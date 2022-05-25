https://ria.ru/20220525/abkhaziya-1790607496.html

В Госдуме допустили ликвидацию пункта пропуска на границе с Абхазией в Псоу

В Госдуме допустили ликвидацию пункта пропуска на границе с Абхазией в Псоу - РИА Новости, 25.05.2022

В Госдуме допустили ликвидацию пункта пропуска на границе с Абхазией в Псоу

Пограничный пункт пропуска на границе России и Абхазии в Псоу может быть ликвидирован, заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T13:30

2022-05-25T13:30

2022-05-25T13:44

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Пограничный пункт пропуска на границе России и Абхазии в Псоу может быть ликвидирован, заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников после заседания комитета."Речь шла (на комитете) о переходе в Псоу, на границе Абхазии с Российской Федерацией в связи с тем, что проблема, которая ставится из года в год, никак не решается", - заявил Калашников на пресс-подходе в Госдуме. По его словам, на комитете обсуждалось наиболее актуальные вопросы отношений РФ и Абхазии."Договорились о создании рабочей группы… Поставили вопросы и гораздо более серьезные, чтобы ликвидировать этот переход, по типу того, как это было сделано в Белоруссии", - сказал он после заседания комитета. Также он сообщил, что на заседании комитета говорили о состоянии русского языка в Абхазии, инвестиционном климате, так как из года в год не решается проблема регистрации там недвижимости.

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Кирилл Волков

абхазия, россия, госдума рф, политика, леонид калашников, новости - туризм