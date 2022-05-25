10:00 25.05.2022 (обновлено: 13:54 25.05.2022)
Платформа Финуслуги предложила дополнительно 5% годовых к ставке по вкладу
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. На платформе Финуслуги ПАО "Московская биржа" стартовала акция, в соответствии с которой клиенты, открывающие свой первый вклад через платформу в срок с 11 мая по 10 июля 2022 года, получат дополнительно 5% годовых к ставке вклада, сообщает пресс-служба Мосбиржи.
"В марте-апреле вслед за изменением ключевой ставки ЦБ банки повысили и ставки по вкладам, предложив доходность свыше 20% годовых. Сейчас срок действия сберегательных продуктов, оформленных в начале весны, уже подходит к концу и возникает потребность нового размещения средств. Мы предлагаем россиянам получить высокую доходность по вкладам, несмотря на снижение рыночных ставок, оформив сберегательные продукты с помощью платформы Финуслуги по промокоду PLUS5 и получив бонус +5% годовых к ставке", - приводятся в сообщении слова управляющего директора проекта Финуслуги Московской биржи Игоря Алутина.
В акции участвуют вклады (депозиты), открытые гражданами РФ старше 18 лет с помощью платформы впервые, на сумму до 300 тысяч рублей, на срок до 3 месяцев. Бонус соответствует 5% годовых от суммы вклада и рассчитывается как сумма вклада, умноженная на 0,05 и на срок вклада в месяцах, разделенная на 12 месяцев, но не более 3750 рублей. Он будет выплачен на счет клиента на Финуслугах после завершения срока депозита. Организатором акции выступает ПАО "Московская биржа".
Финуслуги – первая в России платформа личных финансов, созданная Московской биржей в рамках проекта "Маркетплейс" ЦБ РФ. Московская биржа является оператором финансовой платформы и оказывает услуги, связанные с обеспечением возможности заключения финансовых сделок с финансовыми организациями.
На Финуслугах можно выбирать и открывать вклады онлайн в режиме 24/7 в различных банках, приобретать полисы ОСАГО, ипотечного страхования, а также народные облигации российских регионов. В перспективе на платформе появятся облигации федерального займа для населения (ОФЗ-н) и другие продукты от банков, управляющих и страховых компаний. Зарегистрироваться на Финуслугах могут все граждане РФ от 18 лет, авторизовавшись через аккаунт Госуслуг.
Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках и порядке получения бонусов доступна на сайте.