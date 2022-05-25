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Административные барьеры мешают нанимать беженцев, считает омбудсмен

Административные барьеры мешают нанимать беженцев, считает омбудсмен - РИА Новости, 25.05.2022

Административные барьеры мешают нанимать беженцев, считает омбудсмен

Ресторанная отрасль РФ готова трудоустраивать беженцев с Украины и граждан ЛНР и ДНР, однако этому мешают ряд административных барьеров, заявил РИА Новости... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T22:21

2022-05-25T22:21

2022-05-25T22:55

экономика

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Ресторанная отрасль РФ готова трудоустраивать беженцев с Украины и граждан ЛНР и ДНР, однако этому мешают ряд административных барьеров, заявил РИА Новости омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.Как сообщило в среду издание РБК со ссылкой на проект постановления правительства, Минтруд готов расширить программу субсидирования найма беженцев с Украины, а также граждан ДНР и ЛНР. По оценкам ведомства, их число может составлять 15 тысяч человек. Минтруд заявил о готовности субсидировать найм таких сотрудников из Фонда социального страхования.При этом, по его словам, согласно действующим правилам, работодатель должен самостоятельно проверять подлинность всех документов сотрудника, а это практически невозможно. "В итоге, при найме иностранца, работодатель вынужден верить человеку "на слово", при этом рискуя получить большой штраф в 800 тысяч рублей. Почему не достаточно просто отправить уведомление в ФМС, чтоб там проверили и ответили?", - сказал омбудсмен.Он отметил, что если подобный механизм будет отрегулирован, то субсидия, объявленная Минтрудом, простимулирует работодателей и поможет улучшить благополучие людей.

https://ria.ru/20220524/gekra-1790304367.html

украина

луганская народная республика

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экономика, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика, федеральная миграционная служба рф