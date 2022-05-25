https://ria.ru/20220525/balans-1790517337.html
Эксперт объяснил, куда утекают деньги с баланса вашего телефона
Эксперт объяснил, куда утекают деньги с баланса вашего телефона - РИА Новости, 25.05.2022
Эксперт объяснил, куда утекают деньги с баланса вашего телефона
Почти все мы платим за сотовую связь и примерно знаем, сколько это стоит в месяц. Однако порой расходы на связь увеличиваются, хотя этого не ждали. Нередко это... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T03:18
2022-05-25T03:18
2022-05-25T03:18
технологии
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Почти все мы платим за сотовую связь и примерно знаем, сколько это стоит в месяц. Однако порой расходы на связь увеличиваются, хотя этого не ждали. Нередко это связано с платными подписками, рассказывает агентству “Прайм” директор департамента “Телеком” Т1 Интеграция Андрей Никандров.За платными подписками нужно следить, контролируя расходы онлайн в личном кабинете на портале сотового оператора. “К счету мобильного телефона нужно относиться так же, как к своему кошельку или банковскому счету – всегда держать его под контролем”, - советует Никандров. По его словам, нужно проверять расходы на сотовую связь минимум дважды в месяц.Кроме того, многие операторы предлагают свои средства слежения за платными подписками. Это может быть отдельная услуга по блокировке их подключения. Можно подключить специальный счет, с которого оплачиваются подобные услуги. Если он будет пуст, то и подписок не появится. Не переходите по неизвестным ссылкам, рекламным баннерам, не отвечайте на звонки с незнакомых номеров - тогда шанс “поймать” ненужную вам платную подписку снизится.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии
Эксперт объяснил, куда утекают деньги с баланса вашего телефона
Эксперт Никандров рекомендовал абонентам сотовой связи следить за платными подписками
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости.
Почти все мы платим за сотовую связь и примерно знаем, сколько это стоит в месяц. Однако порой расходы на связь увеличиваются, хотя этого не ждали. Нередко это связано с платными подписками, рассказывает
агентству “Прайм” директор департамента “Телеком” Т1 Интеграция Андрей Никандров.
За платными подписками нужно следить, контролируя расходы онлайн в личном кабинете на портале сотового оператора. “К счету мобильного телефона нужно относиться так же, как к своему кошельку или банковскому счету – всегда держать его под контролем”, - советует Никандров. По его словам, нужно проверять расходы на сотовую связь минимум дважды в месяц.
Кроме того, многие операторы предлагают свои средства слежения за платными подписками. Это может быть отдельная услуга по блокировке их подключения. Можно подключить специальный счет, с которого оплачиваются подобные услуги. Если он будет пуст, то и подписок не появится. Не переходите по неизвестным ссылкам, рекламным баннерам, не отвечайте на звонки с незнакомых номеров - тогда шанс “поймать” ненужную вам платную подписку снизится.