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Детский автогородок появится на окраине парка "Битцевский лес" в Москве

Детский автогородок появится на окраине парка "Битцевский лес" в Москве - РИА Новости, 25.05.2022

Детский автогородок появится на окраине парка "Битцевский лес" в Москве

Локальный рекреационный центр "Детский автогородок" появится на окраине парка "Битцевский лес" в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T10:47

2022-05-25T10:47

2022-05-25T10:47

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Локальный рекреационный центр "Детский автогородок" появится на окраине парка "Битцевский лес" в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Локальный рекреационный центр "Детский автогородок" появится на окраине парка "Битцевский лес". Сделаем его в районе конечной остановки общественного транспорта "Проезд Карамзина" на месте бывшего гаражного кооператива. "Детский автогородок" будет имитировать автодорогу с разметкой и элементами городской инфраструктуры. Там юные пешеходы и будущие водители смогут изучить правила дорожного движения, научиться быстро принимать решения и уважать других участников движения", - говорится в сообщении.Отмечается, что для "Детского автогородка" используют российское оборудование с применением высококачественных отечественных материалов и комплектующих, которые не имеют зарубежных аналогов. Его разработали со специалистами ГИБДД, педагогами и детскими психологами.Сообщается, что также сделают площадки для отдыха, велопарковки, дорожки для пеших прогулок, веломаршрут протяженностью 210 метров. Рядом обустроят парковку почти на 150 машино-мест, в том числе для людей с ограниченными физическими возможностями. Дополнительно озеленят территорию.

https://realty.ria.ru/20220525/prudy-1790202717.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, городское хозяйство москвы, москва