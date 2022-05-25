Оппозиция попыталась попасть в здание Совбеза Армении
Оппозиционные депутаты пытались попасть в здание Совбеза Армении, но оно оказалось пустым
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкСотрудники полиции и участники шествия сторонников армянской оппозиции в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
Сотрудники полиции и участники шествия сторонников армянской оппозиции в Ереване. Архивное фото
ЕРЕВАН, 25 мая - РИА Новости. Армянские оппозиционные депутаты пытались попасть в здание совета национальной безопасности, но там никого нет, поэтому они отходят от совета, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
Протестующие в Ереване во время утренней акции подошли к зданию совета национальной безопасности, в начале шествия там было несколько стычек. Ближе к 11.00 (10.00 мск) в здание попытались пройти оппозиционные депутаты, но, по их словам, полиция сообщила им, что задние пустое, поэтому от него парламентарии решили отойти, уводя с собой протестующих.
Попасть туда оппозиционеры хотели, чтобы передать членам совбеза свои требования, заявил депутат Арам Вардеванян.
"Карабах не может быть в составе Азербайджана и власти не могут предпринимать шаги, которые противоречат интересам Армении", - сказал Вардеванян.
С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении с требованием отставки Пашиняна. Их участники убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.