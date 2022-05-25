https://ria.ru/20220525/blagosostoyanie-1790688072.html
Путин назвал благосостояние россиян ключевым приоритетом
Путин назвал благосостояние россиян ключевым приоритетом - РИА Новости, 25.05.2022
Путин назвал благосостояние россиян ключевым приоритетом
Президент РФ Владимир Путин назвал ключевым приоритетом благосостояние граждан и рост качества их жизни. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T17:41
2022-05-25T17:41
2022-05-25T17:57
россия
общество
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1b/1603086346_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_f640697ca5c33a411290b710661b851e.jpg
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал ключевым приоритетом благосостояние граждан и рост качества их жизни."Мы всегда должны смотреть в будущее, на шаг вперёд, и выстраивать свою работу, опираясь на приоритеты, которые уже обозначены. А наш ключевой и неизменный приоритет - это рост благосостояния и качества жизни граждан", - сказал Путин на заседании президиума Госсовета РФ, говоря о социальной поддержке семей военнослужащих, задействованных в спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20220525/ekonomika-1790688745.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1b/1603086346_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_91dc099dfd43a28021ac4fe9eb2f1cb2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, владимир путин
17:41 25.05.2022 (обновлено: 17:57 25.05.2022)
Путин назвал благосостояние россиян ключевым приоритетом
Путин назвал благосостояние россиян и рост качества жизни ключевым приоритетом