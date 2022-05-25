https://ria.ru/20220525/bayraktar-1790522858.html

Источник раскрыл число уничтоженных на Украине "Байрактаров"

Источник раскрыл число уничтоженных на Украине "Байрактаров" - РИА Новости, 25.05.2022

Источник раскрыл число уничтоженных на Украине "Байрактаров"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) с начала специальной военной операции на Украине сбили в воздухе около 90 ударных беспилотников "Байрактар",... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T03:37

2022-05-25T03:37

2022-05-25T03:45

специальная военная операция на украине

украина

турция

вооруженные силы рф

"панцирь-с"

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) с начала специальной военной операции на Украине сбили в воздухе около 90 ударных беспилотников "Байрактар", сообщил РИА Новости информированный источник.Источник добавил, что "дроны "Байрактар" являются простой целью для таких российских зенитных ракетных комплексов как "Тор-М2", "Панцирь-С" и "Бук-М3" из-за своих относительно крупных размеров, малой скорости и крайне низкой маневренности".Он отметил, что турецкие беспилотники имеют одноканальный прицельно-навигационный комплекс и за один заход могут атаковать только одну цель. Это также резко снижает их живучесть, так как "на повторных заходах они сбиваются с вероятностью 100%", уточнил собеседник агентства."Байрактар" разработан турецкой частной компанией и относится к классу средневысотных аппаратов большой продолжительности полета. Размах крыла дрона составляет 12 метров, взлетная масса — 650 килограммов. Аппарат может нести четыре управляемых боеприпаса на внешней подвеске, в том числе корректируемые авиабомбы и противотанковые ракеты.По данным открытых источников, до начала спецоперации Украине было поставлено 50 таких аппаратов. В начале марта украинская сторона сообщала о получении новых партий "Байрактаров".

https://ria.ru/20220518/lazer-1789180515.html

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Максим Горбачев

украина, турция, вооруженные силы рф, "панцирь-с", в мире, россия