https://ria.ru/20220525/astrakhan-1790720079.html

Астраханская область нарастит сотрудничество с Ираном по коридору Север—Юг

Астраханская область нарастит сотрудничество с Ираном по коридору Север—Юг - РИА Новости, 25.05.2022

Астраханская область нарастит сотрудничество с Ираном по коридору Север—Юг

Сотрудничество между Астраханской областью и Ираном будет наращиваться в сфере развития транспортного коридора, сообщает пресс-служба администрации губернатора... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T19:44

2022-05-25T19:44

2022-05-25T19:44

экономика

александр новак

игорь бабушкин

астраханская область

иран

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мая - РИА Новости. Сотрудничество между Астраханской областью и Ираном будет наращиваться в сфере развития транспортного коридора, сообщает пресс-служба администрации губернатора региона.В среду в Тегеране состоялась встреча сопредседателей Постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству зампредседателя правительства РФ Александра Новака и министра нефти Исламской Республики Иран Джавада Оуджи. Во встрече принял участие губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин."Астраханская область намерена наращивать сотрудничество с Ираном по развитию коридора "Север - Юг", - говорится в сообщении по итогам встречи.Бабушкин отметил, что Иран является ведущим партнером Астраханской области. Основные сферы сотрудничества - торговля, транспорт, логистика, сельское хозяйство. Так, более 90 % всех грузов, проходящих через астраханские порты, следуют в иранском направлении. Грузы из России в Иран также доставляются через Астрахань железнодорожным транспортом транзитом по территории Азербайджана."Астраханские порты обладают возможностью по перевалке до 16 миллионов тонн грузов в год. Сегодня проблемным в наращивании объемов грузооборота является вопрос, связанный с проходными глубинами Волго-Каспийского судоходного канала", - приводятся в сообщении слова Бабушкина. Он проинформировал участников встречи, что на уровне правительства РФ по данному вопросу приняты необходимые решения. До конца 2023 года Волго-Каспийский морской судоходный канал будет углублен до нормативной глубины в 4,5 метра, что позволит увеличить поток судов, проходящих через астраханский воднотранспортный узел.Также губернатор рассказал о формировании в Астраханской области портовой особой экономической зоны: в районе порта Оля будет построен современный транспортно-логистический хаб, который будет включать в себя контейнерные и другие терминалы. Он станет основным пунктом переработки грузов следующих из России по коридору "Север – Юг". К 2024 году объем перевалки грузов контейнерным способом увеличится на 8 миллионов тонн в год, отметил он.Бабушкин пригласил иранские компании к реализации проектов по развитию инфраструктуры астраханской портовой особой экономической зоны и открытию на ее территории собственных производств.

https://ria.ru/20220511/aviareys-1787916415.html

https://ria.ru/20220523/forum-1790244772.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, александр новак, игорь бабушкин, астраханская область, иран, россия