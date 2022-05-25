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Эксперт объяснил, куда утекают деньги с баланса вашего телефона - РИА Новости, 25.05.2022
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Эксперт объяснил, куда утекают деньги с баланса вашего телефона
Эксперт объяснил, куда утекают деньги с баланса вашего телефона - РИА Новости, 25.05.2022
Эксперт объяснил, куда утекают деньги с баланса вашего телефона
Почти все мы платим за сотовую связь и примерно знаем, сколько это стоит в месяц. Однако порой расходы на связь увеличиваются, хотя этого не ждали. Нередко это... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T03:18
2022-05-25T03:18
технологии
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Почти все мы платим за сотовую связь и примерно знаем, сколько это стоит в месяц. Однако порой расходы на связь увеличиваются, хотя этого не ждали. Нередко это связано с платными подписками, рассказывает агентству “Прайм” директор департамента “Телеком” Т1 Интеграция Андрей Никандров.За платными подписками нужно следить, контролируя расходы онлайн в личном кабинете на портале сотового оператора. “К счету мобильного телефона нужно относиться так же, как к своему кошельку или банковскому счету – всегда держать его под контролем”, - советует Никандров. По его словам, нужно проверять расходы на сотовую связь минимум дважды в месяц.Кроме того, многие операторы предлагают свои средства слежения за платными подписками. Это может быть отдельная услуга по блокировке их подключения. Можно подключить специальный счет, с которого оплачиваются подобные услуги. Если он будет пуст, то и подписок не появится. Не переходите по неизвестным ссылкам, рекламным баннерам, не отвечайте на звонки с незнакомых номеров - тогда шанс “поймать” ненужную вам платную подписку снизится.
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технологии
03:18 25.05.2022
 
Эксперт объяснил, куда утекают деньги с баланса вашего телефона

Эксперт Никандров рекомендовал абонентам сотовой связи следить за платными подписками

© РИА Новости / Алексей ФилипповМужчина смотрит на экран смартфона
Мужчина смотрит на экран смартфона - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Мужчина смотрит на экран смартфона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Почти все мы платим за сотовую связь и примерно знаем, сколько это стоит в месяц. Однако порой расходы на связь увеличиваются, хотя этого не ждали. Нередко это связано с платными подписками, рассказывает агентству “Прайм” директор департамента “Телеком” Т1 Интеграция Андрей Никандров.
За платными подписками нужно следить, контролируя расходы онлайн в личном кабинете на портале сотового оператора. “К счету мобильного телефона нужно относиться так же, как к своему кошельку или банковскому счету – всегда держать его под контролем”, - советует Никандров. По его словам, нужно проверять расходы на сотовую связь минимум дважды в месяц.
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Минцифры рекомендовало сотовым операторам ограничить безлимитные тарифы
Кроме того, многие операторы предлагают свои средства слежения за платными подписками. Это может быть отдельная услуга по блокировке их подключения. Можно подключить специальный счет, с которого оплачиваются подобные услуги. Если он будет пуст, то и подписок не появится. Не переходите по неизвестным ссылкам, рекламным баннерам, не отвечайте на звонки с незнакомых номеров - тогда шанс “поймать” ненужную вам платную подписку снизится.
 
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