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Астраханская область нарастит сотрудничество с Ираном по коридору Север—Юг - РИА Новости, 25.05.2022
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Астраханская область нарастит сотрудничество с Ираном по коридору Север—Юг
Астраханская область нарастит сотрудничество с Ираном по коридору Север—Юг - РИА Новости, 25.05.2022
Астраханская область нарастит сотрудничество с Ираном по коридору Север—Юг
Сотрудничество между Астраханской областью и Ираном будет наращиваться в сфере развития транспортного коридора, сообщает пресс-служба администрации губернатора... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T19:44
2022-05-25T19:44
экономика
александр новак
игорь бабушкин
астраханская область
иран
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мая - РИА Новости. Сотрудничество между Астраханской областью и Ираном будет наращиваться в сфере развития транспортного коридора, сообщает пресс-служба администрации губернатора региона.В среду в Тегеране состоялась встреча сопредседателей Постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству зампредседателя правительства РФ Александра Новака и министра нефти Исламской Республики Иран Джавада Оуджи. Во встрече принял участие губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин."Астраханская область намерена наращивать сотрудничество с Ираном по развитию коридора "Север - Юг", - говорится в сообщении по итогам встречи.Бабушкин отметил, что Иран является ведущим партнером Астраханской области. Основные сферы сотрудничества - торговля, транспорт, логистика, сельское хозяйство. Так, более 90 % всех грузов, проходящих через астраханские порты, следуют в иранском направлении. Грузы из России в Иран также доставляются через Астрахань железнодорожным транспортом транзитом по территории Азербайджана."Астраханские порты обладают возможностью по перевалке до 16 миллионов тонн грузов в год. Сегодня проблемным в наращивании объемов грузооборота является вопрос, связанный с проходными глубинами Волго-Каспийского судоходного канала", - приводятся в сообщении слова Бабушкина. Он проинформировал участников встречи, что на уровне правительства РФ по данному вопросу приняты необходимые решения. До конца 2023 года Волго-Каспийский морской судоходный канал будет углублен до нормативной глубины в 4,5 метра, что позволит увеличить поток судов, проходящих через астраханский воднотранспортный узел.Также губернатор рассказал о формировании в Астраханской области портовой особой экономической зоны: в районе порта Оля будет построен современный транспортно-логистический хаб, который будет включать в себя контейнерные и другие терминалы. Он станет основным пунктом переработки грузов следующих из России по коридору "Север – Юг". К 2024 году объем перевалки грузов контейнерным способом увеличится на 8 миллионов тонн в год, отметил он.Бабушкин пригласил иранские компании к реализации проектов по развитию инфраструктуры астраханской портовой особой экономической зоны и открытию на ее территории собственных производств.
https://ria.ru/20220511/aviareys-1787916415.html
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экономика, александр новак, игорь бабушкин, астраханская область, иран, россия
19:44 25.05.2022
 
Астраханская область нарастит сотрудничество с Ираном по коридору Север—Юг

Астраханская область нарастит сотрудничество с Ираном по развитию коридора Север — Юг

© РИА Новости / Сергей Субботин / Перейти в фотобанкДвижение поездов на железнодорожном участке Яндыки-Оля (Астраханская область) - часть международного транспортного коридора "Север-Юг"
Движение поездов на железнодорожном участке Яндыки-Оля (Астраханская область) - часть международного транспортного коридора Север-Юг - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Сергей Субботин
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Движение поездов на железнодорожном участке Яндыки-Оля (Астраханская область) - часть международного транспортного коридора "Север-Юг". Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мая - РИА Новости. Сотрудничество между Астраханской областью и Ираном будет наращиваться в сфере развития транспортного коридора, сообщает пресс-служба администрации губернатора региона.
В среду в Тегеране состоялась встреча сопредседателей Постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству зампредседателя правительства РФ Александра Новака и министра нефти Исламской Республики Иран Джавада Оуджи. Во встрече принял участие губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
"Астраханская область намерена наращивать сотрудничество с Ираном по развитию коридора "Север - Юг", - говорится в сообщении по итогам встречи.
Бабушкин отметил, что Иран является ведущим партнером Астраханской области. Основные сферы сотрудничества - торговля, транспорт, логистика, сельское хозяйство. Так, более 90 % всех грузов, проходящих через астраханские порты, следуют в иранском направлении. Грузы из России в Иран также доставляются через Астрахань железнодорожным транспортом транзитом по территории Азербайджана.
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"Астраханские порты обладают возможностью по перевалке до 16 миллионов тонн грузов в год. Сегодня проблемным в наращивании объемов грузооборота является вопрос, связанный с проходными глубинами Волго-Каспийского судоходного канала", - приводятся в сообщении слова Бабушкина. Он проинформировал участников встречи, что на уровне правительства РФ по данному вопросу приняты необходимые решения. До конца 2023 года Волго-Каспийский морской судоходный канал будет углублен до нормативной глубины в 4,5 метра, что позволит увеличить поток судов, проходящих через астраханский воднотранспортный узел.
Также губернатор рассказал о формировании в Астраханской области портовой особой экономической зоны: в районе порта Оля будет построен современный транспортно-логистический хаб, который будет включать в себя контейнерные и другие терминалы. Он станет основным пунктом переработки грузов следующих из России по коридору "Север – Юг". К 2024 году объем перевалки грузов контейнерным способом увеличится на 8 миллионов тонн в год, отметил он.
Бабушкин пригласил иранские компании к реализации проектов по развитию инфраструктуры астраханской портовой особой экономической зоны и открытию на ее территории собственных производств.
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ЭкономикаАлександр НовакИгорь БабушкинАстраханская областьИранРоссия
 
 
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