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Запад стремится побыстрее вывезти зерно с Украины, сообщили в Минобороны - РИА Новости, 24.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220524/zerno-1790506005.html
Запад стремится побыстрее вывезти зерно с Украины, сообщили в Минобороны
Запад стремится побыстрее вывезти зерно с Украины, сообщили в Минобороны - РИА Новости, 24.05.2022
Запад стремится побыстрее вывезти зерно с Украины, сообщили в Минобороны
Запад стремится как можно скорее вывезти зерно с Украины, абсолютно не заботясь о том, что будет происходить в стране после опустошения зернохранилищ, заявил... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T21:46
2022-05-24T21:46
специальная военная операция на украине
украина
в мире
киев
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Запад стремится как можно скорее вывезти зерно с Украины, абсолютно не заботясь о том, что будет происходить в стране после опустошения зернохранилищ, заявил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Гуманитарная обстановка в подконтрольных Киеву регионах приближается к критической, более 20% детей в возрасте до пяти лет на Украине страдают от недоедания, сказал Мизинцев на брифинге во вторник."При этом киевский режим, несмотря на острый дефицит продуктов питания и угрозу продовольственного кризиса, пренебрегая благополучием собственного народа, готов на все в угоду странам коллективного Запада, которые, лицемерно заявляя о гуманитарной поддержке, стремятся как можно скорее вывезти зерно из Украины по ангажированным Евросоюзом так называемым "коридорам солидарности", абсолютно не заботясь о том, что будет происходить в стране после опустошения украинских зернохранилищ", - отметил генерал.По словам Мизинцева, "все это происходит на фоне не прекращающейся истерии "цивилизованного Запада" и их лживых обвинений в адрес России в искусственном создании продовольственного кризиса в мире".
https://ria.ru/20220524/zerno-1790380662.html
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украина, в мире, киев
21:46 24.05.2022
 
Запад стремится побыстрее вывезти зерно с Украины, сообщили в Минобороны

В Минобороны сообщили, что Запад стремится как можно скорее вывезти зерно с Украины

© РИА Новости / Владимир Горовых / Перейти в фотобанкУборка зерновых
Уборка зерновых - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Владимир Горовых
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Запад стремится как можно скорее вывезти зерно с Украины, абсолютно не заботясь о том, что будет происходить в стране после опустошения зернохранилищ, заявил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Гуманитарная обстановка в подконтрольных Киеву регионах приближается к критической, более 20% детей в возрасте до пяти лет на Украине страдают от недоедания, сказал Мизинцев на брифинге во вторник.
"При этом киевский режим, несмотря на острый дефицит продуктов питания и угрозу продовольственного кризиса, пренебрегая благополучием собственного народа, готов на все в угоду странам коллективного Запада, которые, лицемерно заявляя о гуманитарной поддержке, стремятся как можно скорее вывезти зерно из Украины по ангажированным Евросоюзом так называемым "коридорам солидарности", абсолютно не заботясь о том, что будет происходить в стране после опустошения украинских зернохранилищ", - отметил генерал.
По словам Мизинцева, "все это происходит на фоне не прекращающейся истерии "цивилизованного Запада" и их лживых обвинений в адрес России в искусственном создании продовольственного кризиса в мире".
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
Вчера, 13:30
Проблемы с украинским зерном грозят ЕС миграционным кризисом, заявил Дуда
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреКиев
 
 
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