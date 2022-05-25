https://ria.ru/20220525/blagosostoyanie-1790688072.html

Путин назвал благосостояние россиян ключевым приоритетом

Путин назвал благосостояние россиян ключевым приоритетом - РИА Новости, 25.05.2022

Путин назвал благосостояние россиян ключевым приоритетом

Президент РФ Владимир Путин назвал ключевым приоритетом благосостояние граждан и рост качества их жизни. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T17:41

2022-05-25T17:41

2022-05-25T17:57

россия

общество

владимир путин

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал ключевым приоритетом благосостояние граждан и рост качества их жизни."Мы всегда должны смотреть в будущее, на шаг вперёд, и выстраивать свою работу, опираясь на приоритеты, которые уже обозначены. А наш ключевой и неизменный приоритет - это рост благосостояния и качества жизни граждан", - сказал Путин на заседании президиума Госсовета РФ, говоря о социальной поддержке семей военнослужащих, задействованных в спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20220525/ekonomika-1790688745.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

россия, общество, владимир путин