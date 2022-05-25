https://ria.ru/20220525/amnistiya-1790646976.html

Ковидная амнистия в Москве не затронет нарушителей самоизоляции

Ковидная амнистия в Москве не затронет нарушителей самоизоляции - РИА Новости, 25.05.2022

Ковидная амнистия в Москве не затронет нарушителей самоизоляции

Ковидная амнистия в Москве не распространяется на нарушителей режима самоизоляции, привлеченных по статье КоАП РФ за невыполнение правил поведения при ЧС или... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T15:47

2022-05-25T15:47

2022-05-25T15:47

распространение коронавируса

сергей собянин

москва

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Ковидная амнистия в Москве не распространяется на нарушителей режима самоизоляции, привлеченных по статье КоАП РФ за невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения, а также на иностранные юрлица, сообщается в постановлении столичного правительства, опубликованном на официальном портале мэра Москвы.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение объявить ковидную амнистию. Органы исполнительной власти Москвы прекратят работу по взысканию назначенных, но не оплаченных штрафов за нарушение ковидных ограничений, правительство Москвы выплатит субсидии бизнесу и гражданам для компенсации ранее уплаченных штрафов."Компенсация не предоставляется: гражданам, привлеченным к административной ответственности в связи с несоблюдением ими режима самоизоляции на дому в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в документе.Отмечается, что также компенсация не предоставляется иностранным юридическим лицам, и при определенных условиях ряду российских юридических лиц, которые зарегистрированы не в России и в уставном капитале которых есть иностранные юридические лица. А также тем, кому ранее был осуществлен возврат излишне уплаченных сумм штрафов, лицам, привлеченным к административной ответственности по статье 20.6.1 КоАП РФ.Отмечается, что компенсация предоставляется в полном размере от уплаченной суммы штрафов. Компенсации будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований.

https://ria.ru/20220523/koronavirus-1790094958.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сергей собянин, москва, россия, коронавирус covid-19