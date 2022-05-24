https://ria.ru/20220524/zaytsy-1793501653.html
Около 20 зайцев из центра реабилитации выпустят в природу в новой Москве
Около 20 зайцев из центра реабилитации выпустят в природу в новой Москве - РИА Новости, 06.06.2022
Около 20 зайцев из центра реабилитации выпустят в природу в новой Москве
Около 20 зайцев планируют выпустить из Центра реабилитации диких животных в природу в июне в новой Москве, сообщил журналистам во вторник глава столичного... РИА Новости, 06.06.2022
2022-05-24T13:30
2022-05-24T13:30
2022-06-06T15:33
москва сегодня: мегаполис для жизни
антон кульбачевский
департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы
общество
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Около 20 зайцев планируют выпустить из Центра реабилитации диких животных в природу в июне в новой Москве, сообщил журналистам во вторник глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский."У нас зайцев очень много накапливается, мы, наверное, в июне будем делать специальный заячий выпуск", - сказал Кульбачевский, добавив, что это порядка 20 особей.Глава департамента отметил, что зайцы, ранее попавшие в центр реабилитации, будут выпущены в ТиНАО.
https://ria.ru/20220523/moskva-1790224991.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
антон кульбачевский, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы, общество, тинао, новая москва, москва