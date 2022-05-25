22:21 25.05.2022 (обновлено: 22:55 25.05.2022)
Административные барьеры мешают нанимать беженцев, считает омбудсмен
Сергей Миронов считает, что административные барьеры мешают ресторанам нанимать беженцев
© "Тануки"Ресторан в Москве
© "Тануки"
Ресторан в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Ресторанная отрасль РФ готова трудоустраивать беженцев с Украины и граждан ЛНР и ДНР, однако этому мешают ряд административных барьеров, заявил РИА Новости омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.
Как сообщило в среду издание РБК со ссылкой на проект постановления правительства, Минтруд готов расширить программу субсидирования найма беженцев с Украины, а также граждан ДНР и ЛНР. По оценкам ведомства, их число может составлять 15 тысяч человек. Минтруд заявил о готовности субсидировать найм таких сотрудников из Фонда социального страхования.
"Ресторанная отрасль с удовольствием примет беженцев на работу, поскольку сейчас существует некий кадровый вакуум. Однако, на сегодняшний день, для предпринимателя есть множество административных барьеров при найме иностранных граждан", - заявил Миронов.
При этом, по его словам, согласно действующим правилам, работодатель должен самостоятельно проверять подлинность всех документов сотрудника, а это практически невозможно. "В итоге, при найме иностранца, работодатель вынужден верить человеку "на слово", при этом рискуя получить большой штраф в 800 тысяч рублей. Почему не достаточно просто отправить уведомление в ФМС, чтоб там проверили и ответили?", - сказал омбудсмен.
Он отметил, что если подобный механизм будет отрегулирован, то субсидия, объявленная Минтрудом, простимулирует работодателей и поможет улучшить благополучие людей.