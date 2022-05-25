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Детский автогородок появится на окраине парка "Битцевский лес" в Москве - РИА Новости, 25.05.2022
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Детский автогородок появится на окраине парка "Битцевский лес" в Москве
Детский автогородок появится на окраине парка "Битцевский лес" в Москве - РИА Новости, 25.05.2022
Детский автогородок появится на окраине парка "Битцевский лес" в Москве
Локальный рекреационный центр "Детский автогородок" появится на окраине парка "Битцевский лес" в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T10:47
2022-05-25T10:47
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Локальный рекреационный центр "Детский автогородок" появится на окраине парка "Битцевский лес" в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Локальный рекреационный центр "Детский автогородок" появится на окраине парка "Битцевский лес". Сделаем его в районе конечной остановки общественного транспорта "Проезд Карамзина" на месте бывшего гаражного кооператива. "Детский автогородок" будет имитировать автодорогу с разметкой и элементами городской инфраструктуры. Там юные пешеходы и будущие водители смогут изучить правила дорожного движения, научиться быстро принимать решения и уважать других участников движения", - говорится в сообщении.Отмечается, что для "Детского автогородка" используют российское оборудование с применением высококачественных отечественных материалов и комплектующих, которые не имеют зарубежных аналогов. Его разработали со специалистами ГИБДД, педагогами и детскими психологами.Сообщается, что также сделают площадки для отдыха, велопарковки, дорожки для пеших прогулок, веломаршрут протяженностью 210 метров. Рядом обустроят парковку почти на 150 машино-мест, в том числе для людей с ограниченными физическими возможностями. Дополнительно озеленят территорию.
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общество, городское хозяйство москвы, москва
10:47 25.05.2022
 

Детский автогородок появится на окраине парка "Битцевский лес" в Москве

© Фото : М. Денисова/Официальный сайт Мэра МосквыДетский автогородок появится на окраине парка "Битцевский лес" в Москве
Детский автогородок появится на окраине парка Битцевский лес в Москве - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© Фото : М. Денисова/Официальный сайт Мэра Москвы
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Локальный рекреационный центр "Детский автогородок" появится на окраине парка "Битцевский лес" в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Локальный рекреационный центр "Детский автогородок" появится на окраине парка "Битцевский лес". Сделаем его в районе конечной остановки общественного транспорта "Проезд Карамзина" на месте бывшего гаражного кооператива. "Детский автогородок" будет имитировать автодорогу с разметкой и элементами городской инфраструктуры. Там юные пешеходы и будущие водители смогут изучить правила дорожного движения, научиться быстро принимать решения и уважать других участников движения", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что для "Детского автогородка" используют российское оборудование с применением высококачественных отечественных материалов и комплектующих, которые не имеют зарубежных аналогов. Его разработали со специалистами ГИБДД, педагогами и детскими психологами.
Сообщается, что также сделают площадки для отдыха, велопарковки, дорожки для пеших прогулок, веломаршрут протяженностью 210 метров. Рядом обустроят парковку почти на 150 машино-мест, в том числе для людей с ограниченными физическими возможностями. Дополнительно озеленят территорию.
 
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