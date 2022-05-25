https://ria.ru/20220525/bezrabotitsa-1790690538.html

Путин призвал поддерживать тенденцию снижения безработицы

Путин призвал поддерживать тенденцию снижения безработицы - РИА Новости, 25.05.2022

Путин призвал поддерживать тенденцию снижения безработицы

Безработица в России в настоящее время не растет, составляет 4%, снижается и надо поддерживать эту тенденцию, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T17:47

2022-05-25T17:47

2022-05-25T19:15

россия

владимир путин

безработица

общество

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Безработица в России в настоящее время не растет, составляет 4%, снижается и надо поддерживать эту тенденцию, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам."Уровень безработицы, у нас, слава Богу, не растет. По-моему, даже чуть-чуть пониже стал… Сейчас сколько у нас? 4%, да, безработица? Честно говоря, мы не прогнозировали, но исходили из того, что возможен даже всплеск безработицы, а она снижается. Нам нужно этим дорожить и самым внимательным образом анализировать то, что происходит, поддерживать эту тенденцию", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220519/bezrabotitsa-1789432103.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Путин оценил ситуацию с инфляцией и безработицей Путин оценил ситуацию с инфляцией и безработицей 2022-05-25T17:47 true PT2M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, безработица, общество