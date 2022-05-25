https://ria.ru/20220525/bayraktar-1790522858.html
Источник раскрыл число уничтоженных на Украине "Байрактаров"
Источник раскрыл число уничтоженных на Украине "Байрактаров" - РИА Новости, 25.05.2022
Источник раскрыл число уничтоженных на Украине "Байрактаров"
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) с начала специальной военной операции на Украине сбили в воздухе около 90 ударных беспилотников "Байрактар",... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T03:37
2022-05-25T03:37
2022-05-25T03:45
специальная военная операция на украине
украина
турция
вооруженные силы рф
"панцирь-с"
в мире
россия
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) с начала специальной военной операции на Украине сбили в воздухе около 90 ударных беспилотников "Байрактар", сообщил РИА Новости информированный источник.Источник добавил, что "дроны "Байрактар" являются простой целью для таких российских зенитных ракетных комплексов как "Тор-М2", "Панцирь-С" и "Бук-М3" из-за своих относительно крупных размеров, малой скорости и крайне низкой маневренности".Он отметил, что турецкие беспилотники имеют одноканальный прицельно-навигационный комплекс и за один заход могут атаковать только одну цель. Это также резко снижает их живучесть, так как "на повторных заходах они сбиваются с вероятностью 100%", уточнил собеседник агентства."Байрактар" разработан турецкой частной компанией и относится к классу средневысотных аппаратов большой продолжительности полета. Размах крыла дрона составляет 12 метров, взлетная масса — 650 килограммов. Аппарат может нести четыре управляемых боеприпаса на внешней подвеске, в том числе корректируемые авиабомбы и противотанковые ракеты.По данным открытых источников, до начала спецоперации Украине было поставлено 50 таких аппаратов. В начале марта украинская сторона сообщала о получении новых партий "Байрактаров".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, турция, вооруженные силы рф, "панцирь-с", в мире, россия
03:37 25.05.2022 (обновлено: 03:45 25.05.2022)
Источник раскрыл число уничтоженных на Украине "Байрактаров"
Российская ПВО с начала спецоперации на Украине сбила около 90 беспилотников "Байрактар"
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) с начала специальной военной операции на Украине сбили в воздухе около 90 ударных беспилотников "Байрактар", сообщил РИА Новости информированный источник.
"Начиная с 24 февраля средствами ПВО ВС РФ
уничтожены около 90 ударных дронов "Байрактар" производства Турции
. Это не считая уничтоженных в ангарах на земле высокоточными крылатами ракетами", - сказал собеседник агентства.
Источник добавил, что "дроны "Байрактар" являются простой целью для таких российских зенитных ракетных комплексов как "Тор-М2", "Панцирь-С
" и "Бук-М3" из-за своих относительно крупных размеров, малой скорости и крайне низкой маневренности".
Он отметил, что турецкие беспилотники имеют одноканальный прицельно-навигационный комплекс и за один заход могут атаковать только одну цель. Это также резко снижает их живучесть, так как "на повторных заходах они сбиваются с вероятностью 100%", уточнил собеседник агентства.
"Байрактар" разработан турецкой частной компанией и относится к классу средневысотных аппаратов большой продолжительности полета. Размах крыла дрона составляет 12 метров, взлетная масса — 650 килограммов. Аппарат может нести четыре управляемых боеприпаса на внешней подвеске, в том числе корректируемые авиабомбы и противотанковые ракеты.
По данным открытых источников, до начала спецоперации Украине
было поставлено 50 таких аппаратов. В начале марта украинская сторона сообщала о получении новых партий "Байрактаров".