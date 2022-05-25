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Оппозиция попыталась попасть в здание Совбеза Армении - РИА Новости, 25.05.2022
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Оппозиция попыталась попасть в здание Совбеза Армении
Оппозиция попыталась попасть в здание Совбеза Армении - РИА Новости, 25.05.2022
Оппозиция попыталась попасть в здание Совбеза Армении
Армянские оппозиционные депутаты пытались попасть в здание совета национальной безопасности, но там никого нет, поэтому они отходят от совета, передаёт... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T09:57
2022-05-25T09:57
в мире
армения
ереван
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ЕРЕВАН, 25 мая - РИА Новости. Армянские оппозиционные депутаты пытались попасть в здание совета национальной безопасности, но там никого нет, поэтому они отходят от совета, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.Протестующие в Ереване во время утренней акции подошли к зданию совета национальной безопасности, в начале шествия там было несколько стычек. Ближе к 11.00 (10.00 мск) в здание попытались пройти оппозиционные депутаты, но, по их словам, полиция сообщила им, что задние пустое, поэтому от него парламентарии решили отойти, уводя с собой протестующих.Попасть туда оппозиционеры хотели, чтобы передать членам совбеза свои требования, заявил депутат Арам Вардеванян."Карабах не может быть в составе Азербайджана и власти не могут предпринимать шаги, которые противоречат интересам Армении", - сказал Вардеванян.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении с требованием отставки Пашиняна. Их участники убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
https://ria.ru/20220505/armeniya-1786981471.html
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в мире, армения, ереван, азербайджан
09:57 25.05.2022
 
Оппозиция попыталась попасть в здание Совбеза Армении

Оппозиционные депутаты пытались попасть в здание Совбеза Армении, но оно оказалось пустым

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкСотрудники полиции и участники шествия сторонников армянской оппозиции в Ереване
Сотрудники полиции и участники шествия сторонников армянской оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Сотрудники полиции и участники шествия сторонников армянской оппозиции в Ереване. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 25 мая - РИА Новости. Армянские оппозиционные депутаты пытались попасть в здание совета национальной безопасности, но там никого нет, поэтому они отходят от совета, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
Протестующие в Ереване во время утренней акции подошли к зданию совета национальной безопасности, в начале шествия там было несколько стычек. Ближе к 11.00 (10.00 мск) в здание попытались пройти оппозиционные депутаты, но, по их словам, полиция сообщила им, что задние пустое, поэтому от него парламентарии решили отойти, уводя с собой протестующих.
Попасть туда оппозиционеры хотели, чтобы передать членам совбеза свои требования, заявил депутат Арам Вардеванян.
"Карабах не может быть в составе Азербайджана и власти не могут предпринимать шаги, которые противоречат интересам Армении", - сказал Вардеванян.
С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении с требованием отставки Пашиняна. Их участники убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Шествие оппозиции к зданию правительства Армении - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
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