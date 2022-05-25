https://ria.ru/20220525/donbass-1790542082.html

Силы ЛНР освободили Тошковку

Силы ЛНР освободили Тошковку - РИА Новости, 25.05.2022

Силы ЛНР освободили Тошковку

Силы Луганской Народной Республики освободили поселок Тошковка, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T09:36

2022-05-25T09:36

2022-05-25T10:52

специальная военная операция на украине

в мире

иван филипоненко

владимир путин

луганская народная республика

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790558310_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_51d95fdb82e6781f847c9c5809247a7f.jpg

ЛУГАНСК, 25 мая — РИА Новости. Силы Луганской Народной Республики освободили поселок Тошковка, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко."Народная милиция противника из Тошковки выбила и продолжает освобождение", — говорит он на видео, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Филипоненко подчеркнул, что украинские войска, оставляя территорию, "тотально уничтожают" всю гражданскую инфраструктуру и дома мирных жителей.Он также продемонстрировал пустые ящики от боеприпасов, оставшиеся на позициях ВСУ, указав на их иностранную маркировку.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220525/donbass-1790547813.html

https://ria.ru/20220525/svetlodarsk-1790542667.html

луганская народная республика

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Освобожденная Тошковка после отступления украинских войск Народная милиция ЛНР заявляет, что освободила Тошковку, отступающие украинские войска сровняли поселок с землей 2022-05-25T09:36 true PT1M06S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иван филипоненко, владимир путин, луганская народная республика, россия, украина