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Около 20 зайцев из центра реабилитации выпустят в природу в новой Москве - РИА Новости, 06.06.2022
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
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Около 20 зайцев из центра реабилитации выпустят в природу в новой Москве
Около 20 зайцев из центра реабилитации выпустят в природу в новой Москве - РИА Новости, 06.06.2022
Около 20 зайцев из центра реабилитации выпустят в природу в новой Москве
Около 20 зайцев планируют выпустить из Центра реабилитации диких животных в природу в июне в новой Москве, сообщил журналистам во вторник глава столичного... РИА Новости, 06.06.2022
2022-05-24T13:30
2022-06-06T15:33
москва сегодня: мегаполис для жизни
антон кульбачевский
департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы
общество
тинао
новая москва
москва
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Около 20 зайцев планируют выпустить из Центра реабилитации диких животных в природу в июне в новой Москве, сообщил журналистам во вторник глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский."У нас зайцев очень много накапливается, мы, наверное, в июне будем делать специальный заячий выпуск", - сказал Кульбачевский, добавив, что это порядка 20 особей.Глава департамента отметил, что зайцы, ранее попавшие в центр реабилитации, будут выпущены в ТиНАО.
https://ria.ru/20220523/moskva-1790224991.html
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антон кульбачевский, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы, общество, тинао, новая москва, москва
13:30 24.05.2022 (обновлено: 15:33 06.06.2022)
 

Около 20 зайцев из центра реабилитации выпустят в природу в новой Москве

© Depositphotos / digoarpiЗаяц
Заяц - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© Depositphotos / digoarpi
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Около 20 зайцев планируют выпустить из Центра реабилитации диких животных в природу в июне в новой Москве, сообщил журналистам во вторник глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
"У нас зайцев очень много накапливается, мы, наверное, в июне будем делать специальный заячий выпуск", - сказал Кульбачевский, добавив, что это порядка 20 особей.
Глава департамента отметил, что зайцы, ранее попавшие в центр реабилитации, будут выпущены в ТиНАО.
Посетители вольерного комплекса - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
23 мая, 17:43Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Животные вернулись в вольерные комплексы на природных территориях Москвы
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниАнтон КульбачевскийДепартамент природопользования и охраны окружающей среды г. МосквыОбществоТиНАОНовая МоскваМосква
 
 
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