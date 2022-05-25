https://ria.ru/20220525/bolgariya-1790702550.html

Давайте покупать на Марсе: болгар возмутил отказ властей от газа из России

Давайте покупать на Марсе: болгар возмутил отказ властей от газа из России - РИА Новости, 25.05.2022

Давайте покупать на Марсе: болгар возмутил отказ властей от газа из России

Читатели болгарского издания Dir раскритиковали власти за отказ платить за российский газ в рублях и решение заменить топливо американским. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T18:28

2022-05-25T18:28

2022-05-25T22:53

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Читатели болгарского издания Dir раскритиковали власти за отказ платить за российский газ в рублях и решение заменить топливо американским.Издание опубликовало новость о разрешении Германии и Италии перейти на рублевые расчеты за российский газ и планы Болгарии узнать у Евросоюза, не нарушают ли действия этих стран санкции.В комментариях под материалом начался спор о правильности отказа Софии платить за поставки газа из России в рублях. Некоторые читатели поддержали власти, однако многих возмутило то, что решение правительство создало для населения проблемы."Я верю в принципы рыночной экономики. Пусть будет возможность поставлять американский газ и газпромовский. Пусть каждый сам решает", — написал Демократ.Юзер признался, что выбрал бы более дешевый — российский газ."Пусть евроатлантисты покупают американский газ — он с духом демократии", — продолжил он и добавил, что сами сторонники США скорее бы покупали топливо у России.Еще один читатель с ником Аз искам заявил, что хочет покупать дешевый газ и ему неинтересно, откуда сырье завозится."Только не надо мне говорить о свободе, евроатлантических ценностях, демократии и других выдумках, заставлять меня платить за дорогой газ, чтобы кто-то мог купаться в роскоши за мой счет", — подчеркнул он.Митев, в свою очередь, призвал не смешивать политику и экономику и указал на ошибочность такой позиции."У русских есть право требовать оплату в рублях – американцы же требуют доллары, а немцы евро, чтобы продать нам что-то", — прокомментировал Панчо.Еще один посетитель сайта потребовал от властей проанализировать все предложения и не торопиться с решением."Так поступают обычно в нормальных странах, а не как у нас – что нам Запад сказал, то и сделали!" — подчеркнул он.К2 выразил недовольство, что болгарские власти называют диверсификацией замену российского топлива американским, которое нужно доставлять с другого конца света."Завтра будем с Марса, лишь бы быть независимыми от России", — возмутился читатель.Ivi4 указал, что ему без разницы, кто продавец, главное — цена и условия.Россия с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Владимир Путин подчеркивал, что отказ от операций в российской валюте будут рассматривать как неисполнение обязательств по договорам.В конце апреля "Газпром" приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты. При этом компания предупредила, что сократит транзит в другие страны, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива. С 21 мая прекратились поставки в Финляндию.Как сообщило агентство Bloomberg, Еврокомиссия выпустила несколько разъяснений по новой системе оплаты российского газа, но ни разу прямо не указала, противоречит ли введенным санкциям открытие рублевого счета.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, россия, болгария, газпром, еврокомиссия