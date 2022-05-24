https://ria.ru/20220524/zelenskiy-1790370258.html

"Ну нет!" Призыв Зеленского помочь восстановить Украину взбесил британцев

"Ну нет!" Призыв Зеленского помочь восстановить Украину взбесил британцев - РИА Новости, 24.05.2022

"Ну нет!" Призыв Зеленского помочь восстановить Украину взбесил британцев

Читатели британской газеты Financial Times раскритиковали Владимира Зеленского за призыв к мировым странам принять участие в восстановлении его страны. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T13:01

2022-05-24T13:01

2022-05-24T14:21

в мире

борис джонсон

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европа

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Читатели британской газеты Financial Times раскритиковали Владимира Зеленского за призыв к мировым странам принять участие в восстановлении его страны.Многих пользователей возмутила наглая просьба президента, а некоторые из них обратили внимание, что не только Украине нужна финансовая поддержка."Он ведь только на прошлой неделе просил десятки миллиардов на новое оружие, чтобы разнести свою страну вдребезги", — напомнил newmoneyreview."Нет уж, спасибо. Я могу только надеяться, что БоДжо (премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. — Прим. ред.) прежде всего сосредоточится на потребностях своей страны, прежде чем потратить что-либо из моих налогов на Украину", — выразил мнение Dawgnut."Заголовок в 2025 году: чистая прибыль Зеленского увеличилась в 50 раз с момента начала реализации украинского "плана Маршалла", — сыронизировал Helvetico."Я бы хотел, чтобы наши лидеры сначала решили экономические трудности, с которыми мы здесь сталкиваемся. Разобрались с бедностью, энергетическими проблемами, жилищным кризисом, безудержной инфляцией и так далее. Европа находится на пороге серьезной рецессии, разжигание конфликта и начало третьей мировой войны — последнее, что мы должны делать. Единственный выход — дипломатия", — подчеркнул jhg567rf.Зеленский во время выступления на международном экономическом форуме в Давосе снова призвал участвовать в восстановлении Украины, ввести эмбарго на российскую нефть, полностью заблокировать банки и предприятия IT-сектора.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.

https://radiosputnik.ria.ru/20220524/kadyrov-1790345252.html

https://ria.ru/20220523/zakhvat-1790194141.html

https://ria.ru/20220524/politiki-1790241648.html

европа

давос

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, борис джонсон, владимир путин, европа, давос, украина, netflix, нато, владимир зеленский