https://ria.ru/20220525/afrika-1790667141.html
Лавров призвал Гутерреша к принципиальной позиции по поставкам еды в Африку
Лавров призвал Гутерреша к принципиальной позиции по поставкам еды в Африку - РИА Новости, 25.05.2022
Лавров призвал Гутерреша к принципиальной позиции по поставкам еды в Африку
Москва призывает африканских партнеров потребовать от Запада отмены антироссийских санкций, заявил в среду глава российского МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T16:35
2022-05-25T16:35
2022-05-25T18:39
сергей лавров
африка
россия
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африканский союз
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Москва призывает африканских партнеров потребовать от Запада отмены антироссийских санкций, заявил в среду глава российского МИД Сергей Лавров.Он подчеркнул, что Россия продолжит добросовестно выполнять свои контрактные обязательства по поставкам продовольствия, удобрения и энергоносителей странам континента."Призываем наших друзей, Африканский союз потребовать, настойчиво потребовать от Запада отмены незаконных односторонних санкций, подрывающих необходимую для мировой торговли транспортно-логистическую инфраструктуру, что создает риски прежде всего для уязвимых слоев населения", - сказал Лавров, выступая на приеме по случаю Дня Африки."Голос Африки должен быть услышан. Более принципиальную позицию в этом вопросе должен занять и генеральный секретарь ООН", - добавил Лавров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сергей лавров, африка, россия, в мире, африканский союз, оон
16:35 25.05.2022 (обновлено: 18:39 25.05.2022)
Лавров призвал Гутерреша к принципиальной позиции по поставкам еды в Африку
Лавров призвал Гутерреша к принципиальной позиции по поставкам продовольствия в Африку