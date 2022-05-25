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Сургутский район Югры поделится с Татарстаном опытом поддержки бизнеса - РИА Новости, 25.05.2022
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20220525/biznes-1790741360.html
Сургутский район Югры поделится с Татарстаном опытом поддержки бизнеса
Сургутский район Югры поделится с Татарстаном опытом поддержки бизнеса - РИА Новости, 25.05.2022
Сургутский район Югры поделится с Татарстаном опытом поддержки бизнеса
Сургутский район Ханты-Мансийского округа – Югры поделится с властями Татарстана опытом поддержки малого и среднего предпринимательства, сообщила журналистам... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T22:15
2022-05-25T22:22
ханты-мансийский автономный округ
экономика
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
казань
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая – РИА Новости. Сургутский район Ханты-Мансийского округа – Югры поделится с властями Татарстана опытом поддержки малого и среднего предпринимательства, сообщила журналистам начальник управления инвестиционной политики, развития предпринимательства и проектного управления райадминистрации Елена Мельникова.Практики Сургутского района по поддержке бизнеса были накануне презентованы делегацией муниципалитета на VIII международном машиностроительном кластерном форуме TATARSTAN INDUSTRIAL DAYS в Казани.Она добавила, что участников Казанского форума также заинтересовала практика района по введению для предпринимателей грантов до 15 миллионов рублей на развитие проектов по импортозамещению. Грант, отметила Мельникова, ориентирован на создание новых и развитие существующих производств, развитие отрасли здравоохранения, туризма, IT-сферы, а также на создание приютов для животных.По словам главы Сургутского района Андрея Трубецкого, за последние пять лет на поддержку предпринимательства власти муниципалитета направили порядка 100 миллионов рублей."За последний год количество субъектов МСП с учетом самозанятых увеличилось на 49%, численность занятых в сфере на 23%. Налоговые поступления от спецрежимов налогообложения от МСП выросли на 16,5 % – до 199 миллионов рублей. Выдаем 12 видов субсидий, компенсирующих до 100% затрат", - подчеркнул Трубецкой.
https://ria.ru/20220517/biznes-1789068603.html
ханты-мансийский автономный округ
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экономика, ханты-мансийский автономный округ, сургутский район, казань
22:15 25.05.2022 (обновлено: 22:22 25.05.2022)
 
Сургутский район Югры поделится с Татарстаном опытом поддержки бизнеса

Сургутский район Югры поделится с властями Татарстана опытом поддержки бизнеса

© Depositphotos / Andrey PopovПодписание договора
Подписание договора - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© Depositphotos / Andrey Popov
Подписание договора. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая – РИА Новости. Сургутский район Ханты-Мансийского округа – Югры поделится с властями Татарстана опытом поддержки малого и среднего предпринимательства, сообщила журналистам начальник управления инвестиционной политики, развития предпринимательства и проектного управления райадминистрации Елена Мельникова.
Практики Сургутского района по поддержке бизнеса были накануне презентованы делегацией муниципалитета на VIII международном машиностроительном кластерном форуме TATARSTAN INDUSTRIAL DAYS в Казани.
"Татарстан попросил поделиться нашей нормативной документацией, презентацией нашего проекта и докладом. Опыт по поддержке бизнеса, уникальным субсидиям и грантам передадут муниципальным образованиям республики, а также рассмотрят возможность применения поддержки на региональном уровне", - сказала Мельникова.
Она добавила, что участников Казанского форума также заинтересовала практика района по введению для предпринимателей грантов до 15 миллионов рублей на развитие проектов по импортозамещению. Грант, отметила Мельникова, ориентирован на создание новых и развитие существующих производств, развитие отрасли здравоохранения, туризма, IT-сферы, а также на создание приютов для животных.
По словам главы Сургутского района Андрея Трубецкого, за последние пять лет на поддержку предпринимательства власти муниципалитета направили порядка 100 миллионов рублей.
"За последний год количество субъектов МСП с учетом самозанятых увеличилось на 49%, численность занятых в сфере на 23%. Налоговые поступления от спецрежимов налогообложения от МСП выросли на 16,5 % – до 199 миллионов рублей. Выдаем 12 видов субсидий, компенсирующих до 100% затрат", - подчеркнул Трубецкой.
Сургут - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
17 мая, 16:35Ханты-Мансийский Автономный Округ
Сургутский район Югры признали территорией с лучшими условиями для бизнеса
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругЭкономикаХанты-Мансийский автономный округСургутский районКазань
 
 
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