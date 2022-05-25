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Некоторые российские банки будут нуждаться в докапитализации, заявили в ЦБ - РИА Новости, 25.05.2022
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Некоторые российские банки будут нуждаться в докапитализации, заявили в ЦБ
Некоторые российские банки будут нуждаться в докапитализации, заявили в ЦБ - РИА Новости, 25.05.2022
Некоторые российские банки будут нуждаться в докапитализации, заявили в ЦБ
Некоторым российским банкам из-за кризиса потребуется докапитализация, Банк России обсудит возможность участия правительства, сообщил первый зампред ЦБ Дмитрий... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T13:58
2022-05-25T14:41
банки
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
дмитрий тулин
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Некоторым российским банкам из-за кризиса потребуется докапитализация, Банк России обсудит возможность участия правительства, сообщил первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин на встрече с Ассоциацией банков России (АБР)."Некоторые банки будут нуждаться, действительно, в докапитализации. Когда мы выйдем на цифру, мы должны будем, безусловно, провзаимодействовать с правительством нашим по вопросам поддержки, по докапитализации прежде всего", - заявил Тулин, говоря о потерях, которые понесли банки из-за международных санкций.ЦБ рассматривает разные варианты докапитализации банков, включая ранее неиспробованные в практике способы, добавил Тулин."Правительство уже анонсировало некоторые свои планы и форму традиционной докапитализации путем покупки акций. Но мы для себя опять же в рамках такой визионерской деятельности рассматриваем иные, до сих пор не испробованные в нашей практике способы докапитализации", - заявил он.Тулин добавил, что когда ЦБ проведет аналитическую работу и согласует свои позиции с правительством, то анонсирует планы и подходы по докапитализации."Если жизнь потребует, если окажется, что слишком большая нагрузка на акционеров, на государство, на Банк России по докапитализации банков, то можно дать период, да, просто в течение которого будет план, будут нормативы (капитала - ред.)… надбавки, либо даже норматив будет меньше. Все зависит от оценки масштабности проблемы", - добавил он.
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банки, россия, центральный банк рф (цб рф), экономика, дмитрий тулин
13:58 25.05.2022 (обновлено: 14:41 25.05.2022)
 
Некоторые российские банки будут нуждаться в докапитализации, заявили в ЦБ

Зампред ЦБ Тулин: некоторым российским банкам из-за кризиса потребуется докапитализация

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Некоторым российским банкам из-за кризиса потребуется докапитализация, Банк России обсудит возможность участия правительства, сообщил первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин на встрече с Ассоциацией банков России (АБР).
"Некоторые банки будут нуждаться, действительно, в докапитализации. Когда мы выйдем на цифру, мы должны будем, безусловно, провзаимодействовать с правительством нашим по вопросам поддержки, по докапитализации прежде всего", - заявил Тулин, говоря о потерях, которые понесли банки из-за международных санкций.
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ЦБ рассматривает разные варианты докапитализации банков, включая ранее неиспробованные в практике способы, добавил Тулин.
"Правительство уже анонсировало некоторые свои планы и форму традиционной докапитализации путем покупки акций. Но мы для себя опять же в рамках такой визионерской деятельности рассматриваем иные, до сих пор не испробованные в нашей практике способы докапитализации", - заявил он.
Тулин добавил, что когда ЦБ проведет аналитическую работу и согласует свои позиции с правительством, то анонсирует планы и подходы по докапитализации.
"Если жизнь потребует, если окажется, что слишком большая нагрузка на акционеров, на государство, на Банк России по докапитализации банков, то можно дать период, да, просто в течение которого будет план, будут нормативы (капитала - ред.)… надбавки, либо даже норматив будет меньше. Все зависит от оценки масштабности проблемы", - добавил он.
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БанкиРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ЭкономикаДмитрий Тулин
 
 
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