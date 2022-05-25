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Путин назвал благосостояние россиян ключевым приоритетом - РИА Новости, 25.05.2022
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Путин назвал благосостояние россиян ключевым приоритетом
Путин назвал благосостояние россиян ключевым приоритетом - РИА Новости, 25.05.2022
Путин назвал благосостояние россиян ключевым приоритетом
Президент РФ Владимир Путин назвал ключевым приоритетом благосостояние граждан и рост качества их жизни. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T17:41
2022-05-25T17:57
россия
общество
владимир путин
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал ключевым приоритетом благосостояние граждан и рост качества их жизни."Мы всегда должны смотреть в будущее, на шаг вперёд, и выстраивать свою работу, опираясь на приоритеты, которые уже обозначены. А наш ключевой и неизменный приоритет - это рост благосостояния и качества жизни граждан", - сказал Путин на заседании президиума Госсовета РФ, говоря о социальной поддержке семей военнослужащих, задействованных в спецоперации на Украине.
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россия, общество, владимир путин
17:41 25.05.2022 (обновлено: 17:57 25.05.2022)
 
Путин назвал благосостояние россиян ключевым приоритетом

Путин назвал благосостояние россиян и рост качества жизни ключевым приоритетом

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал ключевым приоритетом благосостояние граждан и рост качества их жизни.
"Мы всегда должны смотреть в будущее, на шаг вперёд, и выстраивать свою работу, опираясь на приоритеты, которые уже обозначены. А наш ключевой и неизменный приоритет - это рост благосостояния и качества жизни граждан", - сказал Путин на заседании президиума Госсовета РФ, говоря о социальной поддержке семей военнослужащих, задействованных в спецоперации на Украине.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
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