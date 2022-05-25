Рейтинг@Mail.ru
Административные барьеры мешают нанимать беженцев, считает омбудсмен - РИА Новости, 25.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220525/biznes-1790742222.html
Административные барьеры мешают нанимать беженцев, считает омбудсмен
Административные барьеры мешают нанимать беженцев, считает омбудсмен - РИА Новости, 25.05.2022
Административные барьеры мешают нанимать беженцев, считает омбудсмен
Ресторанная отрасль РФ готова трудоустраивать беженцев с Украины и граждан ЛНР и ДНР, однако этому мешают ряд административных барьеров, заявил РИА Новости... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T22:21
2022-05-25T22:55
экономика
украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
федеральная миграционная служба рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778122919_0:53:1001:616_1920x0_80_0_0_54f3dc8d13164d976005669e8d1dd7bc.jpg
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Ресторанная отрасль РФ готова трудоустраивать беженцев с Украины и граждан ЛНР и ДНР, однако этому мешают ряд административных барьеров, заявил РИА Новости омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.Как сообщило в среду издание РБК со ссылкой на проект постановления правительства, Минтруд готов расширить программу субсидирования найма беженцев с Украины, а также граждан ДНР и ЛНР. По оценкам ведомства, их число может составлять 15 тысяч человек. Минтруд заявил о готовности субсидировать найм таких сотрудников из Фонда социального страхования.При этом, по его словам, согласно действующим правилам, работодатель должен самостоятельно проверять подлинность всех документов сотрудника, а это практически невозможно. "В итоге, при найме иностранца, работодатель вынужден верить человеку "на слово", при этом рискуя получить большой штраф в 800 тысяч рублей. Почему не достаточно просто отправить уведомление в ФМС, чтоб там проверили и ответили?", - сказал омбудсмен.Он отметил, что если подобный механизм будет отрегулирован, то субсидия, объявленная Минтрудом, простимулирует работодателей и поможет улучшить благополучие людей.
https://ria.ru/20220524/gekra-1790304367.html
украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778122919_55:0:944:667_1920x0_80_0_0_0c1d6dee6a3bc0a775cfe75d09953988.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика, федеральная миграционная служба рф
22:21 25.05.2022 (обновлено: 22:55 25.05.2022)
 
Административные барьеры мешают нанимать беженцев, считает омбудсмен

Сергей Миронов считает, что административные барьеры мешают ресторанам нанимать беженцев

© "Тануки"Ресторан в Москве
Ресторан в Москве
© "Тануки"
Ресторан в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Ресторанная отрасль РФ готова трудоустраивать беженцев с Украины и граждан ЛНР и ДНР, однако этому мешают ряд административных барьеров, заявил РИА Новости омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.
Как сообщило в среду издание РБК со ссылкой на проект постановления правительства, Минтруд готов расширить программу субсидирования найма беженцев с Украины, а также граждан ДНР и ЛНР. По оценкам ведомства, их число может составлять 15 тысяч человек. Минтруд заявил о готовности субсидировать найм таких сотрудников из Фонда социального страхования.
"Ресторанная отрасль с удовольствием примет беженцев на работу, поскольку сейчас существует некий кадровый вакуум. Однако, на сегодняшний день, для предпринимателя есть множество административных барьеров при найме иностранных граждан", - заявил Миронов.
При этом, по его словам, согласно действующим правилам, работодатель должен самостоятельно проверять подлинность всех документов сотрудника, а это практически невозможно. "В итоге, при найме иностранца, работодатель вынужден верить человеку "на слово", при этом рискуя получить большой штраф в 800 тысяч рублей. Почему не достаточно просто отправить уведомление в ФМС, чтоб там проверили и ответили?", - сказал омбудсмен.
Он отметил, что если подобный механизм будет отрегулирован, то субсидия, объявленная Минтрудом, простимулирует работодателей и поможет улучшить благополучие людей.
Девушка выбирает участок земли - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
24 мая, 08:49
Беженцы заинтересованы в "дальневосточных гектарах", заявил Чекунков
 
ЭкономикаУкраинаЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаФедеральная миграционная служба РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала