https://ria.ru/20220524/zhenschiny-1790505510.html

СБ ООН призвал талибов отказаться от политики притеснения прав женщин

СБ ООН призвал талибов отказаться от политики притеснения прав женщин - РИА Новости, 24.05.2022

СБ ООН призвал талибов отказаться от политики притеснения прав женщин

СБ ООН призвал талибов (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) отказаться от политики нарушения прав женщин и... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T21:39

2022-05-24T21:39

2022-05-24T21:39

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ООН, 24 мая – РИА Новости. СБ ООН призвал талибов (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) отказаться от политики нарушения прав женщин и девочек, говорится в заявлении Совбеза для прессы."Члены Совета безопасности призвали талибов незамедлительно отказаться от политики, ограничивающей права и основные свободы афганских женщин и девочек. Они также вновь обратились к талибам с призывом выполнить свои обязательства по открытию школ для всех учениц без дальнейшего промедления", - сказано в документе.Совбез выразил "глубокую обеспокоенность в связи с растущим числом нарушений талибами прав и свобод женщин и девочек в Афганистане, в том числе посредством ограничения доступа к образованию, трудоустройству, ограничений в свободе передвижения и в участии женщин в общественной жизни".Как отметили в Совбезе, такие ограничения идут в разрез с обязательствами, взятыми на себя талибами перед афганским народом.Члены Совета безопасности также выразили глубокую озабоченность в связи с заявлениями движения "Талибан"* о том, что все женщины должны закрывать лицо в общественных местах, в эфирах СМИ и выходить из дома только в случае необходимости.Совбез также обеспокоен в связи с нестабильной ситуацией в Афганистане, в том числе политическими, экономическими, социальными проблемами и проблемами в области безопасности.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20220507/khidzhab-1787380764.html

https://ria.ru/20220327/afganistan-1780314578.html

афганистан

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, афганистан, талибан, оон