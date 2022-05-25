https://ria.ru/20220525/dokapitalizatsiya-1790613712.html

Некоторые российские банки будут нуждаться в докапитализации, заявили в ЦБ

Некоторые российские банки будут нуждаться в докапитализации, заявили в ЦБ - РИА Новости, 25.05.2022

Некоторые российские банки будут нуждаться в докапитализации, заявили в ЦБ

Некоторым российским банкам из-за кризиса потребуется докапитализация, Банк России обсудит возможность участия правительства, сообщил первый зампред ЦБ Дмитрий... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T13:58

2022-05-25T13:58

2022-05-25T14:41

банки

россия

центральный банк рф (цб рф)

экономика

дмитрий тулин

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Некоторым российским банкам из-за кризиса потребуется докапитализация, Банк России обсудит возможность участия правительства, сообщил первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин на встрече с Ассоциацией банков России (АБР)."Некоторые банки будут нуждаться, действительно, в докапитализации. Когда мы выйдем на цифру, мы должны будем, безусловно, провзаимодействовать с правительством нашим по вопросам поддержки, по докапитализации прежде всего", - заявил Тулин, говоря о потерях, которые понесли банки из-за международных санкций.ЦБ рассматривает разные варианты докапитализации банков, включая ранее неиспробованные в практике способы, добавил Тулин."Правительство уже анонсировало некоторые свои планы и форму традиционной докапитализации путем покупки акций. Но мы для себя опять же в рамках такой визионерской деятельности рассматриваем иные, до сих пор не испробованные в нашей практике способы докапитализации", - заявил он.Тулин добавил, что когда ЦБ проведет аналитическую работу и согласует свои позиции с правительством, то анонсирует планы и подходы по докапитализации."Если жизнь потребует, если окажется, что слишком большая нагрузка на акционеров, на государство, на Банк России по докапитализации банков, то можно дать период, да, просто в течение которого будет план, будут нормативы (капитала - ред.)… надбавки, либо даже норматив будет меньше. Все зависит от оценки масштабности проблемы", - добавил он.

https://ria.ru/20220525/sbpey-1790622821.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

банки, россия, центральный банк рф (цб рф), экономика, дмитрий тулин