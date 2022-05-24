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"Ну нет!" Призыв Зеленского помочь восстановить Украину взбесил британцев - РИА Новости, 24.05.2022
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"Ну нет!" Призыв Зеленского помочь восстановить Украину взбесил британцев
"Ну нет!" Призыв Зеленского помочь восстановить Украину взбесил британцев - РИА Новости, 24.05.2022
"Ну нет!" Призыв Зеленского помочь восстановить Украину взбесил британцев
Читатели британской газеты Financial Times раскритиковали Владимира Зеленского за призыв к мировым странам принять участие в восстановлении его страны. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T13:01
2022-05-24T14:21
в мире
борис джонсон
владимир путин
европа
давос
украина
netflix
нато
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Читатели британской газеты Financial Times раскритиковали Владимира Зеленского за призыв к мировым странам принять участие в восстановлении его страны.Многих пользователей возмутила наглая просьба президента, а некоторые из них обратили внимание, что не только Украине нужна финансовая поддержка."Он ведь только на прошлой неделе просил десятки миллиардов на новое оружие, чтобы разнести свою страну вдребезги", — напомнил newmoneyreview."Нет уж, спасибо. Я могу только надеяться, что БоДжо (премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. — Прим. ред.) прежде всего сосредоточится на потребностях своей страны, прежде чем потратить что-либо из моих налогов на Украину", — выразил мнение Dawgnut."Заголовок в 2025 году: чистая прибыль Зеленского увеличилась в 50 раз с момента начала реализации украинского "плана Маршалла", — сыронизировал Helvetico."Я бы хотел, чтобы наши лидеры сначала решили экономические трудности, с которыми мы здесь сталкиваемся. Разобрались с бедностью, энергетическими проблемами, жилищным кризисом, безудержной инфляцией и так далее. Европа находится на пороге серьезной рецессии, разжигание конфликта и начало третьей мировой войны — последнее, что мы должны делать. Единственный выход — дипломатия", — подчеркнул jhg567rf.Зеленский во время выступления на международном экономическом форуме в Давосе снова призвал участвовать в восстановлении Украины, ввести эмбарго на российскую нефть, полностью заблокировать банки и предприятия IT-сектора.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
https://radiosputnik.ria.ru/20220524/kadyrov-1790345252.html
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в мире, борис джонсон, владимир путин, европа, давос, украина, netflix, нато, владимир зеленский
13:01 24.05.2022 (обновлено: 14:21 24.05.2022)
 
"Ну нет!" Призыв Зеленского помочь восстановить Украину взбесил британцев

Читатели FT возмутились призывом Зеленского "принять участие" в восстановлении Украины

© AP Photo / Markus SchreiberВыступление президента Украины Владимира Зеленского во время Всемирного экономического форума в Давосе
Выступление президента Украины Владимира Зеленского во время Всемирного экономического форума в Давосе - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Выступление президента Украины Владимира Зеленского во время Всемирного экономического форума в Давосе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Читатели британской газеты Financial Times раскритиковали Владимира Зеленского за призыв к мировым странам принять участие в восстановлении его страны.
Многих пользователей возмутила наглая просьба президента, а некоторые из них обратили внимание, что не только Украине нужна финансовая поддержка.
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"Он ведь только на прошлой неделе просил десятки миллиардов на новое оружие, чтобы разнести свою страну вдребезги", — напомнил newmoneyreview.
"ТикТок-Зеленский начинает действовать мне на нервы. Вы хотите миллионы? Тогда подпишите контракт с Netflix или запустите подкаст. Это, скорее всего, будет гораздо полезнее для жителей Украины", — отметил OneView.
"Нет уж, спасибо. Я могу только надеяться, что БоДжо (премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. — Прим. ред.) прежде всего сосредоточится на потребностях своей страны, прежде чем потратить что-либо из моих налогов на Украину", — выразил мнение Dawgnut.
"Заголовок в 2025 году: чистая прибыль Зеленского увеличилась в 50 раз с момента начала реализации украинского "плана Маршалла", — сыронизировал Helvetico.
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"Я бы хотел, чтобы наши лидеры сначала решили экономические трудности, с которыми мы здесь сталкиваемся. Разобрались с бедностью, энергетическими проблемами, жилищным кризисом, безудержной инфляцией и так далее. Европа находится на пороге серьезной рецессии, разжигание конфликта и начало третьей мировой войны — последнее, что мы должны делать. Единственный выход — дипломатия", — подчеркнул jhg567rf.
"Сохранять нейтралитет и отказаться от членства в НАТО было бы гораздо дешевле, как по мне. Но нет, вместо это вы решили развязать конфликт", — подытожили читатели.
Зеленский во время выступления на международном экономическом форуме в Давосе снова призвал участвовать в восстановлении Украины, ввести эмбарго на российскую нефть, полностью заблокировать банки и предприятия IT-сектора.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
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В миреБорис ДжонсонВладимир ПутинЕвропаДавосУкраинаNetflixНАТОВладимир Зеленский
 
 
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