жителей.
Он также продемонстрировал пустые ящики от боеприпасов, оставшиеся на позициях ВСУ, указав на их иностранную маркировку.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреИван ФилипоненкоВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаРоссияУкраина
 
 
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