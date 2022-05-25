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Бойцы "Азова" не давали помочь раненым российским военным, заявил волонтер - РИА Новости, 25.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220525/azov-1790570123.html
Бойцы "Азова" не давали помочь раненым российским военным, заявил волонтер
Бойцы "Азова" не давали помочь раненым российским военным, заявил волонтер - РИА Новости, 25.05.2022
Бойцы "Азова" не давали помочь раненым российским военным, заявил волонтер
Члены украинского нацбатальона "Азов" (против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела) не давали оказать помощь тяжело раненным российским военным,... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T11:17
2022-05-25T11:20
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
россия
донбасс
батальон "азов"
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ПАРИЖ, 25 мая - РИА Новости. Члены украинского нацбатальона "Азов" (против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела) не давали оказать помощь тяжело раненным российским военным, сразу добивали их, рассказал бывший французский военный Адриен Боке, побывавший на Украине в качестве волонтера.Боке, служивший в стрелковых частях французской армии, в начале мая вернулся с Украины, куда он ездил в качестве волонтера с гуманитарной миссией."Мы находились к северу от Киева, там только закончились боевые действия. Мы не были там во время самих боёв, мы приехали туда после, чтобы доставить лекарства. На улицах лежали тяжело раненные российские военные. Мы хотели им помочь, но бойцы "Азова" запретили нам к ним приближаться. Тем не менее, мы продолжали настаивать. И тогда они брали автомат "Калашникова" и хладнокровно расстреливали их", - сказал Боке в программе Ligne Droite на радиостанции Radio Coirtoisie.По его словам, российские военные, которые были очень тяжело ранены, были еще живы."Мы говорили им - не надо, они ведь еще живы. Но в ответ у них (бойцов "Азова") был один рефлекс - они брали автомат и добивали их. Это были первые военные преступления, которые я сам видел", - рассказал бывший французский военный.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220517/natsbaty-1788941008.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220513/mariupol-1788299024.html
https://ria.ru/20220312/volnovakha-1777825800.html
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, батальон "азов"
11:17 25.05.2022 (обновлено: 11:20 25.05.2022)
 
Бойцы "Азова" не давали помочь раненым российским военным, заявил волонтер

Французский волонтер Боке: бойцы "Азова" не давали помочь раненым российским военным

© РИА Новости / Евгений КотенкоБойцы батальона “Азов”
Бойцы батальона “Азов” - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Евгений Котенко
Бойцы батальона “Азов”. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 25 мая - РИА Новости. Члены украинского нацбатальона "Азов" (против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела) не давали оказать помощь тяжело раненным российским военным, сразу добивали их, рассказал бывший французский военный Адриен Боке, побывавший на Украине в качестве волонтера.
Боке, служивший в стрелковых частях французской армии, в начале мая вернулся с Украины, куда он ездил в качестве волонтера с гуманитарной миссией.
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"Мы находились к северу от Киева, там только закончились боевые действия. Мы не были там во время самих боёв, мы приехали туда после, чтобы доставить лекарства. На улицах лежали тяжело раненные российские военные. Мы хотели им помочь, но бойцы "Азова" запретили нам к ним приближаться. Тем не менее, мы продолжали настаивать. И тогда они брали автомат "Калашникова" и хладнокровно расстреливали их", - сказал Боке в программе Ligne Droite на радиостанции Radio Coirtoisie.
По его словам, российские военные, которые были очень тяжело ранены, были еще живы.
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"Мы говорили им - не надо, они ведь еще живы. Но в ответ у них (бойцов "Азова") был один рефлекс - они брали автомат и добивали их. Это были первые военные преступления, которые я сам видел", - рассказал бывший французский военный.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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