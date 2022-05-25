https://ria.ru/20220525/armeniya-1790545821.html

Оппозиция попыталась попасть в здание Совбеза Армении

Оппозиция попыталась попасть в здание Совбеза Армении - РИА Новости, 25.05.2022

Оппозиция попыталась попасть в здание Совбеза Армении

Армянские оппозиционные депутаты пытались попасть в здание совета национальной безопасности, но там никого нет, поэтому они отходят от совета, передаёт... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T09:57

2022-05-25T09:57

2022-05-25T09:57

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ЕРЕВАН, 25 мая - РИА Новости. Армянские оппозиционные депутаты пытались попасть в здание совета национальной безопасности, но там никого нет, поэтому они отходят от совета, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.Протестующие в Ереване во время утренней акции подошли к зданию совета национальной безопасности, в начале шествия там было несколько стычек. Ближе к 11.00 (10.00 мск) в здание попытались пройти оппозиционные депутаты, но, по их словам, полиция сообщила им, что задние пустое, поэтому от него парламентарии решили отойти, уводя с собой протестующих.Попасть туда оппозиционеры хотели, чтобы передать членам совбеза свои требования, заявил депутат Арам Вардеванян."Карабах не может быть в составе Азербайджана и власти не могут предпринимать шаги, которые противоречат интересам Армении", - сказал Вардеванян.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении с требованием отставки Пашиняна. Их участники убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

https://ria.ru/20220505/armeniya-1786981471.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, армения, ереван, азербайджан