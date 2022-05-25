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Лавров призвал Гутерреша к принципиальной позиции по поставкам еды в Африку - РИА Новости, 25.05.2022
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Лавров призвал Гутерреша к принципиальной позиции по поставкам еды в Африку
Лавров призвал Гутерреша к принципиальной позиции по поставкам еды в Африку - РИА Новости, 25.05.2022
Лавров призвал Гутерреша к принципиальной позиции по поставкам еды в Африку
Москва призывает африканских партнеров потребовать от Запада отмены антироссийских санкций, заявил в среду глава российского МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T16:35
2022-05-25T18:39
сергей лавров
африка
россия
в мире
африканский союз
оон
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Москва призывает африканских партнеров потребовать от Запада отмены антироссийских санкций, заявил в среду глава российского МИД Сергей Лавров.Он подчеркнул, что Россия продолжит добросовестно выполнять свои контрактные обязательства по поставкам продовольствия, удобрения и энергоносителей странам континента."Призываем наших друзей, Африканский союз потребовать, настойчиво потребовать от Запада отмены незаконных односторонних санкций, подрывающих необходимую для мировой торговли транспортно-логистическую инфраструктуру, что создает риски прежде всего для уязвимых слоев населения", - сказал Лавров, выступая на приеме по случаю Дня Африки."Голос Африки должен быть услышан. Более принципиальную позицию в этом вопросе должен занять и генеральный секретарь ООН", - добавил Лавров.
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сергей лавров, африка, россия, в мире, африканский союз, оон
16:35 25.05.2022 (обновлено: 18:39 25.05.2022)
 
Лавров призвал Гутерреша к принципиальной позиции по поставкам еды в Африку

Лавров призвал Гутерреша к принципиальной позиции по поставкам продовольствия в Африку

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Москва призывает африканских партнеров потребовать от Запада отмены антироссийских санкций, заявил в среду глава российского МИД Сергей Лавров.
Он подчеркнул, что Россия продолжит добросовестно выполнять свои контрактные обязательства по поставкам продовольствия, удобрения и энергоносителей странам континента.
"Призываем наших друзей, Африканский союз потребовать, настойчиво потребовать от Запада отмены незаконных односторонних санкций, подрывающих необходимую для мировой торговли транспортно-логистическую инфраструктуру, что создает риски прежде всего для уязвимых слоев населения", - сказал Лавров, выступая на приеме по случаю Дня Африки.
"Голос Африки должен быть услышан. Более принципиальную позицию в этом вопросе должен занять и генеральный секретарь ООН", - добавил Лавров.
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Сергей ЛавровАфрикаРоссияВ миреАфриканский союзООН
 
 
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