https://ria.ru/20220525/balans-1790517337.html

Эксперт объяснил, куда утекают деньги с баланса вашего телефона

Эксперт объяснил, куда утекают деньги с баланса вашего телефона - РИА Новости, 25.05.2022

Эксперт объяснил, куда утекают деньги с баланса вашего телефона

Почти все мы платим за сотовую связь и примерно знаем, сколько это стоит в месяц. Однако порой расходы на связь увеличиваются, хотя этого не ждали. Нередко это... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T03:18

2022-05-25T03:18

2022-05-25T03:18

технологии

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Почти все мы платим за сотовую связь и примерно знаем, сколько это стоит в месяц. Однако порой расходы на связь увеличиваются, хотя этого не ждали. Нередко это связано с платными подписками, рассказывает агентству “Прайм” директор департамента “Телеком” Т1 Интеграция Андрей Никандров.За платными подписками нужно следить, контролируя расходы онлайн в личном кабинете на портале сотового оператора. “К счету мобильного телефона нужно относиться так же, как к своему кошельку или банковскому счету – всегда держать его под контролем”, - советует Никандров. По его словам, нужно проверять расходы на сотовую связь минимум дважды в месяц.Кроме того, многие операторы предлагают свои средства слежения за платными подписками. Это может быть отдельная услуга по блокировке их подключения. Можно подключить специальный счет, с которого оплачиваются подобные услуги. Если он будет пуст, то и подписок не появится. Не переходите по неизвестным ссылкам, рекламным баннерам, не отвечайте на звонки с незнакомых номеров - тогда шанс “поймать” ненужную вам платную подписку снизится.

https://ria.ru/20220328/svyaz-1780571530.html

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2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

технологии