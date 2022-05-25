https://ria.ru/20220525/bezrabotitsa-1790690538.html
Путин призвал поддерживать тенденцию снижения безработицы
Путин призвал поддерживать тенденцию снижения безработицы - РИА Новости, 25.05.2022
Путин призвал поддерживать тенденцию снижения безработицы
Безработица в России в настоящее время не растет, составляет 4%, снижается и надо поддерживать эту тенденцию, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T17:47
2022-05-25T17:47
2022-05-25T19:15
россия
владимир путин
безработица
общество
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Безработица в России в настоящее время не растет, составляет 4%, снижается и надо поддерживать эту тенденцию, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам."Уровень безработицы, у нас, слава Богу, не растет. По-моему, даже чуть-чуть пониже стал… Сейчас сколько у нас? 4%, да, безработица? Честно говоря, мы не прогнозировали, но исходили из того, что возможен даже всплеск безработицы, а она снижается. Нам нужно этим дорожить и самым внимательным образом анализировать то, что происходит, поддерживать эту тенденцию", - сказал Путин.
https://ria.ru/20220519/bezrabotitsa-1789432103.html
россия
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Путин оценил ситуацию с инфляцией и безработицей
Путин оценил ситуацию с инфляцией и безработицей
2022-05-25T17:47
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PT2M47S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, безработица, общество
17:47 25.05.2022 (обновлено: 19:15 25.05.2022)
Путин призвал поддерживать тенденцию снижения безработицы
Путин: безработица в России не растет, сейчас четыре процента, надо поддерживать это