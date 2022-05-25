https://ria.ru/20220525/biznes-1790741360.html

Сургутский район Югры поделится с Татарстаном опытом поддержки бизнеса

Сургутский район Югры поделится с Татарстаном опытом поддержки бизнеса - РИА Новости, 25.05.2022

Сургутский район Югры поделится с Татарстаном опытом поддержки бизнеса

Сургутский район Ханты-Мансийского округа – Югры поделится с властями Татарстана опытом поддержки малого и среднего предпринимательства, сообщила журналистам... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T22:15

2022-05-25T22:15

2022-05-25T22:22

ханты-мансийский автономный округ

экономика

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

казань

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая – РИА Новости. Сургутский район Ханты-Мансийского округа – Югры поделится с властями Татарстана опытом поддержки малого и среднего предпринимательства, сообщила журналистам начальник управления инвестиционной политики, развития предпринимательства и проектного управления райадминистрации Елена Мельникова.Практики Сургутского района по поддержке бизнеса были накануне презентованы делегацией муниципалитета на VIII международном машиностроительном кластерном форуме TATARSTAN INDUSTRIAL DAYS в Казани.Она добавила, что участников Казанского форума также заинтересовала практика района по введению для предпринимателей грантов до 15 миллионов рублей на развитие проектов по импортозамещению. Грант, отметила Мельникова, ориентирован на создание новых и развитие существующих производств, развитие отрасли здравоохранения, туризма, IT-сферы, а также на создание приютов для животных.По словам главы Сургутского района Андрея Трубецкого, за последние пять лет на поддержку предпринимательства власти муниципалитета направили порядка 100 миллионов рублей."За последний год количество субъектов МСП с учетом самозанятых увеличилось на 49%, численность занятых в сфере на 23%. Налоговые поступления от спецрежимов налогообложения от МСП выросли на 16,5 % – до 199 миллионов рублей. Выдаем 12 видов субсидий, компенсирующих до 100% затрат", - подчеркнул Трубецкой.

https://ria.ru/20220517/biznes-1789068603.html

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

казань

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экономика, ханты-мансийский автономный округ, сургутский район, казань