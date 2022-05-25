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В Польше объяснили, как Украина "аукнется" Байдену - РИА Новости, 25.05.2022
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В Польше объяснили, как Украина "аукнется" Байдену
В Польше объяснили, как Украина "аукнется" Байдену - РИА Новости, 25.05.2022
В Польше объяснили, как Украина "аукнется" Байдену
Вмешательство Вашингтона в кризис на Украине с учетом состояния американской экономики и падения рейтингов "настигнет" президента США Джо Байдена, такое мнение... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T02:39
2022-05-25T02:39
в мире
украина
сша
донбасс
нато
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Вмешательство Вашингтона в кризис на Украине с учетом состояния американской экономики и падения рейтингов "настигнет" президента США Джо Байдена, такое мнение в беседе с порталом Wirtualna Polska высказал профессор Варшавского университета Богдан Шклярский.Согласно последним опросам рейтинг поддержки Байдена достиг самой низкой отметки за все время его пребывания на посту главы Белого дома: лишь двое из десяти считают, что страна движутся в правильном направлении и что ее экономика развивается хорошо. Более того, поддержка американского лидера среди сторонников Демократической партии упала до 73% в мае, по сравнению с 83% месяцем ранее.Как отметил Шклярский, демократы и республиканцы поддерживают американскую внешнюю политику на украинском направлении в одинаковой степени, вместе с тем участие в этом кризисе не несет для президента США положительного эффекта."Учитывая все слабые стороны этого президентства, каждый фактор, каждый доллар, потраченный на Украине, будут рассматриваться как выброшенные на ветер деньги, которые необходимо было потратить на охрану границ, здравоохранение, борьбу с инфляцией. Этот кризис его настигнет", — предрекает профессор.По его словам, рейтинг Байдена тянет вниз спад в экономике США, при этом американский лидер вряд ли сможет переломить эту тенденцию. "Сами демократы теряют веру, и это видно по результатам опроса", - резюмирует он.На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, США и союзники по НАТО продолжают снабжать Украину оружием. Накануне глава Белого дома подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи в объеме около 40 миллиардов долларов.Москва неоднократно указывала на попытки Запада затянуть конфликт поставками вооружений для ВСУ. Помимо этого, западные страны ввели против России новые санкции, однако из-за этого столкнулись с высокой инфляцией на собственных рынках топлива и продуктов питания.
https://ria.ru/20220519/senator-1789368290.html
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в мире, украина, сша, донбасс, нато, джо байден
02:39 25.05.2022
 
В Польше объяснили, как Украина "аукнется" Байдену

Профессор Шклярский: участие США в украинском кризисе повредит президенту Байдену

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Вмешательство Вашингтона в кризис на Украине с учетом состояния американской экономики и падения рейтингов "настигнет" президента США Джо Байдена, такое мнение в беседе с порталом Wirtualna Polska высказал профессор Варшавского университета Богдан Шклярский.
Согласно последним опросам рейтинг поддержки Байдена достиг самой низкой отметки за все время его пребывания на посту главы Белого дома: лишь двое из десяти считают, что страна движутся в правильном направлении и что ее экономика развивается хорошо. Более того, поддержка американского лидера среди сторонников Демократической партии упала до 73% в мае, по сравнению с 83% месяцем ранее.
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Как отметил Шклярский, демократы и республиканцы поддерживают американскую внешнюю политику на украинском направлении в одинаковой степени, вместе с тем участие в этом кризисе не несет для президента США положительного эффекта.
"Учитывая все слабые стороны этого президентства, каждый фактор, каждый доллар, потраченный на Украине, будут рассматриваться как выброшенные на ветер деньги, которые необходимо было потратить на охрану границ, здравоохранение, борьбу с инфляцией. Этот кризис его настигнет", — предрекает профессор.
По его словам, рейтинг Байдена тянет вниз спад в экономике США, при этом американский лидер вряд ли сможет переломить эту тенденцию. "Сами демократы теряют веру, и это видно по результатам опроса", - резюмирует он.
На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, США и союзники по НАТО продолжают снабжать Украину оружием. Накануне глава Белого дома подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи в объеме около 40 миллиардов долларов.
Москва неоднократно указывала на попытки Запада затянуть конфликт поставками вооружений для ВСУ. Помимо этого, западные страны ввели против России новые санкции, однако из-за этого столкнулись с высокой инфляцией на собственных рынках топлива и продуктов питания.
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